Jubileuszowy 20. Świętokrzyski Moto-Piknik w Tokarni. Kultowe pojazdy, pokazy i muzyczna scena w Muzeum Wsi Kieleckiej

Przed nami wyjątkowe wydarzenie dla wszystkich miłośników tradycji i dawnej motoryzacji. W najbliższą niedzielę Park Etnograficzny w Tokarni stanie się sercem klasycznych pojazdów. Muzeum Wsi Kieleckiej zaprasza na jubileuszową, 20. edycję Moto-Pikniku, organizowaną we współpracy z Grupą „Tylko Klasykiem” oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego.

– Spotykamy się nie bez powodu, ponieważ już w najbliższą niedzielę odbędzie się jedna z najpopularniejszych imprez w Muzeum Wsi Kieleckiej. To wydarzenie, które co roku przyciąga kilka tysięcy fanów motoryzacji z całej Polski, a także z zagranicy. W tym roku świętujemy wyjątkowy jubileusz 20-lecia – mówi Katarzyna Korus, dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej.

Zabytki na kołach i hołd dla legend zlotu

W wydarzeniu zapowiedziało udział kilkuset właścicieli zabytkowych pojazdów wyprodukowanych do 1990 roku oraz motocykli. Uczestnicy będą wjeżdżać na teren skansenu w godzinach 8:00–11:30.

Swoje stoiska zaprezentują m.in. ARS OLD CAR Muzeum Motoryzacji, SAAB-Grupa Świętokrzyska, motocykliści z grupy Riders for IPA, Vespa Klub Małopolska, Piachstef Ministerstwo Renowacji, Kanał Urbex Exit, Klub Honda Valkiria, Klub Automaniacy Klasyków Bełchatów oraz grupa „Wypasione Komary” ze Skarżyska Kościelnego.

– Przede wszystkim możemy spodziewać się zabytków – nie tylko tych architektonicznych, które na co dzień można podziwiać w naszym skansenie, ale przede wszystkim motoryzacyjnych. Bardzo symbolicznym momentem wydarzenia będzie godzina 12:45. To właśnie wtedy zabrzmią klaksony upamiętniające wieloletniego Komandora Zlotu w Tokarni, Ryszarda Mikurdę, oraz Macieja Duszę, prezesa CK Riders – podkreśla dyrektor Katarzyna Korus.

Scena pełna muzyki, bogata gastronomia i pokazy

W tym roku oprawa artystyczna przenosi się na dużą scenę. Dla publiczności zagrają zespoły: Syncron, The Sticks, AyAhuasca, Avaria, Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Dobromierza oraz Kapela Świętokrzyska, która zadba o biesiadny klimat regionu.

Na gości czeka również kiermasz produktów lokalnych i regionalnych z udziałem ponad 150 wystawców. Obok tradycyjnych potraw przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich nie zabraknie popularnych food trucków.

Mocnych wrażeń dostarczy Związek Strzelecki „Strzelec” z Kielc, zapraszając na pokaz uzbrojenia, strzelnicę oraz dynamiczne pokazy z zakresu pierwszej pomocy i odbijania zakładników. Z myślą o najmłodszych przygotowano bezpłatną strefę zabaw Happy Jumper oraz niespodzianki od ekipy Vespa Club. Na miejscu pojawi się także pomarańczowa strefa Radia Eska z kołem fortuny, gadżetami i voucherami.