Świętokrzyski boom edukacyjny: Rekordowa rekrutacja na kieleckich uczelniach w 2026 roku!

Politechnika Świętokrzyska z ogromnym wzrostem zainteresowania

Politechnika Świętokrzyska udowodniła, że popyt na wykształcenie techniczne i inżynieryjne stale rośnie. Dane z pierwszej tury rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia pokazują spektakularną dynamikę. Liczba zakwalifikowanych wzrosła z 1354 osób w roku 2025 do 1738 osób w roku 2026. To rewelacyjny wzrost o ponad 28% rok do roku.

Oficjalne i niezwykle optymistyczne wyniki rekrutacyjne przekazał profesor Artur Maciąg, Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki Politechniki Świętokrzyskiej. Podkreślił on, że tak świetny rezultat to dowód na to, że młodzież dostrzega ogromną wartość w dyplomie inżyniera oraz docenia nowoczesne zaplecze dydaktyczno-badawcze kieleckiej politechniki.

Dlaczego tegoroczny nabór okazał się tak wielkim sukcesem?

Władze uczelni nie ukrywają zadowolenia z tak wysokich wskaźników, ale jednocześnie bardzo racjonalnie zaznaczają, że na tegoroczny sukces złożyło się co najmniej kilka istotnych przyczyn.

Po pierwsze, kluczowe znaczenie ma demografia – tegoroczna rekrutacja zbiegła się w czasie z większą liczbą maturzystów, co bezpośrednio wiąże się z tzw. kumulacją roczników.

Po drugie, Politechnika Świętokrzyska potrafiła doskonale wykorzystać ten potencjał, kusząc młodych ludzi realnym wsparciem finansowym. Ogromne znaczenie przy wyborze uczelni mogły mieć atrakcyjne stypendia dla studentów wybranych, kluczowych dla gospodarki kierunków.

Trzecim filarem sukcesu okazała się długofalowa promocja i bliski kontakt z młodzieżą szkolną jeszcze przed maturą. Doskonałe efekty przyniósł prowadzony z dużym rozmachem w całym regionie projekt "Dziś uczeń, jutro student", który skutecznie oswoił przyszłych maturzystów z kieleckim kampusem i pokazał im perspektywy rozwoju na miejscu.

Zaskoczenia, hity rynkowe i powrót do klasyki

W pierwszej piątce najchętniej wybieranych kierunków znalazły się zarówno tradycyjne profile inżynieryjne, jak i kierunki mocno osadzone w nowoczesnych technologiach:

Największym zainteresowaniem na studiach stacjonarnych cieszy się budownictwo. Zakwalifikowano na nie aż 205 osób, co stanowi potężny wzrost o 35% w stosunku do ubiegłego roku. Mimo zawirowań na rynku nieruchomości, zaufanie do tego klasycznego zawodu w regionie bardzo mocno powróciło.Informatyka odporna na lęki przed sztuczną inteligencją: Drugim najchętniej wybieranym kierunkiem okazała się informatyka, którą wybrało 177 kandydatów (wzrost o 11% r/r).

Ogromnym zaskoczeniem tego naboru jest geodezja i kartografia. Ten kierunek wybrało 136 osób, co oznacza, że zainteresowanie nim wzrosło aż o 90%! Zdaniem prorektora tak nagły skok popularności ma bezpośredni związek z doskonałą sytuacją na rynku pracy oraz świetnymi perspektywami szybkiego zatrudnienia dla absolwentów.

Do ścisłej czołówki wskoczyła również automatyka i robotyka, mechanika i budowa maszyn oraz inżynieria danych. Na nowoczesny kierunek inżynieria danych zgłosiło się w tej turze 100 osób, generując wzrost o 41% rok do roku. Dokładnie taki sam wynik – 100 zakwalifikowanych – osiągnęła mechanika i budowa maszyn, notując imponujący wzrost zainteresowania o 56%.

UJK bije historyczny rekord – ponad 15 tysięcy zgłoszeń!

Równolegle, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach świętuje absolutnie bezprecedensowy sukces, który zapisze się na kartach historii uczelni. Oficjalne dane ogłosiła profesor Beata Wojciechowska, Rektor UJK.

Inaugurujący etap rekrutacji w systemie elektronicznym przyniósł rekordowe 15 289 rejestracji. Rektor Beata Wojciechowska wskazała, że to najlepszy wynik w dotychczasowej historii uniwersytetu, co jednoznacznie potwierdza stale rosnący prestiż i atrakcyjność kieleckiego uniwersytetu w oczach maturzystów z całego kraju. Co ważne, uczelnia staje się magnesem dla studentów z zagranicy – chęć nauki w Kielcach zgłosiło aż 1500 obcokrajowców, głównie z Ukrainy i Białorusi.

Najpopularniejsze kierunki na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego

Kandydaci na UJK najchętniej wybierali kierunki powiązane z naukami medycznymi, społecznymi oraz nowoczesnymi profilami praktycznymi:

Kierunek lekarski (medycyna) – niezmiennie najbardziej elitarny i oblegany kierunek na uczelni, gdzie o jedno miejsce tradycyjnie walczyło kilkunastu chętnych.

(medycyna) – niezmiennie najbardziej elitarny i oblegany kierunek na uczelni, gdzie o jedno miejsce tradycyjnie walczyło kilkunastu chętnych. Psychologia oraz Prawo – te dwa kierunki znalazły się w ścisłej czołówce pod względem łącznej liczby złożonych aplikacji.

– te dwa kierunki znalazły się w ścisłej czołówce pod względem łącznej liczby złożonych aplikacji. Kryminologia stosowana – nowoczesna i interdyscyplinarna ścieżka kształcenia, która błyskawicznie podbija serca studentów szukających nieszablonowej kariery

– nowoczesna i interdyscyplinarna ścieżka kształcenia, która błyskawicznie podbija serca studentów szukających nieszablonowej kariery Filologia angielska oraz Kosmetologia – cieszące się niesłabnącym, stabilnym wzrostem zainteresowania rok do roku

Dlaczego warto wybrać studia w Kielcach?

Wspólny sukces Politechniki Świętokrzyskiej i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego dobitnie pokazuje, że Kielce stają się silnym, nowoczesnym i niezwykle konkurencyjnym ośrodkiem akademickim na mapie Polski. Do najważniejszych zalet studiowania w stolicy województwa świętokrzyskiego należą innowacyjne, zaawansowane zaplecze badawcze, programy stażowe realizowane u kluczowych pracodawców w regionie oraz ekonomia studiowania. Koszty utrzymania, zakwaterowania oraz życia w Kielcach są znacznie niższe niż w takich aglomeracjach jak Warszawa czy Kraków, przy zachowaniu równie wysokiego poziomu edukacji.

Choć pierwsze tury rekrutacji na studiach stacjonarnych powoli dobiegają końca, wciąż trwają zapisy na studia niestacjonarne oraz nabory uzupełniające. To idealny moment, aby podjąć decyzję i zaplanować swoją przyszłość w Kielcach!