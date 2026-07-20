Korona Kielce wraca do gry! Nowy sezon PKO BP Ekstraklasy coraz bliżej

W Koronie Kielce przed startem nowego sezonu PKO BP Ekstraklasy doszło do kilku ważnych zmian. Z drużyną pożegnali się: Pau Resta, Wiktor Popov, Vladimir Nikolov, Nikodem Niski, Jakub Budnicki, Antonin i Marcin Cebula. Ze sztabu szkoleniowego odeszli: Przemysław Ryński, Damian Chrzanowski i Philip Garvo. W ich miejsce do pomocy trenerowi Zielińskiemu sprowadzono Filipa Raczkowskiego, Maksymiliana Hołownię, a za przygotowanie fizyczne będzie odpowiadał Jarosław Kulczyk. Korona pozyskała również obiecujących piłkarzy, takich jak Patrik Hellebrand, Ariel Mosór czy Kamil Jakubczyk. Nowym zawodnikiem został również Norbert Barczak, a z wypożyczenia wrócił Daniel Bąk. Kielczanie nadal prowadzą rozmowy z piłkarzem, który wzmocni formację ofensywną. Mowa o zawodniku, który zagra na skrzydle, a także jako napastnik.

Pierwszy mecz sezonu Korona Kielce rozegra na wyjeździe z Jagiellonią Białystok. To spotkanie zaplanowano na sobotę, 25 lipca, na godzinę 14:45. Przez cały okres przygotowawczy kielczanie trenowali inne ustawienie, niż w minionym sezonie. Spodziewać się można gry czterema defensorami, co pozwoli drużynie mocniej wyeksponować swój niewątpliwe mocny środek pola.