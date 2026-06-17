Jakub Konieczkowicz laureatem nagrody „Talent Mediów”. Jury doceniło wszechstronność dziennikarza

Uroczystość wręczenia statuetek odbyła się w Instytucie Mediów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej w Kielcach. Nagroda ta, ustanowiona z inicjatywy red. Jerzego Chrobota, jest wręczana, aby podkreślić społeczną misję i odpowiedzialność zawodu dziennikarza. Kapituła pod przewodnictwem prof. Jolanty Kępy-Mętrak przyznała Jakubowi Konieczkowiczowi statuetkę autorstwa Sławomira Micka, uzasadniając wybór jego szczególną wszechstronnością oraz rzetelnością w codziennej pracy redakcyjnej.

Droga zawodowa: od studenckiego radia po ogólnopolską antenę

Sukces laureata jest ściśle związany z jego edukacją i aktywnością w regionie świętokrzyskim. Jakub Konieczkowicz warsztat dziennikarski szlifował w Instytucie Mediów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, gdzie był jednym ze współtwórców studenckiego Radia Fraszka. Przed rozpoczęciem pracy w Warszawie, zdobywał doświadczenie zawodowe w kieleckiej filii radia Eska oraz w Radio Rekord Świętokrzyskie. Obecnie swoją dziennikarską pasję realizuje na antenie ogólnopolskiej rozgłośni Eska2.

Podczas gali Jakub Konieczkowicz przyznał, że otrzymanie statuetki było dla niego zupełnym zaskoczeniem. Zadeklarował jednocześnie, że wyróżnienie to stanowi dla niego motywację do dalszego wykorzystywania pasji w codziennej pracy radiowej. Nagroda „Talent Mediów 2025” w kategorii dla absolwentów jest częścią szerszej inicjatywy integrującej lokalne środowisko dziennikarskie z kadrą naukowo-dydaktyczną regionu.

Do prestiżowego wyróżnienia z kieleckiej uczelni nominowani byli również:

Zbigniew Krawczyk

Jakub Lipiec

Aleksandra Parkita

Wyróżnienie to, przyznawane młodym twórcom od 2023 roku, regularnie pokazuje, że kielecki instytut kształci kadry gotowe do podjęcia pracy w najbardziej wymagających redakcjach lokalnych i ogólnopolskich.

„Talent Mediów” to prestiżowa nagroda środowiskowa przyznawana wyróżniającym się studentom i absolwentom dziennikarstwa na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego (UJK) w Kielcach. Wyróżnienie to promuje młode talenty stawiające pierwsze kroki w branży dziennikarskiej i pomaga im w budowaniu silnej pozycji na rynku medialnym.