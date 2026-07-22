Jedyna taka atrakcja w Świętokrzyskiem. Odkryj drezyny rowerowe, które same jadą pod górkę

Dlaczego warto wybrać drezyny, gdy nie ma upału?

Choć drezyny rowerowe kojarzą się z letnią przygodą, to właśnie dni bez ekstremalnych upałów są najlepsze na taką wyprawę. Napędzanie pojazdu własnymi siłami wymaga odrobiny wysiłku fizycznego, co przy niższych temperaturach staje się czystą przyjemnością, a nie męczącym wyzwaniem. Co więcej, trasa prowadzi przez malownicze, często podmokłe i zalesione tereny Doliny Nidy, które w umiarkowanym słońcu prezentują się niezwykle soczyście i kojąco.

Technologia w służbie relaksu. Elektryczne wspomaganie

Obawiasz się o kondycję? Spokojnie! Świętokrzyskie Drezyny Rowerowe to jedyne w Polsce pojazdy tego typu wyposażone w regulowane wspomaganie elektryczne. Dzięki temu jazda staje się lekka i pozwala skupić się na podziwianiu krajobrazów oraz wsłuchiwaniu w charakterystyczny stukot kół o wąskie szyny. Kluczowe fakty o pojazdach:

Pojemność: Jedna drezyna mieści maksymalnie 5 osób (standardowo 4 dorosłe lub 2 dorosłe i 3 dzieci).

Jedna drezyna mieści maksymalnie (standardowo 4 dorosłe lub 2 dorosłe i 3 dzieci). Napęd: Dwie osoby pedałują na siodełkach, pozostali pasażerowie odpoczywają na wygodnej ławce.

Dwie osoby pedałują na siodełkach, pozostali pasażerowie odpoczywają na wygodnej ławce. Dostępność: Ośrodek dysponuje specjalną drezyną przystosowaną do przewozu osób na wózkach inwalidzkich, co czyni atrakcję w pełni inkluzywną

Świętokrzyskie Drezyny Rowerowe[GALERIA]

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Trasa Umianowice – Hajdaszek 5 km Przygody

Wyprawa rozpoczyna się w nowoczesnym Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach. Cała trasa liczy około 5 kilometrów i prowadzi do stacji w Hajdaszku i z powrotem. Na półmetku obsługa sprawnie obraca drezyny na specjalnym urządzeniu, przygotowując je do drogi powrotnej. Cała wycieczka trwa około 60 minut.

Odkryj tajemnice historii kolei

Podróżując drezynami, stajesz się częścią historii. Torowisko to fragment dawnej linii Jędrzejowskiej Kolei Dojazdowej, której korzenie sięgają początku XX wieku. Pasjonaci z Fundacji Świętokrzyskie Drezyny Rowerowe nieustannie pracują nad przywróceniem świetności kolejnym odcinkom, w tym zabytkowej stacji Stawiany Pińczowskie – niegdyś największej w Polsce wąskotorowej stacji przeładunkowej.

Pełna baza wiedzy dla turysty (Informacje Praktyczne)

Aby Twoja wyprawa była udana, warto zapamiętać kilka kluczowych szczegółów:

Lokalizacja: Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach, ul. Parków Krajobrazowych 7, 28-404 Kije.

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach, ul. Parków Krajobrazowych 7, 28-404 Kije. Cena: Wynajęcie całej drezyny kosztuje od 50 do 60 zł (niezależnie od liczby osób, maksymalnie 5).

Wynajęcie całej drezyny kosztuje od (niezależnie od liczby osób, maksymalnie 5). Rezerwacje: Są obowiązkowe , szczególnie w weekendy. Można ich dokonać telefonicznie pod numerami: 504 855 377 lub 881 070 030.

Są , szczególnie w weekendy. Można ich dokonać telefonicznie pod numerami: lub Rozkład: Kursy w sezonie (maj–wrzesień) odbywają się głównie w weekendy i święta. Przykładowe godziny z rezerwacją to: 11:00, 13:00, 15:00, 16:00.

Kursy w sezonie (maj–wrzesień) odbywają się głównie w weekendy i święta. Przykładowe godziny z rezerwacją to: Uwaga na pogodę: W przypadku ulewnego deszczu lub silnego wiatru przejazdy mogą zostać odwołane ze względów bezpieczeństwa

Co jeszcze robić w Umianowicach?

Wycieczka drezyną to tylko początek. Na miejscu warto odwiedzić Nidarium – gigantyczne akwarium o pojemności 24 tysięcy litrów pokazujące życie w rzece Nidzie. Dzieci zachwycą się zagrodą ze zwierzętami gospodarskimi (koniki polskie, krowy rasy czerwonej), wieżą widokową oraz tematycznym placem zabaw. To idealne miejsce na spędzenie co najmniej pół dnia w kontakcie z czystą naturą Ponidzia.