ZDJĘCIA z Letniej Fali Sielpi! Znajdźcie się w galerii. Ekipa Radia Eska wraca nad zalew już 6 sierpnia

Pogoda nie popsuła planów! Tak bawiliście się w Sielpi [FOTOREPORTAŻ]

Przelotne opady i chmury? W Sielpi nikt się tym specjalnie nie przejmował. Na imprezie zameldowały się tłumy mieszkańców Kielc, Końskich i całego województwa. Najmłodsi szaleli w darmowej strefie animacji, a prawdziwe oblężenie przeżyły barwny Festiwal Kolorów Holi i uwielbiane Piana Party.

Wieczorami z kolei pod sceną zrobiło się naprawdę gęsto – zadbali o to Miły Pan, raper Wac Toja oraz DJ Gromee, którzy rozkręcili tłum na maksa. W niedzielę na miejscu obecny był patrol Eska Summer City. W ruch poszły eskowe okulary, koszulki i wakacyjne gadżety, a fotoreporter krążył w tłumie, uwieczniając najważniejsze momenty.

Poniższa galeria to doskonała okazja, by sprawdzić, kto trafił na zdjęcia!

27

Kolejna wizyta w Sielpi! Zapiszcie tę datę: 6 sierpnia

Ostatnia wizyta na Letniej Fali to dopiero początek wakacyjnych atrakcji w tym miejscu. Ekipa Eska Summer City wraca do Sielpi już w czwartek, 6 sierpnia.

Na uczestników czeka kolejna porcja konkursów, radiowych prezentów i mnóstwo dobrej energii. Patrol Radia Eska pojawi się na plaży na kilka godzin, a wieczorem zaplanowano coś specjalnego – Kino Plenerowe pod chmurką z seansem wyświetlanym tuż nad brzegiem wody. Warto zabrać ze sobą kocyki!

Sielpia cały czas tętni życiem

Według uczestników Letniej Fali, Sielpia od lat pozostaje jednym z ulubionych miejsc na szybki wypad z Kielc czy dłuższy urlop w Świętokrzyskiem. Po gruntownej modernizacji zalew prezentuje się znakomicie – szeroka, piaszczysta plaża, odnowione molo i bezpieczne kąpieliska robią swoje.

Na miejscu czeka również rozbudowana baza gastronomiczna (od klasycznych gofrów i ryb po food trucki), mnóstwo domków oraz punktów noclegowych, a także wypożyczalnie sprzętu wodnego, w których bez problemu można zarezerwować rower wodny, kajak czy SUP-a. Zdaniem wielu, Sielpia to po prostu pewniak na letniej mapie regionu.

Widzimy się na miejscu już 6 sierpnia! Wypatrujcie pomarańczowego patrolu Eski!