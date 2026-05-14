Kariera w zasięgu ręki. Wielkie Targi Pracy już jutro

Wiktoria Kmiecik
2026-05-14 10:50

Szukasz nowej ścieżki zawodowej, a może dopiero wchodzisz na rynek pracy? Już w najbliższy piątek Kielce staną się centrum rekrutacyjnym regionu. Miejski Urząd Pracy, Powiatowy Urząd Pracy oraz Galeria Korona zapraszają na kolejną edycję Targów Pracy, które połączą pracodawców z setkami potencjalnych pracowników.

Targi Pracy w Galerii Korona 2025

Autor: IAS Kielce / Materiały prasowe

Wydarzenie odbędzie się 15 maja w przestrzeniach Galerii Korona Kielce. Organizatorzy czekają na zainteresowanych w godzinach 11:00 – 14:00. Wstęp na wydarzenie jest całkowicie bezpłatny.

Nie tylko oferty pracy – skonsultuj swoje CV

Targi to nie tylko przegląd ogłoszeń, ale przede wszystkim szansa na bezpośredni kontakt z ekspertami. Na stoiskach kieleckich urzędów pracy odwiedzający będą mogli:

  • skonsultować dokumenty aplikacyjne z doradcami zawodowymi,
  • uzyskać informacje o aktualnych stażach i szkoleniach,
  • zapisać się na specjalistyczne warsztaty,
  • poznać mechanizmy lokalnego rynku pracy.

Dla pracodawców to z kolei doskonała okazja, by w krótkim czasie dotrzeć do szerokiego grona zmotywowanych kandydatów i zaprezentować kulturę organizacyjną swojej firmy.

Kogo szukają firmy? Przegląd branż

Wśród wystawców pojawią się przedstawiciele kluczowych branż – od produkcji i logistyki, przez medycynę, aż po sektor usług. Na liście dostępnych stanowisk znajdą się m.in.:

  • Produkcja i Logistyka: operatorzy urządzeń, laboranci (kontrola jakości), magazynierzy oraz operatorzy wózków widłowych.
  • Budownictwo i Usługi: pracownicy remontowo-budowlani, pracownicy utrzymania zieleni.
  • Gastronomia: pracownicy kuchni i pomoce kuchenne.
  • Ochrona Zdrowia i Opieka: pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, pracownicy farmaceutyczni oraz opiekunowie osób starszych.

Widowiskowy program towarzyszący

Organizatorzy zadbali o to, by wydarzenie było atrakcyjne również pod względem wizualnym. Uczestnicy będą mogli obejrzeć m.in.:

  1. Pokaz tresury psa policyjnego – prezentacja umiejętności czworonożnych funkcjonariuszy.
  2. Pokaz musztry – w wykonaniu uczniów Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.
  3. Prezentację zawodu stewardessy – przygotowaną przez uczennice Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach.
  4. Pokaz pierwszej pomocy – profesjonalny instruktaż w wykonaniu Straży Pożarnej.

Zapraszamy wszystkich poszukujących wyzwań do Galerii Korona – to może być pierwszy krok do Twojej nowej pracy!

