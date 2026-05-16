Enej i Golec uOrkiestra. Energetyczna mieszanka folku i rocka

Od samego otwarcia bramek o godzinie 18:00 pod amfiteatrem gęstniał tłum studentów. Gdy o 19:00 na scenie pojawili się pierwsi artyści, atmosfera była już gorąca. Jako pierwszy wystąpił zespół ENEJ – polsko-ukraińska grupa rockowo-folkowa, która swoimi hitami od lat rozgrzewa polską publiczność. Ich wielokulturowa energia radosne brzmienia idealnie wpisały się w klimat studenckiego święta.

Prawdziwą dawkę góralskiego temperamentu zaserwowała grupa Golec uOrkiestra. Bracia Łukasz i Paweł Golcowie, nazywani „beskidzkimi góralami XXI wieku”, połączyli folk z popem i rock & rollem, udowadniając, że ich muzyka ma niezwykłą moc wyzwalania pozytywnych emocji. Cała Kadzielnia wspólnie śpiewała takie przeboje jak „Lornetka” czy „Crazy is my life”.

Juwenalia Kieleckie 2026. Enej i Golec uOrkiestra na wielkim finale UJK [GALERIA]

47

Marszałek Renata Janik „Kadzielnia tętni energią”

Wydarzenie przyciągnęło nie tylko studentów, ale także przedstawicieli władz regionu, którzy wspólnie z młodzieżą świętowali zakończenie Juwenaliów. Swojego zachwytu nie kryła Renata Janik, Marszałek województwa świętokrzyskiego, która skomentowała wydarzenie w gorących słowach:

Juwenalia UJK 2026 trwają, a Kadzielnia dziś dosłownie tętni energią! 🎶✨ Tysiące młodych ludzi, fantastyczna atmosfera, wspólne śpiewanie i emocje, których nie da się opisać 💃🕺❤️ Tak wygląda prawdziwe święto studentów i całego Świętokrzyskiego! Cieszę się, że mogę wspólnie ze studentami i mieszkańcami przeżywać ten wyjątkowy wieczór 🤝💛

Tydzień pełen atrakcji za nami

Finał na Kadzielni był zwieńczeniem całego tygodnia juwenaliowych szaleństw, które rozpoczęły się 11 maja barwnym korowodem. Studenci UJK w poprzednich dniach brali udział m.in. w Dniu Sportu, Wielkim Akademickim Grillowaniu oraz licznych imprezach w klubach, takich jak Silent Disco we WSPAK-u czy Slavic Night.

Podsumowanie Juwenaliów 2026

Tegoroczne Juwenalia Kieleckie pokazały, że studencka brać potrafi bawić się z klasą i ogromnym entuzjazmem. Połączenie nowoczesnego rocka z tradycyjnym folkiem na deskach jednego z najpiękniejszych amfiteatrów w Polsce okazało się strzałem w dziesiątkę. Kielce po raz kolejny udowodniły, że są miastem przyjaznym studentom i otwartym na wielkie wydarzenia kulturalne.