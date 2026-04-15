Kibice Korony Kielce szykują rekord frekwencji! Trwa mobilizacja na wyjazd do Zabrza

18 kwietnia 2026 roku Korona Kielce zmierzy się na wyjeździe z Górnikiem Zabrze. Mecz 29. kolejki PKO BP Ekstraklasy nie będzie jedynie starciem o ligowe punkty – to przede wszystkim wielkie wyzwanie logistyczne dla Stowarzyszenia Kibiców „Zjednoczona Korona”.

Obecny rekord liczby wyjazdowiczów został ustanowiony w październiku ubiegłego roku podczas wizyty w Katowicach, gdzie „Żółto-Czerwonych” wspierało 1570 osób. Tym razem poprzeczka zawieszona jest jeszcze wyżej. Organizatorzy zapowiadają, że w sektorze gości w Zabrzu ma pojawić się 1600 fanów.

– „Na ten wyjazd przygotowaliśmy coś specjalnego dla każdego. Kto nie pojedzie, będzie żałował” – zapowiada stowarzyszenie w swoich komunikatach.

Atrakcyjność wyjazdu podnosi fakt, że każdy uczestnik otrzyma unikalny gadżet przygotowany specjalnie na tę okazję. Co więcej, cała grupa – zarówno podróżujący autokarami, jak i prywatnymi samochodami – ma przemieszczać się wspólnie w jednej, potężnej kolumnie, co samo w sobie ma stanowić demonstrację siły kieleckiej ekipy.

Mobilizacja na trybunach idzie w parze z sytuacją w tabeli. Korona Kielce, zajmująca obecnie 10. miejsce z 37 punktami, potrzebuje zwycięstwa, by na dobre oddalić się od strefy spadkowej i zbliżyć do górnej połowy zestawienia. Zadanie nie będzie jednak łatwe – Górnik Zabrze to aktualnie czwarta siła ligi (43 punkty), która wciąż liczy się w walce o europejskie puchary i niedawno awansowała do finału Pucharu Polski.