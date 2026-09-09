Zagadkowy incydent na targach zbrojeniowych w Kielcach. Rozlano kwas obok stoisk z Izraela

6

Kwas masłowy na MSPO w Kielcach. Rozlano go w pobliżu izraelskich wystawców

Środa, 9 września, upłynęła pod znakiem nieoczekiwanego incydentu podczas kieleckiego Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. W jednej z wystawowych przestrzeni, dokładnie tam, gdzie prezentowały się przedsiębiorstwa z Izraela, ktoś rozlał ciecz o wyjątkowo odrażającym zapachu. Na teren targów wezwano strażaków, policjantów i oddziały Żandarmerii Wojskowej. Służby zabezpieczyły teren taśmami i przystąpiły do pobierania próbek, aby zidentyfikować tajemniczy płyn. Koszmarny zapach wymusił na organizatorach wietrzenie całej hali. O wynikach badań przeprowadzonych przez ekspertów poinformowała dziennikarzy Małgorzata Perkowska-Kiepas z miejscowej komendy.

Sonda Czy Polska powinna dalej zwiększać wydatki na obronność, nawet kosztem innych dziedzin? Tak Nie Nie wiem

Policja bada okoliczności rozlania cuchnącej substancji. Nie jest groźna dla życia i zdrowia

„Dzisiaj funkcjonariusze pełniący służbę na terenie jednej z hal w kieleckim ośrodku wystawienniczym wyczuli intensywny, nieprzyjemny zapach. Sprawdzając jego źródło ujawnili na wykładzinie dwa miejsca, w których najprawdopodobniej została rozlana ciekła substancja. Na miejsce wezwano straż pożarną. Przeprowadzone przez strażaków badanie wykazało, że była to ciekła substancja zawierająca kwas masłowy. Z informacji przekazywanych przez straż pożarną wynika, że nie stwarza ona zagrożenia dla życia i zdrowia osób przebywających w obiekcie. Policjanci na miejscu wykonali niezbędne czynności. Obecnie ustalamy dokładnie okoliczności zdarzenia oraz personalia osób, które mogą mieć z nim związek” – powiedziała Radiu ESKA Małgorzata Perkowska-Kiepas.

Warto przypomnieć, że kieleckie wydarzenie zalicza się do najważniejszych imprez zbrojeniowych w całej Europie. Każdego roku w targach uczestniczą największe firmy militarne i liczne oficjalne delegacje reprezentujące wiele zagranicznych państw.

Quiz dla wielbicieli geografii - i rocka! Z którego polskiego miasta pochodzi TEN zespół? Pytanie 1 z 10 Z jakiego miasta pochodzi Kult? Warszawy Lublina Wrocławia Następne pytanie