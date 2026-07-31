Mistrzostwa Europy i Puchar Świata w bilardzie Kielce 2026. Gigantyczna pula nagród i gwiazdy w Hotelu Grand! [PROGRAM]

Światowa czołówka bilardzistów opanuje Kielce. 128 zawodników z całego globu

Kielce już nie pierwszy raz goszczą imprezę tej rangi, jednak tegoroczna obsada obsadzona jest najgorętszymi nazwiskami dyscypliny. Przez najbliższe dziewięć dni (od 1 do 10 sierpnia) w sercu województwa świętokrzyskiego rywalizować będzie 128 zawodników i zawodniczek reprezentujących kilkadziesiąt państw ze wszystkich stron świata. Na kieleckich stołach zobaczymy bilardzistów m.in. z Japonii, USA, Nowej Zelandii, RPA oraz ponad dwudziestu krajów europejskich, co gwarantuje emocje sportowe na najwyższym poziomie.

Program imprezy w Kielcach. Dwa wielkie turnieje i ogromna pula nagród

Rywalizacja została podzielona na dwa niezależne bloki turniejowe. Od 1 do 5 sierpnia rozgrywane będą Mistrzostwa Europy w hejbolu, w których po raz pierwszy w historii przyznane zostaną medale nie tylko indywidualne, ale i w grach drużynowych. Z kolei od 6 do 10 sierpnia wystartuje Puchar Świata (European Heyball Open). Stawka tego drugiego turnieju jest wyjątkowo wysoka – w oficjalnej puli nagród finansowych znajduje się aż 116 000 dolarów!

Polacy z nadziejami na medale. Wybitne sukcesy naszej reprezentacji

Biało-Czerwoni nie przystępują do turnieju w roli tła, lecz jako absolutni faworyci wielu pojedynków. Jak przekazał Grzegorz Kędzierski, prezes Polskiego Związku Bilardowego, choć w tradycyjnym pool bilardzie nasi reprezentanci od dawna dominują w światowych rankingach (liderem świata jest Wojciech Szewczyk), to hejbol staje się naszą kolejną mocną stroną. Dowodem na błyskawiczny rozwój tej odmiany w Polsce są pierwsze wywalczone medale na międzynarodowej arenie, w tym aż dwa brązowe krążki zdobyte na niedawnych Mistrzostwach Świata Osób z Niepełnosprawnościami.

Informacje dla kibiców. Wstęp wolny do Hotelu Grand i transmisja online

Organizatorzy z Polskiego Związku Bilardowego zadbali o to, aby kibice ze Świętokrzyskiego mogli oglądać najlepszych graczy świata na żywo bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

Wszystkie mecze będą rozgrywane na sali konferencyjnej Hotelu Grand w Kielcach codziennie w godzinach od 10:00 do 20:00, a wstęp na trybuny dla widzów jest całkowicie bezpłatny.

Dla osób, które nie mogą pojawić się na miejscu, zaplanowano bezpłatną transmisję internetową ze wszystkich stołów na platformie TVSports.pl.