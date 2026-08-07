Pokażą zielony lub czerwony napis. 50 nowych radarów będzie dyscyplinować kierowców w powiecie kieleckim

Powiat Kielecki stawia na bezpieczeństwo dzieci. Nowe radary przy drogach jeszcze w tym roku

W ostatnich latach wzrosła liczba pojazdów poruszających się po drogach powiatowych, w tym w bezpośrednim sąsiedztwie szkół. Mimo znaków, kierowcy nie zawsze dostosowują prędkość do obowiązujących ograniczeń, co stwarza zwiększone zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów jako niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Aby poprawić bezpieczeństwo w rejonie placówek oświatowych Powiat Kielecki zainicjował w tym roku nowy program „Zwolnij przy szkole”, który zakłada instalację radarowych wyświetlaczy prędkości na drogach powiatowych, w pobliżu szkół.

Powiatowy Zarząd Dróg ogłosił już przetarg na dostarczenie i montaż wraz z uruchomieniem 50 takich urządzeń w różnych lokalizacjach. Oferty można składać do 19 sierpnia. Po podpisaniu umowy wykonawca będzie miał dwa miesiące na realizację zadania. Radarowe wyświetlacze prędkości mają przypominać kierowcom o konieczności zwolnienia w pobliżu szkoły, poprzez wskazywanie prędkości jazdy. Urządzenie wyświetla zmierzoną prędkość pojazdu: w kolorze zielonym wraz z komunikatem ”Dziękuję”, gdy ten porusza się zgodnie z obowiązującymi przepisami, zaś w kolorze czerwonym i komunikatem „Zwolnij”, w przypadku przekroczenia dopuszczalnej prędkości - informuje Starostwo Powiatowe w Kielcach.

Autor: Starostwo Powiatowe w Kielcach/ Materiały prasowe

"Dziękuję" lub "Zwolnij". Nowe radary przypilnują prędkości przy szkołach w powiecie kieleckim

Program będzie realizowany etapowo, w latach 2026- 2028, w ścisłej współpracy z gminami Powiatu Kieleckiego, w tym szkołami i radami rodziców oraz Komendą Miejską Policji w Kielcach.

W 2026 r. koordynator programu - Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach, przygotował listę placówek oświatowych znajdujących się przy drogach powiatowych. Spośród nich, na podstawie przeprowadzonej analizy natężenia ruchu pojazdów, liczby uczniów uczęszczających do poszczególnych szkół, a także m.in. uwarunkowań technicznych dróg, wybrano lokalizacje przeznaczone do instalacji radarowych wyświetlaczy prędkości.

Nowe radary staną przy szkołach w powiecie kieleckim

Urządzenia staną w wytypowanych miejscach, na terenie 15 gmin, które zadeklarowały udział w programie. Etap II programu zakłada montaż radarowych wyświetlaczy prędkości na drogach powiatowych w kolejnych miejscowościach, w latach 2027-2028. Niewykluczone, że program będzie rozszerzony także o elementy edukacyjne.