Legendy Futbolu odwiedzą region świętokrzyski! Pedro Pasculli i Siergiej Alejnikow pojawią się w weekend!

Pedro Pasculli to postać związana z największymi sukcesami argentyńskiego futbolu, będąca wychowankiem klubu Argentinos Juniors. Jako mistrz świata z 1986 roku zapisał się w historii u boku swojego najlepszego przyjaciela, Diego Maradony, z którym dzielił nie tylko boisko, ale i początki kariery w tym samym macierzystym zespole. W Europie Pasculli zyskał status gwiazdy włoskiego Lecce, gdzie występował wspólnie z Siergiejem Alejnikowem.

Ten drugi, uznawany za legendę reprezentacji ZSRR oraz Białorusi, to zawodnik o niezwykle bogatym CV, obejmującym występy w barwach Juventusu, z którym sięgnął po Puchar UEFA oraz Puchar Włoch. Alejnikow to dwukrotny uczestnik finałów Mistrzostw Europy oraz dwukrotny uczestnik Mundiali, a w 1988 roku wywalczył tytuł wicemistrza Europy. Oprócz gry w Juventusie i Lecce, reprezentował także barwy Dynamo Mińsk. Co ciekawe, obaj zawodnicy w czasie swojej włoskiej kariery byli podopiecznymi Zbigniewa Bońka, a sam Alejnikow do dziś podkreśla, że jego wielkim idolem pozostaje Władysław Żmuda, z którym planuje spotkać się osobiście w Warszawie.

Wizyta tych utytułowanych zawodników to część szerokiego projektu promującego piłkę nożną w mniejszych ośrodkach. Gwiazdy nie tylko uświetnią Turniej Grudniowy swoją obecnością, ale przede wszystkim potrenują z dziećmi.

Trasa wizyty zapowiada się niezwykle intensywnie i obejmuje wiele lokalnych miejscowości:

Daleszyce: Oficjalne rozpoczęcie po meczu Spartakus – Hetman. Piłkarze wezmą udział w treningu z dziećmi oraz zagrają w specjalnej grupie pokazowej turnieju o Puchar Diego Maradony.

Cierchy: Spotkanie w szkole podstawowej połączone z prezentacją polskich potraw przygotowanych specjalnie dla gości.

Zagnańsk: Wizyta w GOSiR Zagnańsk oraz przy legendarnym Dębie Bartku, co było szczególnym życzeniem Pedro Pasculliego.

Kielce: Niedzielny maraton piłkarski obejmujący mecze pokazowe na osiedlu Bocianek, treningi na Orlętach Kielce, a także wizytę na meczu Korony Kielce z Arką Gdynia.

Po sportowych zmaganiach, fani będą mieli okazję do bezpośredniego spotkania z mistrzami. Zaplanowano otwarte spotkanie z kibicami w lokalu Plejada, przy kieleckim rynku, gdzie będzie można zadać pytania i zdobyć autografy.

Wizyta rozpocznie się w sobotę, 21 marca, o godzinie 13:00 w Daleszycach.