Kabaret Hrabi w Świętokrzyskiem! „Być facetem” już w maju w Kielcach i Skarżysku-Kamiennej

Nowy program Kabaretu Hrabi: O czym jest „Być facetem”?
Współczesna męskość, jej sekrety, sukcesy i... mniejsze lub większe kryzysy. W swoim najnowszym widowisku Kabaret Hrabi bierze pod lupę facetów. Jak sami artyści przyznają, postanowili „zachować się jak mężczyzna” i – oczywiście zgodnie z wyraźnym życzeniem Joanny Kołaczkowskiej – stworzyli program poświęcony w 100% płci brzydszej.
Efekt? To spektakl grany przez mężczyzn, o mężczyznach, ale zdecydowanie dla wszystkich. W końcu nikt nie zna męskich wad i zalet tak dobrze, jak przyglądające się im z boku kobiety.
Czego spodziewać się na scenie?
W programie „Być facetem” nie zabraknie tego, za co publiczność w całej Polsce kocha Hrabi: premierowych, brawurowych skeczy obyczajowych, genialnych piosenek kabaretowych z mądrym tekstem, nieprzewidywalnej improwizacji i świetnego kontaktu z publicznością oraz gościa specjalnego. Na scenie u boku grupy pojawi się znakomity Wojciech Kamiński!
Twórcy z właściwym sobie dystansem i życzliwością przyjrzą się każdemu obliczu faceta – od tego zagubionego we współczesnym świecie, przez zaradnego głowę rodziny, aż po tego, dla którego największym wyzwaniem jest odnalezienie pilota do telewizora.
Kabaret Hrabi w województwie świętokrzyskim – Gdzie i kiedy wystąpią?
Jeśli chcesz zobaczyć najnowszy występ Kabaretu Hrabi na żywo, zarezerwuj sobie czas w majowy weekend. Formacja odwiedzi dwa miasta w województwie świętokrzyskim:
Skarżysko-Kamienna
- Data: 23 maja
- Godzina: 16:00
- Miejsce: Miejskie Centrum Kultury (MCK) w Skarżysku-Kamiennej
Kielce
- Data: 24 maja
- Godzina: 16:00
- Miejsce: Kieleckie Centrum Kultury (KCK) w Kielcach
Bilety na Kabaret Hrabi (Kielce, Skarżysko) – Gdzie kupić?
Występy Kabaretu Hrabi w regionie świętokrzyskim to jedne z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń kulturalnych tej wiosny. Bilety na ich programy zazwyczaj znikają w mgnieniu oka.
Wejściówki na majowe spektakle „Być facetem” można nabyć bezpośrednio w kasach Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej oraz Kieleckiego Centrum Kultury, a także za pośrednictwem popularnych bileterii internetowych. Nie zwlekaj z zakupem – zapewnij sobie popołudnie pełne śmiechu i doskonałej zabawy już teraz!