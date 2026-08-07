Jubileuszowy 20. Świętokrzyski Moto-Piknik w Tokarni. Kultowe pojazdy, pokazy i muzyczna scena w Muzeum Wsi Kieleckiej

Weronika Wawszczyk
Weronika Wawszczyk
2026-08-07 11:02

W najbliższą niedzielę Park Etnograficzny w Tokarni opanują setki klasycznych pojazdów. Muzeum Wsi Kieleckiej zaprasza na jubileuszowy, 20. Świętokrzyski Moto-Piknik – wydarzenie pełne unikatowych aut, tradycyjnych smaków, pokazów i muzycznych występów na dużej scenie.

Zabytkowe ciężarówki Star i motocykle przed drewnianym wiatrakiem w Tokarni. O Moto-Pikniku przeczytasz na Eska Kielce.
Autor: Muzeum Wsi Kieleckiej/ Materiały prasowe

Przed nami wyjątkowe wydarzenie dla wszystkich miłośników tradycji i dawnej motoryzacji. W najbliższą niedzielę Park Etnograficzny w Tokarni stanie się sercem klasycznych pojazdów. Muzeum Wsi Kieleckiej zaprasza na jubileuszową, 20. edycję Moto-Pikniku, organizowaną we współpracy z Grupą „Tylko Klasykiem” oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego.

Spotykamy się nie bez powodu, ponieważ już w najbliższą niedzielę odbędzie się jedna z najpopularniejszych imprez w Muzeum Wsi Kieleckiej. To wydarzenie, które co roku przyciąga kilka tysięcy fanów motoryzacji z całej Polski, a także z zagranicy. W tym roku świętujemy wyjątkowy jubileusz 20-lecia – mówi Katarzyna Korus, dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej.

Zabytki na kołach i hołd dla legend zlotu

W wydarzeniu zapowiedziało udział kilkuset właścicieli zabytkowych pojazdów wyprodukowanych do 1990 roku oraz motocykli. Uczestnicy będą wjeżdżać na teren skansenu w godzinach 8:00–11:30.

Swoje stoiska zaprezentują m.in. ARS OLD CAR Muzeum Motoryzacji, SAAB-Grupa Świętokrzyska, motocykliści z grupy Riders for IPA, Vespa Klub Małopolska, Piachstef Ministerstwo Renowacji, Kanał Urbex Exit, Klub Honda Valkiria, Klub Automaniacy Klasyków Bełchatów oraz grupa „Wypasione Komary” ze Skarżyska Kościelnego.

Przede wszystkim możemy spodziewać się zabytków – nie tylko tych architektonicznych, które na co dzień można podziwiać w naszym skansenie, ale przede wszystkim motoryzacyjnych. Bardzo symbolicznym momentem wydarzenia będzie godzina 12:45. To właśnie wtedy zabrzmią klaksony upamiętniające wieloletniego Komandora Zlotu w Tokarni, Ryszarda Mikurdę, oraz Macieja Duszę, prezesa CK Riders – podkreśla dyrektor Katarzyna Korus.

Scena pełna muzyki, bogata gastronomia i pokazy

W tym roku oprawa artystyczna przenosi się na dużą scenę. Dla publiczności zagrają zespoły: Syncron, The Sticks, AyAhuasca, Avaria, Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Dobromierza oraz Kapela Świętokrzyska, która zadba o biesiadny klimat regionu.

Na gości czeka również kiermasz produktów lokalnych i regionalnych z udziałem ponad 150 wystawców. Obok tradycyjnych potraw przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich nie zabraknie popularnych food trucków.

Mocnych wrażeń dostarczy Związek Strzelecki „Strzelec” z Kielc, zapraszając na pokaz uzbrojenia, strzelnicę oraz dynamiczne pokazy z zakresu pierwszej pomocy i odbijania zakładników. Z myślą o najmłodszych przygotowano bezpłatną strefę zabaw Happy Jumper oraz niespodzianki od ekipy Vespa Club. Na miejscu pojawi się także pomarańczowa strefa Radia Eska z kołem fortuny, gadżetami i voucherami.

ESKA Summer City na Motopikniku 2025
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