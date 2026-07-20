Trzech nastolatków skatowało dwóch mężczyzn przy Kryształowej w Kielcach. Sąd rodzinny zadecyduje o ich losie

Do zdarzenia doszło w godzinach wieczornych 30 czerwca 2026 roku na kieleckich Ślichowicach. W rejonie ulicy Kryształowej brutalnie zaatakowano dwóch mężczyzn. Mimo natychmiastowej pomocy medycznej i walki lekarzy, życia jednego z pokrzywdzonych nie udało się uratować.

Przełom w śledztwie: Policja ustaliła tożsamość podejrzanych

Kieleccy policjanci pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Kielce-Zachód natychmiast rozpoczęli intensywne poszukiwania napastników. Działania operacyjne przyniosły skutek, ale ich finał okazał się szokujący – sprawcami okazali się trzej nieletni.

O pierwszych ustaleniach i przebiegu akcji informowała Małgorzata Perkowska - Kiepas z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Prokuratura przekazuje sprawę do Sądu Rodzinnego

Z uwagi na wiek podejrzanych w dacie popełnienia czynu, prokurator podjął formalną decyzję o zmianie trybu prowadzenia śledztwa.

– Stosownie do przepisów ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich postępowanie w sprawach nieletnich prowadzi sąd rodzinny. Sądem właściwym do rozpoznania sprawy jest Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział III Rodzinny i Nieletnich i dlatego postanowieniem z 17.07.2026 r. prokurator przekazał tę sprawę do rozpoznania temu Sądowi – przekazał Daniel Prokopowicz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Kielcach.

Co grozi nastolatkom?

Ponieważ w momencie zdarzenia sprawcy nie mieli ukończonych 17 lat, ich sytuacją zajmie się wydział rodzinny i nieletnich. Sąd przeanalizuje stopień demoralizacji oraz rolę każdego z nich w tragicznym zajściu.

Wobec nieletnich mogą zostać orzeczone środki wychowawcze lub poprawcze, takie jak nadzór kuratora sądowego, skierowanie do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, czy umieszczenie w zamkniętym zakładzie poprawczym.