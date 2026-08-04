Kino Plenerowe w Sielpi i patrol Eska Summer City! Francuska komedia nad wodą już 6 sierpnia

Ekipa Eska Summer City rozkręca plażę w Sielpi

To będzie czwartek pełen wakacyjnych emocji i świetnej zabawy nad wodą. Ekipa Eska Summer City wraca do Sielpi już 6 sierpnia, by po raz kolejny podzielić się z wypoczywającymi dużą dawką energii.

Patrol Radia Eska pojawi się na plaży na kilka godzin przed wieczornym seansem. Na uczestników czeka kolejna porcja błyskawicznych konkursów, świetna muzyka oraz torby pełne kultowych, eskowych gadżetów. Warto rozglądać się za pomarańczowym patrolem, by zdobyć wakacyjne pamiątki i przybić piątkę z naszą ekipą!

Kino Plenerowe nad brzegiem wody: Co obejrzymy 6 sierpnia?

Wieczorem plaża główna w Sielpi zamieni się w wielką, otwartą salę kinową. Miłośnicy letnich seansów pod gołym niebem ponownie będą mogli spotkać się nad brzegiem zalewu, by w wyjątkowych okolicznościach przyrody obejrzeć filmowy hit. Cykl Kina Plenerowego w Sielpi, realizowany przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej oraz Urząd Miasta i Gminy Końskie, tym razem stawia na bezstresowy, wakacyjny luz i sporą dawkę śmiechu.

Na uczestników czeka wielki ekran ustawiony bezpośrednio na piaszczystej plaży oraz lekki, komediowy repertuar. Tym razem widzowie obejrzą popularną francuską komedię „Alibi.com 2”, która jest gwarancją doskonałej rozrywki i dobrego humoru.

Praktyczne informacje dla widzów: O której start seans?

Seans filmowy w ramach Kina Plenerowego rozpocznie się o godzinie 21:00 na plaży głównej w Sielpi. Wstęp na wydarzenie jest całkowicie bezpłatny. Organizatorzy oraz ekipa Radia Eska zachęcają, by zabrać ze sobą rodzinę, paczkę znajomych, a przede wszystkim – ciepły koc lub leżak, aby w komfortowych warunkach spędzić ten letni wieczór nad samą wodą.

Zapiszcie tę datę w kalendarzach i wypatrujcie nas na miejscu – do zobaczenia w czwartek, 6 sierpnia w Sielpi!