Kolej wraca po 25 latach. Powstaną nowe przystanki w Świętokrzyskiem

Powrót pociągów pasażerskich na trasę z Kielc w kierunku Chmielnika, Staszowa i Połańca to jedna z ważniejszych inwestycji kolejowych w tej części regionu. Prace prowadzone są przy liniach kolejowych nr 70 i 75.

Sześć nowych przystanków kolejowych

Polskie Linie Kolejowe podpisały umowy na budowę sześciu nowych przystanków. Łączna wartość kontraktów wynosi niemal 30 mln zł brutto. Nowe przystanki powstaną w:

Chmielniku, Raczycach, Połańcu Północnym, Podlesiu Tuczępy, Solcu, Staszowie Wschodnim.

Za część prac odpowiadać będzie Primost Południe, a za pozostałe zadania Budimex Kolejnictwo. Nowe perony mają zostać oddane do użytku do końca 2026 roku. Wykonawcy zajmą się nie tylko budową, ale również przygotowaniem dokumentacji i uzyskaniem wymaganych pozwoleń.

Perony będą dostosowane do potrzeb pasażerów

Nowe przystanki mają być zlokalizowane możliwie blisko zabudowy mieszkaniowej oraz lokalnych centrów komunikacyjnych. Standard wszystkich obiektów będzie podobny. Większość peronów będzie miała 150 metrów długości. Wyjątkiem będzie Staszów Wschodni, gdzie powstanie peron o długości 200 metrów. Dzięki temu w przyszłości będzie można obsługiwać tam nie tylko pociągi regionalne, ale również składy dalekobieżne.

Na nowych peronach znajdą się między innymi wiaty, ławki i poręcze. Zaplanowano także rozwiązania ułatwiające korzystanie z kolei osobom o ograniczonej możliwości poruszania się. Pasażerowie będą mogli korzystać z pasów naprowadzających oraz nawierzchni o różnej strukturze. Przy wejściach pojawią się wiaty dla rowerów, a informacje o nadjeżdżających pociągach będą przekazywane przez system nagłośnienia. Cały teren zostanie oświetlony lampami LED.

Autor: PKP PLK/ Materiały prasowe Kielce, Chmielnik, Staszów i Połaniec znów połączy kolej. Ruszyły ważne inwestycje

Samorządy mają przygotować parkingi

Kolejowa inwestycja ma zostać uzupełniona o infrastrukturę dla kierowców. Samorządy współpracujące z PLK zobowiązały się do budowy parkingów dla samochodów. Ma to ułatwić korzystanie z pociągów mieszkańcom okolicznych miejscowości. Kierowca będzie mógł dojechać samochodem do przystanku, zostawić auto i kontynuować podróż koleją.

Pociągi pasażerskie zniknęły z tej trasy w 2000 roku

Na powrót kolei pasażerskiej w tej części województwa mieszkańcy czekają od ponad ćwierć wieku. Ostatnie pociągi pasażerskie dotarły do Staszowa i Połańca w kwietniu 2000 roku. Od tego czasu linie kolejowe nr 70 i 75 były wykorzystywane przede wszystkim do przewozów towarowych. W ostatnich latach przeprowadzono jednak prace, które mają przygotować trasę do ponownego uruchomienia przewozów pasażerskich.

Na odcinku Raczyce – Grzybów – Staszów naprawiono duże fragmenty torów. Wzmocniono nawierzchnię i oczyszczono podtorze. Dzięki wykonanym pracom prędkość pociągów może wynosić tam do 100 km/h. Podobne prace prowadzone są również na linii kolejowej nr 73 na odcinku Włoszczowice – Nida.

„Po ponad 25 letniej przerwie powrócą połączenia pasażerskie”

O znaczeniu inwestycji mówił minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Przeżywamy renesans polskiej kolei, a widać to między innymi po rosnącej liczbie podróżnych. Dziś udowadniamy to również w województwie świętokrzyskim. Po ponad 25 letniej przerwie powrócą połączenia pasażerskie na południe regionu. Minister podkreślił również, że rozwój kolei ma obejmować nie tylko największe miasta. Chcemy, aby kolej była dostępna nie tylko dla mieszkańców największych aglomeracji, ale również dla tych, którzy mieszkają w mniejszych miastach i miejscowościach – powiedział Dariusz Klimczak.

Z Kielc do Chmielnika, Staszowa i Połańca

Inwestycja ma umożliwić uruchomienie połączeń pasażerskich z Kielc w kierunku południowej części województwa. Nowe przystanki mają zwiększyć dostępność kolei dla mieszkańców mniejszych miejscowości. Michał Gil, członek zarządu Polskich Linii Kolejowych, zwraca uwagę, że wcześniej wykonano również prace związane z torami i obiektami inżynieryjnymi.

W poprzednich latach, dzięki pracom na torach i przy obiektach inżynieryjnych zadbaliśmy o podniesienie prędkości pociągów z Kielc w kierunku Połańca.Jak dodał, kolejnym etapem jest przygotowanie odpowiedniej infrastruktury dla pasażerów. Wygodna infrastruktura pozwoli od przyszłego roku stworzyć atrakcyjną czasowo ofertę komunikacyjną dla mieszkańców tych miejscowości – powiedział Michał Gil.

Zrewitalizowane zostaną także stare perony

Nowa infrastruktura powstanie nie tylko w miejscach, w których dotychczas nie było przystanków. PLK planują również odnowienie części istniejących peronów. Prace obejmą Chmielnik, Staszów i Połaniec. Na peronach zostanie odtworzona nawierzchnia, a przestrzeń wokół nich zostanie uporządkowana. Poprawiony zostanie również stan ciągów komunikacyjnych znajdujących się bezpośrednio przy torach. Zaplanowano nowe oświetlenie oraz elementy małej architektury.

Kiedy wrócą pociągi pasażerskie?

Budowa sześciu nowych przystanków ma zakończyć się do końca 2026 roku. Według zapowiedzi PLK przygotowana infrastruktura ma umożliwić uruchomienie połączeń pasażerskich od przyszłego roku. W kolejnych latach planowane są także dalsze prace utrzymaniowe na torach. Ich celem ma być podnoszenie prędkości pociągów na kolejnych odcinkach i skrócenie czasu przejazdu z Kielc w kierunku południowej części województwa świętokrzyskiego.

Dla mieszkańców Chmielnika, Staszowa, Połańca i okolic oznacza to możliwość ponownego skorzystania z kolei pasażerskiej po ponad 25 latach przerwy.