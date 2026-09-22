Remonty kolejnych ważnych ulic w Kielcach! MZD ogłosił przetarg na Radomską i Tarnowską

Drogowe inwestycje nie zwalniają tempa. Tym razem prace obejmą wybrane fragmenty dwóch niezwykle istotnych tras w ciągu drogi krajowej DK73, które każdego dnia przyjmują ogromny ruch samochodowy. Miasto Kielce pozyskało na ten cel dofinansowanie w wysokości blisko 3,5 mln zł z rządowej rezerwy przeznaczonej na wsparcie dochodów jednostek samorządu terytorium.

Jakie odcinki przejdą modernizację?

Inwestycję podzielono na dwa kluczowe zadania:

Ulica Radomska: Prace obejmą blisko kilometrowy fragment od skrzyżowania z ul. Kolonia (gmina Masłów) aż do samej granicy Kielc. Wymiana nawierzchni zostanie przeprowadzona na wszystkich pasach ruchu obu jezdni – zarówno wschodniej, jak i zachodniej. Ulica Tarnowska: Remont przejdzie zachodnia jezdnia na odcinku od ul. Zagórskiej do skrzyżowania z ulicami Seminaryjską i Bohaterów Warszawy. Nowa, gładka nawierzchnia zostanie ułożona również na samej tarczy tego strategicznego skrzyżowania.

Zakres prac: Nie tylko nowy asfalt

Projekt zakłada kompleksowe odnowienie infrastruktury, co przełoży się na wyraźną poprawę komfortu oraz bezpieczeństwa jazdy. Zmiany odczują także piesi. W ramach prac zaplanowano:

sfrezowanie starej, zniszczonej nawierzchni,

ułożenie nowych warstw asfaltu (wiążącej oraz ścieralnej),

wymianę krawężników oraz nawierzchni chodników w miejscach, które tego wymagają,

regulację wysokościową studzienek i urządzeń podziemnych,

wykonanie trwałego, grubowarstwowego oznakowania poziomego.

Szybkie tempo – tylko 45 dni na realizację

Miejski Zarząd Dróg w Kielcach rozpoczął już procedurę przetargową. Zainteresowane firmy mogą składać swoje oferty w formie elektronicznej poprzez Platformę Zakupową MZD do 2 października 2026 roku do godziny 9:30. Otwarcie ofert nastąpi pół godziny później.

Kierowców ucieszy fakt, że utrudnienia w ruchu nie powinny potrwać długo. Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał zaledwie 45 dni na wykonanie wszystkich prac od momentu podpisania umowy.