Kariera w zasięgu ręki. Wielkie Targi Pracy już jutro

Wydarzenie odbędzie się 15 maja w przestrzeniach Galerii Korona Kielce. Organizatorzy czekają na zainteresowanych w godzinach 11:00 – 14:00. Wstęp na wydarzenie jest całkowicie bezpłatny.

Nie tylko oferty pracy – skonsultuj swoje CV

Targi to nie tylko przegląd ogłoszeń, ale przede wszystkim szansa na bezpośredni kontakt z ekspertami. Na stoiskach kieleckich urzędów pracy odwiedzający będą mogli:

skonsultować dokumenty aplikacyjne z doradcami zawodowymi,

uzyskać informacje o aktualnych stażach i szkoleniach,

zapisać się na specjalistyczne warsztaty,

poznać mechanizmy lokalnego rynku pracy.

Dla pracodawców to z kolei doskonała okazja, by w krótkim czasie dotrzeć do szerokiego grona zmotywowanych kandydatów i zaprezentować kulturę organizacyjną swojej firmy.

Kogo szukają firmy? Przegląd branż

Wśród wystawców pojawią się przedstawiciele kluczowych branż – od produkcji i logistyki, przez medycynę, aż po sektor usług. Na liście dostępnych stanowisk znajdą się m.in.:

Produkcja i Logistyka: operatorzy urządzeń, laboranci (kontrola jakości), magazynierzy oraz operatorzy wózków widłowych.

Budownictwo i Usługi: pracownicy remontowo-budowlani, pracownicy utrzymania zieleni.

Gastronomia: pracownicy kuchni i pomoce kuchenne.

Ochrona Zdrowia i Opieka: pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, pracownicy farmaceutyczni oraz opiekunowie osób starszych.

Widowiskowy program towarzyszący

Organizatorzy zadbali o to, by wydarzenie było atrakcyjne również pod względem wizualnym. Uczestnicy będą mogli obejrzeć m.in.:

Pokaz tresury psa policyjnego – prezentacja umiejętności czworonożnych funkcjonariuszy. Pokaz musztry – w wykonaniu uczniów Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. Prezentację zawodu stewardessy – przygotowaną przez uczennice Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach. Pokaz pierwszej pomocy – profesjonalny instruktaż w wykonaniu Straży Pożarnej.

Zapraszamy wszystkich poszukujących wyzwań do Galerii Korona – to może być pierwszy krok do Twojej nowej pracy!