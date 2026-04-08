Kielce w finale walki o tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży 2029!

Kielce znalazły się w elitarnym gronie TOP 5, pokonując w pierwszym etapie trzech innych kandydatów. Sukces ten nie jest dziełem przypadku – eksperci docenili przede wszystkim konsekwencję w budowaniu dialogu z młodymi ludźmi oraz konkretne narzędzia, takie jak Urban Lab czy aktywna Młodzieżowa Rada Miasta.

Dlaczego Kielce? Atuty, które przekonały Europę

Prezydentka Kielc, Agata Wojda, nie kryje zadowolenia z wysokiej oceny wstępnej aplikacji. Co szczególnie zwróciło uwagę międzynarodowego jury?

Urban Lab: Nowoczesna przestrzeń współdecydowania o mieście, kreowana bezpośrednio przez młodych.

Wieloaspektowość: Konsekwentna polityka młodzieżowa prowadzona na wielu płaszczyznach.

Aktywność MRM: Silny głos Młodzieżowej Rady Miasta w procesach decyzyjnych.

Nowoczesna diagnoza: Profesjonalne podejście do badania potrzeb młodego pokolenia.

- Nasza aplikacja została doceniona za dużą konsekwencję. Mocnym punktem jest Urban Lab – miejsce, które stało się realnym punktem współdecydowania o mieście przez młodych ludzi – podkreśla prezydentka Agata Wojda.

Co zyska miasto?

Tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży to ogromny zastrzyk energii dla regionu. Lublin, który dzierżył ten tytuł w 2023 roku, zrealizował ponad tysiąc inicjatyw. Dla Kielc korzyści będą wymierne:

Promocja na skalę europejską: Dołączenie do sieci najbardziej progresywnych miast Europy. Finansowanie zewnętrzne: Większa wiarygodność w projektach unijnych i łatwiejszy dostęp do grantów. Nowe partnerstwa: Możliwość nawiązania stałej współpracy z międzynarodowymi ośrodkami. Rozwój kompetencji: Programy stypendialne, grantowe oraz wydarzenia kulturalne i społeczne dedykowane młodym.

Wiceprezydent Tomasz Porębski zaznacza jednak, że tytuł nie jest celem samym w sobie:

- Zależy nam przede wszystkim na poprawie jakości życia młodych ludzi. Wszystkie projekty będziemy realizować z taką samą intensywnością, nawet jeśli nie otrzymamy tytułu.

Głos młodych: „Działamy Z miastem, a nie tylko DLA miasta”

Najważniejszym filarem kieleckiej kandydatury są sami młodzi mieszkańcy. Natalia Bilska z Młodzieżowej Rady Miasta podkreśla, że w Kielcach młodzież przestała być tylko „odbiorcą” oferty miasta, a stała się jej współtwórcą.

Współpracę chwali również Łukasz Pysiak, przewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa: „Idea ESM pokazuje, że młodzież ma przestrzeń do wyrażania swojego głosu. Kielce to miejsce, gdzie spotykają się ludzie z całego regionu”.

Co nas czeka w najbliższych miesiącach?

Wyścig o tytuł wchodzi w decydującą fazę:

Czerwiec: Złożenie szczegółowego wniosku z planem działań na rok 2029.

Październik: Powstanie ostatecznego dokumentu we współpracy z międzynarodowymi ekspertami.

Listopad: Prezentacja kandydatury przed jury w Brukseli przez Prezydentkę oraz kielecką młodzież.

Koniec roku: Oficjalna ceremonia i ogłoszenie zwycięzcy.

W najbliższych tygodniach ruszą także szerokie konsultacje draftu strategii młodzieżowej. Przedstawiciele Urban Labu planują odwiedzić każdą część miasta, by poznać marzenia i wizje młodych kielczan.

W skład jury ESM wchodzą przedstawiciele najważniejszych instytucji europejskich, m.in. Parlamentu Europejskiego, Rady Europy, Komitetu Regionów oraz licznych organizacji pozarządowych.