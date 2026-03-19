Kielce: Terytorialsi szkolą cywilów. Ruszył program „W gotowości”!

Praktyczny trening na kieleckiej Bukówce

Jedno szkolenie trwa około 8 godzin i odbywa się bezpośrednio w koszarach 101. batalionu lekkiej piechoty. Instruktorzy odrzucają suchą teorię na rzecz maksymalnej praktyki, dlatego każdy uczestnik musi osobiście przejść przez wszystkie kluczowe procedury pod okiem profesjonalistów.

Daniel Woś, rzecznik świętokrzyskich terytorialsów, podkreśla, że żołnierze uczą uczestników m.in. korzystania z mapy, właściwego przygotowania do działania w sytuacji kryzysowej oraz podstaw przetrwania, takich jak rozpalanie ognia, przygotowanie wody do picia czy budowa prowizorycznego schronienia. Ważnym punktem programu jest także moduł medyczny, gdzie kursanci ćwiczą resuscytację krążeniowo-oddechową oraz obsługę automatycznego defibrylatora AED. Instruktorzy tłumaczą również, jak skompletować profesjonalny plecak ewakuacyjny, by zawarty w nim zapas żywności i leków pozwolił na bezpieczne przetrwanie kilku dni.

Jak dołączyć do programu?

Tegoroczna edycja projektu potrwa aż do połowy listopada, więc szans na zdobycie certyfikatu jest sporo. Udział w warsztatach jest całkowicie dobrowolny i darmowy dla wszystkich obywateli, a zapisać można się w kilku prostych krokach. Najszybszą drogą jest skorzystanie z aplikacji mObywatel lub dedykowanej platformy „W gotowości”, gdzie można sprawdzić dokładne terminy oraz lokalizacje kolejnych modułów szkoleniowych.