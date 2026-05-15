Gorący piątek na Kadzielni! Kizo, Fagata, Kaz Bałagane i Kacperczyk rozgrzali kieleckich studentów [ZDJĘCIA]

Majowy wieczór na kieleckiej Kadzielni na długo zapadnie w pamięci uczestników tegorocznych Juwenaliów. Na legendarnej scenie wznoszącej się wśród skał pojawił się line-up, który gwarantował jedno: absolutne szaleństwo.

Wieczór obfitował w skrajne emocje i różnorodne brzmienia – od kontrowersyjnych i bangerowych bitów Fagaty, przez bezkompromisowy, warszawski rap od Kaza Bałagane, aż po melodyjne, pełne energii utwory braci Kacperczyk. Prawdziwe apogeum nastąpiło jednak, gdy na scenę wkroczył Kizo – jego największe hity porwały do tańca całą publiczność, a amfiteatr dosłownie trząsł się w posadach.

Za perfekcyjną organizację tego muzycznego święta odpowiadała Politechnika Świętokrzyska, a o to, by energia nie spadła ani na moment, zadbał patron medialny wydarzenia – Radio Eska Kielce.

