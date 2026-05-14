Kariera w zasięgu ręki. Wielkie Targi Pracy już jutro

Wydarzenie odbędzie się 15 maja w przestrzeniach Galerii Korona Kielce. Organizatorzy czekają na zainteresowanych w godzinach 11:00 – 14:00. Wstęp na wydarzenie jest całkowicie bezpłatny.
Nie tylko oferty pracy – skonsultuj swoje CV
Targi to nie tylko przegląd ogłoszeń, ale przede wszystkim szansa na bezpośredni kontakt z ekspertami. Na stoiskach kieleckich urzędów pracy odwiedzający będą mogli:
- skonsultować dokumenty aplikacyjne z doradcami zawodowymi,
- uzyskać informacje o aktualnych stażach i szkoleniach,
- zapisać się na specjalistyczne warsztaty,
- poznać mechanizmy lokalnego rynku pracy.
Dla pracodawców to z kolei doskonała okazja, by w krótkim czasie dotrzeć do szerokiego grona zmotywowanych kandydatów i zaprezentować kulturę organizacyjną swojej firmy.
Kogo szukają firmy? Przegląd branż
Wśród wystawców pojawią się przedstawiciele kluczowych branż – od produkcji i logistyki, przez medycynę, aż po sektor usług. Na liście dostępnych stanowisk znajdą się m.in.:
- Produkcja i Logistyka: operatorzy urządzeń, laboranci (kontrola jakości), magazynierzy oraz operatorzy wózków widłowych.
- Budownictwo i Usługi: pracownicy remontowo-budowlani, pracownicy utrzymania zieleni.
- Gastronomia: pracownicy kuchni i pomoce kuchenne.
- Ochrona Zdrowia i Opieka: pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, pracownicy farmaceutyczni oraz opiekunowie osób starszych.
Widowiskowy program towarzyszący
Organizatorzy zadbali o to, by wydarzenie było atrakcyjne również pod względem wizualnym. Uczestnicy będą mogli obejrzeć m.in.:
- Pokaz tresury psa policyjnego – prezentacja umiejętności czworonożnych funkcjonariuszy.
- Pokaz musztry – w wykonaniu uczniów Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.
- Prezentację zawodu stewardessy – przygotowaną przez uczennice Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach.
- Pokaz pierwszej pomocy – profesjonalny instruktaż w wykonaniu Straży Pożarnej.
Zapraszamy wszystkich poszukujących wyzwań do Galerii Korona – to może być pierwszy krok do Twojej nowej pracy!