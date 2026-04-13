Podziemny labirynt pod stopami. Co kryje Kadzielnia Kielce?

Rezerwat Kadzielnia to miejsce, w którym geologia spotyka się z miejską infrastrukturą w sposób niemal niewiarygodny. Jest to największe skupisko jaskiń na całej Kielecczyźnie – doliczono się ich tutaj aż 25. Choć większość z nich pozostaje niedostępna, speleolodzy dokonali czegoś wyjątkowego: połączyli trzy osobne groty w jedną, fascynującą trasę.

Jaskinia Odkrywców, Prochownia oraz Szczelina na Kadzielni tworzą dziś system o długości 140 metrów (dla ruchu turystycznego), który pozwala dosłownie wejść w głąb historii Ziemi. To nie jest zwykły spacer po przygotowanej ścieżce, ale prawdziwe zejście do świata krasowych kominów i ciasnych korytarzy. Jak podkreśla jeden z pracujących tam przewodników: „Kiedy gasną światła, a nad głowami przelatują nietoperze, łatwo zapomnieć, że kilkanaście metrów wyżej toczy się normalne życie miasta”.

Podziemne trasy turystyczne w Polsce. Dlaczego ta jest wyjątkowa?

Większość znanych jaskiń w Polsce kojarzy nam się z dalekimi wyprawami w góry lub na Jurę, tymczasem Kadzielnia Kielce oferuje kontakt z dziką naturą bez opuszczania granic miasta. Trasa biegnie na trzech poziomach, a deniwelacja sięga około 10 metrów, co sprawia, że wędrówka jest dynamiczna i pełna niespodzianek.

Wewnątrz jaskiń panuje stała temperatura około 10 stopni Celsjusza, co czyni je idealną ucieczką przed letnimi upałami. Warto jednak pamiętać o zabraniu cieplejszego ubrania, bo chłód potrafi zaskoczyć nawet najbardziej doświadczonych turystów. Wąskie przejścia i surowe ściany dają poczucie prawdziwej przygody, choć bezpieczeństwo zapewnia profesjonalne oświetlenie i kaski rozdawane przed wejściem.

Nosorożce włochate w centrum miasta? Geologiczne skarby regionu

Choć system jaskiń nie jest tak widowiskowy pod względem nacieków jak słynna Jaskinia Raj, to jego wartość naukowa jest ogromna. W osadach znaleziono szczątki zwierząt, które miliony lat temu zamieszkiwały te tereny – od nosorożców włochatych po niedźwiedzie jaskiniowe. To dowód na to, jak bardzo zmienił się klimat województwa świętokrzyskiego na przestrzeni wieków.

Ściany jaskiń to otwarta księga geologii, w której zapisano dzieje dawnego morza dewońskiego sprzed 450 milionów lat. Wędrując korytarzami, można dostrzec skamieniałości koralowców, liliowców czy głowonogów. Cechą charakterystyczną tych podziemi jest tzw. „terra rossa” – czerwona ziemia zabarwiona związkami żelaza, która wypełnia niektóre komory.

Ziółka na kadzidło i pogańskie moce. Historia wzgórza Kadzielnia

Sama nazwa „Kadzielnia” skrywa w sobie intrygującą opowieść, sięgającą czasów, gdy na wzgórzu zbierano jałowiec do produkcji kadzideł dla kieleckiej katedry. Inna wersja mówi o kościelnym zwanym „kadzielnikiem”, który dzierżawił ten teren przed wiekami. Legenda głosi nawet, że w zamierzchłych czasach znajdował się tu pogański ołtarz ofiarny, co dodaje miejscu nutki mistycyzmu.

Przemysłowa historia tego miejsca zaczęła się w XVIII wieku, kiedy powstał tu pierwszy wapiennik. Eksploatacja wapienia trwała aż do lat 60. XX wieku, a jej „skutkiem ubocznym” było odkrycie wielu dzisiejszych jaskiń. To właśnie te prace górnicze nadały Kadzielni jej charakterystyczny, surowy wygląd z potężnymi, 30-metrowymi skarpami.

Ciekawostki, o których mogliście nie wiedzieć:

Duch speleologa : Wewnątrz jaskini, w jednym z wąskich kominów, można spotkać manekina zawieszonego na linie, który ma przypominać o pracy badaczy podziemi

: Wewnątrz jaskini, w jednym z wąskich kominów, można spotkać manekina zawieszonego na linie, który ma przypominać o pracy badaczy podziemi Szmaragdowe Jezioro : Dawniej na dnie wyrobiska znajdowało się jezioro o niezwykłej barwie, które wyschło w latach 90. wskutek opadnięcia wód gruntowych; obecnie trwają próby jego odtworzenia

: Dawniej na dnie wyrobiska znajdowało się jezioro o niezwykłej barwie, które wyschło w latach 90. wskutek opadnięcia wód gruntowych; obecnie trwają próby jego odtworzenia Nocne duchy : Kadzielnia jest domem dla kilku gatunków nietoperzy, w tym nocka dużego i gacka szarego, które można spotkać podczas zwiedzania

: Kadzielnia jest domem dla kilku gatunków nietoperzy, w tym nocka dużego i gacka szarego, które można spotkać podczas zwiedzania Skałka Geologów : To najwyższy punkt rezerwatu (295 m n.p.m.), który został objęty ochroną już w 1931 roku

: To najwyższy punkt rezerwatu (295 m n.p.m.), który został objęty ochroną już w 1931 roku Konieczna rezerwacja: Z uwagi na ogromne zainteresowanie (ponad 18 tysięcy osób rocznie), wejście na trasę wymaga wcześniejszego umówienia się telefonicznego.

Jaskinie w Kadzielni to obowiązkowy punkt na mapie dla każdego, kogo interesują atrakcje województwa świętokrzyskiego. To miejsce, które udowadnia, że przygoda może czekać tuż za rogiem, a podziemne trasy turystyczne w Polsce mają do zaoferowania o wiele więcej, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Jeśli planujecie weekend w Kielcach, nie zapomnijcie o rezerwacji biletów – ta podziemna podróż na długo zostanie w Waszej pamięci!

źródło: Geofestiwal Kielce, kadzielniakielce.pl , ZaczarowanePodróże.pl , Wikipedia.