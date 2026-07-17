Oficjalny komunikat. Czerwona flaga w górze

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach nie pozostawia złudzeń. W oficjalnym piśmie z dnia 16 lipca 2026 roku czytamy:

„Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach [...] w związku z wystąpieniem zakwitu sinic w wodzie, informuje o zakazie kąpieli w kąpielisku Morawica (do czasu ustąpienia zakwitu sinic)”.

Zakaz ten obowiązuje ze skutkiem natychmiastowym i potrwa aż do odwołania. Oznacza to, że wejście do wody jest obecnie nie tylko niemożliwe pod okiem ratowników, ale przede wszystkim niebezpieczne dla zdrowia.

Czym są sinice i dlaczego psują nam wakacje?

Wiele osób mylnie uważa sinice za glony. W rzeczywistości to jednokomórkowe bakterie (cyjanobakterie), które należą do najstarszych form życia na Ziemi. Ich gwałtowny rozwój, zwany zakwitem, następuje, gdy temperatura wody przekracza 16–20°C, brakuje wiatru, a w zbiorniku znajduje się dużo azotanów i fosforanów.Jak rozpoznać, że Morawica stała się ich „domem”? Wystarczy spojrzeć na taflę wody. Zakwit sinic tworzy charakterystyczny, śluzowato-galaretowaty kożuch o barwie zielonkawej, niebieskiej lub brunatnej, który z oddali może przypominać rozlaną farbę olejną. Często towarzyszy mu również nieprzyjemny zapach stęchlizny wyczuwalny w powietrzu.

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Nie ryzykuj zdrowia! To nie tylko wysypka

Kontakt z toksynami produkowanymi przez sinice może skończyć się tragicznie, zwłaszcza dla dzieci i zwierząt domowych. Objawy zatrucia mogą pojawić się po kilku godzinach, a nawet dniach. Do najczęstszych należą:

Gorączka i dreszcze ,

, Podrażnienia skóry, bolesne pęcherze i swędzenie,

Dolegliwości żołądkowo-jelitowe: nudności, wymioty i biegunka,

W skrajnych przypadkach – porażenie mięśni oddechowych lub uszkodzenie wątroby

Co ważne, do zatrucia może dojść nie tylko przez połknięcie wody, ale nawet przez wdychanie aerozolu unoszącego się nad brzegiem skażonego kąpieliska.

Gdzie się kąpać w Świętokrzyskiem?

Choć Morawica jest obecnie wyłączona z użytku, region oferuje inne, bezpieczne alternatywy. Sanepid regularnie bada wodę w 18 kąpieliskach województwa. Jeśli szukasz ochłody, warto sprawdzić aktualną sytuację w takich miejscach jak:

Sielpia – oceniana jako kąpielisko o jakości doskonałej,

– oceniana jako kąpielisko o jakości doskonałej, Lubianka w Starachowicach,

w Starachowicach, Cedzyna (plaża wschodnia i zachodnia)

Pamiętaj, aby zawsze przed wyjazdem sprawdzić aktualny stan wody w Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Bezpieczeństwo jest ważniejsze niż jedna chwila w wodzie.