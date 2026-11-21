Własnoręcznie tworzone przynęty, znane osoby, specjalistyczny sprzęty i nowoczesna technologia wędkarska oraz survivalowa. To wszystko pojawiło się na halach Expo Kielce, w ramach IV edycji Festiwalu Wędkarstwa i Survivalu. Festiwal zakończy się w niedzielę, 22 listopada o godzinie 17:00.
Nowości sprzętowe i wielkie baseny pokazowe
Jesienne otwarcie sezonu w kieleckim ośrodku wystawienniczym to tradycyjnie okazja do zapoznania się z ofertą czołowych producentów i dystrybutorów sprzętu. W strefie wędkarskiej na odwiedzających czekają tysiące produktów – od zaawansowanych technologicznie echosond i łodzi zanętowych, po specjalistyczne wędki, kołowrotki oraz przynęty do różnych metod połowu, takich jak spinning, karpiarstwo czy metoda gruntowa.
Ogromnym zainteresowaniem cieszą się zawsze specjalne baseny pokazowe, w których na żywo można przetestować pracę najnowszych woblerów czy gum, a także podpatrzeć techniki prowadzenia przynęty stosowane przez mistrzów sportu wędkarskiego. Wydarzeniu towarzyszą również liczne prelekcje i spotkania z popularnymi twórcami internetowymi oraz doświadczonymi przewodnikami wędkarskimi.
Sztuka przetrwania w praktyce. Czego nauczysz się w strefie surwiwalu?
Równolegle z ekspozycją wędkarską działa strefa poświęcona bushcraftowi, turystyce ekstremalnej oraz militariom. To przestrzeń stworzona zarówno dla zaprawionych w bojach preppersów, jak i osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z leśnym biwakowaniem.
W programie warsztatów i pokazów praktycznych znajdują się m.in.:
- Rozpalanie ognia w trudnych warunkach – bez użycia zapałek i zapalniczki, z wykorzystaniem krzesiwa oraz naturalnych hubek.
- Budowa awaryjnego schronienia – techniki rozwieszania tarpów i tworzenia szałasów z materiałów dostępnych w lesie.
- Uzdatnianie wody w terenie – przegląd filtrów turystycznych oraz domowych sposobów na pozyskanie bezpiecznej wody pitnej.
- Pierwsza pomoc terenowa – zasady postępowania w przypadku urazów czy wychłodzenia z dala od cywilizacji.
Na stoiskach wystawców można również przymierzyć odzież taktyczną, przetestować noże, siekiery, plecaki wyprawowe oraz racje żywnościowe o długim terminie przydatności.
Informacje praktyczne dla odwiedzających
Wydarzenie w Targach Kielce (ul. Zakładowa 1) ma charakter otwarty i jest skierowane zarówno do profesjonalistów, jak i rodzin z dziećmi. Organizatorzy często przygotowują dodatkowe atrakcje, takie jak zawody rzutowe, konkursy z nagrodami oraz strefy gastronomiczne serwujące regionalne przysmaki i dziczyznę.
Wskazówki przed wyjazdem:
- Bilety: Wejściówki najwygodniej kupić wcześniej przez internet za pośrednictwem oficjalnego systemu biletowego Expo Kielce – pozwala to uniknąć kolejek do kas na miejscu. Dzieci do określonego wieku (standardowo do 7 lat) wchodzą na teren imprezy bezpłatnie.
- Dojazd: Na miejscu dostępne są rozległe parkingi dla samochodów osobowych. Osoby korzystające z komunikacji miejskiej mogą dojechać pod same hale autobusami.
Szczegółowy harmonogram prelekcji, lista wystawców oraz dokładne godziny otwarcia hal są publikowane na bieżąco na oficjalnej stronie internetowej Expo Kielce.