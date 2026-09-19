Jak dobrze znasz Świętokrzyskie? Tylko nieliczni zdobywają w tym quizie 10/10!

Dlaczego Świętokrzyskie to najbardziej fascynujący region w Polsce? Smoki, czarownice i światowe rekordy!

Czy wiesz, że województwo świętokrzyskie kryje w sobie atrakcje, o których głośno jest na całym świecie, a mimo to wielu z nas przegapiło je na lekcjach w szkole? To wyjątkowy zakątek Polski, w którym tysiącletnia historia, unikalna przyroda oraz niezwykłe legendy spotykają się na każdym kroku!

Zamiast jednego zabytku, cały ten region to prawdziwa mozaika ciekawostek:

Góry pamiętające prapoczątki Ziemi : Góry Świętokrzyskie powstały około 500 milionów lat temu, co czyni je jednymi z najstarszych łańcuchów górskich w całej Europie.

: Góry Świętokrzyskie powstały około 500 milionów lat temu, co czyni je jednymi z najstarszych łańcuchów górskich w całej Europie. Prehistoryczne skarby z listy UNESCO : To właśnie tutaj znajdują się Krzemionki Opatowskie – unikatowe, neolityczne kopalnie krzemienia pasiastego wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

: To właśnie tutaj znajdują się Krzemionki Opatowskie – unikatowe, neolityczne kopalnie krzemienia pasiastego wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Z kolei w słynnej Jaskini Raj odkryto ślady bytowania neandertalczyków!

odkryto ślady bytowania neandertalczyków! Potężne zamki i giganci architektury : Znajdziesz tu Zamek Krzyżtopór w Ujeździe, który przed wybudowaniem francuskiego Wersalu był największą budowlą pałacową w Europie wzniesioną na wzór kalendarza, a także malownicze ruiny zamku królewskiego w Chęcinach.

: Znajdziesz tu Zamek Krzyżtopór w Ujeździe, który przed wybudowaniem francuskiego Wersalu był największą budowlą pałacową w Europie wzniesioną na wzór kalendarza, a także malownicze ruiny zamku królewskiego w Chęcinach. Przyrodnicze symbole i pomniki historii: W regionie rośnie Dąb Bartek w Zagnańsku, uznawany za jedno z najstarszych drzew w Polsce (liczy około 700 lat), a symbolem tutejszego Parku Narodowego jest jeleń szlachetny

W regionie rośnie Dąb Bartek w Zagnańsku, uznawany za jedno z najstarszych drzew w Polsce (liczy około 700 lat), a symbolem tutejszego Parku Narodowego jest jeleń szlachetny Kultowe smaki i świat bajek: Region słynie z tradycyjnej zalewajki świętokrzyskiej na kwaśnym żurze oraz z Pacanowa, w którym mieści się Europejskie Centrum Bajki i rządzi kultowy Koziołek Matołek!

Sprawdź swoją wiedzę o Świętokrzyskiem w naszym quizie!

Uważasz się za mistrza geografii i historii Polski, a wiedzę o polskich regionach masz w małym paluszku? Województwo świętokrzyskie kryje w sobie tajemnice, o których słyszał każdy uczeń szkoły podstawowej, a jednak w praktyce potrafią one zagiąć niejednego dorosłego!

Nie zwlekaj – sprawdź swoje siły w naszym quizie i przekonaj się, czy zdobędziesz komplet punktów!

QUIZ. Rozpoznasz świętokrzyskie atrakcje turystyczne ze zdjęcia? 8/10 dla najlepszych Pytanie 1 z 10 W jakiej miejscowości zanjduje się ten zamek? Bodzentyn Starachowice Chęciny Następne pytanie

I jak Ci poszło? Sprawdź swój wynik!

Podlicz swoje punkty i zobacz, jak dobrze pamiętasz wiedzę o województwie świętokrzyskim:

10 / 10 punktów – Prawdziwy Mistrz Świętokrzyskiego! 👑Genialny wynik! Geografia i historia tego regionu nie mają przed Tobą absolutnie żadnych tajemnic. Znasz wszystkie szczegóły, o których większość dorosłych dawno zapomniała. Możesz śmiało pakować plecak i oprowadzać wycieczki po Łysogórach!

👑Genialny wynik! Geografia i historia tego regionu nie mają przed Tobą absolutnie żadnych tajemnic. Znasz wszystkie szczegóły, o których większość dorosłych dawno zapomniała. Możesz śmiało pakować plecak i oprowadzać wycieczki po Łysogórach! 7 – 9 punktów – Uczeń na piątkę z plusem! 🎒 Bardzo dobry wynik! Twoja wiedza o regionie jest naprawdę solidna. Tylko pojedynczy detal powstrzymał Cię przed zdobyciem absolutnego kompletów punktów. Widać, że uważałeś na lekcjach!

Bardzo dobry wynik! Twoja wiedza o regionie jest naprawdę solidna. Tylko pojedynczy detal powstrzymał Cię przed zdobyciem absolutnego kompletów punktów. Widać, że uważałeś na lekcjach! 4 – 6 punktów – Całkiem nieźle, ale czas na powtórkę! 🗺️ Coś tam w duszy gra, ale niektóre pytania okazały się nieco podchwytliwe. Nie przejmuj się – Świętokrzyskie ma w sobie tyle tajemnic, że każdy ma prawo do małej wpadki!

Coś tam w duszy gra, ale niektóre pytania okazały się nieco podchwytliwe. Nie przejmuj się – Świętokrzyskie ma w sobie tyle tajemnic, że każdy ma prawo do małej wpadki! 0 – 3 punkty – Okazja do wspaniałej wycieczki! 🚗Szkolne lata już dawno za Tobą? Nic straconego! Najlepszy sposób na uzupełnienie wiedzy to spakować walizkę i ruszyć na szlak, by zobaczyć te wszystkie cuda na własne oczy.

Pochwal się swoim wynikiem w komentarzu i udostępnij quiz znajomym – przekonajmy się, kto z Twoich bliskich zna Świętokrzyskie najlepiej!