Kielce europejską stolicą Kyokushin Karate! Sukces drugiej edycji Klubowego Pucharu Europy

Marcin Łataś
Marcin Łataś
2026-09-22 12:39

Ponad 350 zawodników z 60 klubów reprezentujących 10 państw rywalizowało w minioną sobotę, 19 września, w kieleckiej Hali Legionów podczas II edycji Klubowego Pucharu Europy w Karate Kyokushin. Wydarzenie po raz kolejny udowodniło, że Świętokrzyskie potrafi organizować imprezy sportowe na najwyższym, światowym poziomie.

Druga edycja turnieju przyniosła jeszcze wyższy poziom sportowy oraz organizacyjny. Jak podkreśla Tomasz Kęćko, prezes Kieleckiego Klubu Sportowego Karate, powtórzenie imprezy tej rangi wymagało dopracowania najdrobniejszych szczegółów: – Dzięki doświadczeniu z ubiegłego roku poprawiliśmy błędy i dopięliśmy szczegóły. Cała logistyka zagrała w stu procentach. Zaczęliśmy oficjalne walki po ceremonii otwarcia i występach kata o 10:45, a tuż po 17:30 rozpoczęły się dekoracje. W zawodach sportowych o takiej dynamice i liczbie kategorii to ogromny sukces – zaznacza Tomasz Kęćko. 

Klubowy Puchar Europy to innowacyjna w skali świata formuła. W przeciwieństwie do tradycyjnych Mistrzostw Europy, gdzie poszczególne reprezentacje narodowe mogą wystawić ograniczoną liczbę zawodników (zwykle po dwóch w kategorii), kielecki turniej stanowi otwartą platformę rywalizacji dla klubów z różnych federacji.

Mimo braku odgórnych limitów, poziom był niezwykle wysoki. Na matach w Kielcach wystąpili utytułowani zawodnicy, w tym medaliści Mistrzostw Europy i Świata. Wśród gwiazd imprezy znaleźli się m.in. Maciej Mazur (dwukrotny wicemistrz świata i aktualny mistrz Europy), a także Martyna Kubik – dwukrotna mistrzyni świata. Stanąć na podium tego turnieju było zatem prawdziwym wyczynem.

Wydarzenie przyciągnęło na trybuny Hali Legionów około 2,5–3 tysięcy kibiców. Turniej cieszył się również ogromną popularnością w sieci i mediach – transmisję na żywo oglądano m.in. w Japonii, co potwierdził Sekretarz Generalny Światowej Organizacji Karate. Dużym zainteresowaniem cieszyła się także przedturniejowa konferencja prasowa, którą na żywo śledziło ponad 800 osób.

Organizatorzy zadbali o wyjątkową oprawę imprezy – nagrody wręczały m.in. członkinie zespołu „Bielinianki” w tradycyjnych strojach ludowych. Patronat nad wydarzeniem objęła m.in. wiceminister Sportu oraz lokalne władze samorządowe.

Gospodarze – Kielecki Klub Sportowy Karate – zaprezentowali się z bardzo dobrej strony. Reprezentanci kieleckiego klubu zdobyli łącznie 17 medali – najwięcej ze wszystkich startujących ekip, co pozwoliło im zająć 6. miejsce w klasyfikacji drużynowej (zbieżnie z wynikiem z ubiegłego roku).

Złote medale dla Kielc wywalczyli: Weronika Kęćko – powtarzając swój ubiegłoroczny sukces iPrzemysław Gmerek – po znakomitych pojedynkach w kategorii Masters.

Jesteśmy bardzo zadowoleni. 17 medali to dowód na świetne przygotowanie naszych zawodników. Chciałbym z całego serca podziękować całemu komitetowi organizacyjnemu, sponsorom, partnerom, mediom oraz kibicom. Do zobaczenia za rok! – podsumowuje Tomasz Kęćko.