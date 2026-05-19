Kabaret Hrabi w Świętokrzyskiem! „Być facetem” już w maju w Kielcach i Skarżysku-Kamiennej

Nowy program Kabaretu Hrabi: O czym jest „Być facetem”?

Współczesna męskość, jej sekrety, sukcesy i... mniejsze lub większe kryzysy. W swoim najnowszym widowisku Kabaret Hrabi bierze pod lupę facetów. Jak sami artyści przyznają, postanowili „zachować się jak mężczyzna” i – oczywiście zgodnie z wyraźnym życzeniem Joanny Kołaczkowskiej – stworzyli program poświęcony w 100% płci brzydszej.

Efekt? To spektakl grany przez mężczyzn, o mężczyznach, ale zdecydowanie dla wszystkich. W końcu nikt nie zna męskich wad i zalet tak dobrze, jak przyglądające się im z boku kobiety.

Czego spodziewać się na scenie?

W programie „Być facetem” nie zabraknie tego, za co publiczność w całej Polsce kocha Hrabi: premierowych, brawurowych skeczy obyczajowych, genialnych piosenek kabaretowych z mądrym tekstem, nieprzewidywalnej improwizacji i świetnego kontaktu z publicznością oraz gościa specjalnego. Na scenie u boku grupy pojawi się znakomity Wojciech Kamiński!

Twórcy z właściwym sobie dystansem i życzliwością przyjrzą się każdemu obliczu faceta – od tego zagubionego we współczesnym świecie, przez zaradnego głowę rodziny, aż po tego, dla którego największym wyzwaniem jest odnalezienie pilota do telewizora.

Kabaret Hrabi w województwie świętokrzyskim – Gdzie i kiedy wystąpią?

Jeśli chcesz zobaczyć najnowszy występ Kabaretu Hrabi na żywo, zarezerwuj sobie czas w majowy weekend. Formacja odwiedzi dwa miasta w województwie świętokrzyskim:

Skarżysko-Kamienna

Data: 23 maja

Godzina: 16:00

Miejsce: Miejskie Centrum Kultury (MCK) w Skarżysku-Kamiennej

Kielce

Data: 24 maja

Godzina: 16:00

Miejsce: Kieleckie Centrum Kultury (KCK) w Kielcach

Bilety na Kabaret Hrabi (Kielce, Skarżysko) – Gdzie kupić?

Występy Kabaretu Hrabi w regionie świętokrzyskim to jedne z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń kulturalnych tej wiosny. Bilety na ich programy zazwyczaj znikają w mgnieniu oka.

Wejściówki na majowe spektakle „Być facetem” można nabyć bezpośrednio w kasach Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej oraz Kieleckiego Centrum Kultury, a także za pośrednictwem popularnych bileterii internetowych. Nie zwlekaj z zakupem – zapewnij sobie popołudnie pełne śmiechu i doskonałej zabawy już teraz!