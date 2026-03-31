Zawód przyszłości w goglach VR. Kielecki PUP stawia na technologię

Tradycyjne doradztwo zawodowe zyskuje nowe oblicze. PUP w Kielcach zakupił cztery zestawy gogli VR, które stają się główną atrakcją spotkań w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz zajęć grupowych dla zarejestrowanych bezrobotnych. Urządzenia te pozwalają na realistyczne przeniesienie się w centrum wydarzeń różnych branż – od technicznej i logistycznej, po medyczną i usługową.

Praktyka w świecie cyfrowym

Inicjatywa jest możliwa dzięki współpracy międzyregionalnej. Środki na zakup sprzętu pochodziły z Funduszu Pracy, natomiast specjalistyczne oprogramowanie urząd pozyskał bezpłatnie dzięki porozumieniu z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

O zaletach tego rozwiązania mówi Tomasz Dudzic, dyrektor PUP w Kielcach, który sam miał okazję przetestować system:

- Mamy do dyspozycji 45 filmów w stuprocentowej rzeczywistości, gdzie osoba po założeniu gogli ma możliwość rozglądania się i poznawania specyfiki danego zawodu. Sam sprawdzałem, jak wygląda praca kierowcy autobusu – można zobaczyć to niemal jak w rzeczywistości, poznając nawet obsługę mechaniczną pojazdu.

Nie tylko oglądanie, ale i działanie

System to nie tylko filmy, ale przede wszystkim interakcja. Użytkownicy mogą skorzystać z siedmiu aplikacji, które pozwalają na symulację konkretnych zadań zawodowych bezpośrednio na stanowisku pracy.

- Próbowałem swoich sił jako spawacz metodą TIG. Można normalnie wykonywać czynności, łączyć metalowe elementy, czując się tak, jakby pracowało się na realnym stanowisku. To bardzo fajne doświadczenie – dodaje dyrektor.

Dla kogo jest wirtualne doradztwo?

Nowoczesne narzędzia są skierowane do szerokiej grupy odbiorców. Korzystają z nich uczniowie klas ósmych (m.in. ze Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie), którzy stoją przed pierwszymi poważnymi wyborami, ale także osoby do 30. roku życia oraz pracownicy myślący o przebranżowieniu.

Weryfikacja wyobrażeń o pracy w goglach VR, wsparta analizą „Barometru zawodów dla powiatu kieleckiego”, pozwala na znacznie skuteczniejsze planowanie kariery. Dzięki temu kandydaci wiedzą nie tylko, jakie zawody są poszukiwane, ale też czy odnajdą się w nich fizycznie i mentalnie.

PUP w Kielcach zachęca szkoły oraz wszystkich zainteresowanych nowoczesną formą doradztwa do kontaktu i osobistego przetestowania możliwości, jakie daje wirtualna rzeczywistość.