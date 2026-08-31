Krzysztof Stanowski znowu bez prawa jazdy! Został złapany w Świętokrzyskiem.

Przekroczenie o 60 km/h w Odrowążu. 3000 zł mandatu i 13 punktów karnych

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 30 sierpnia 2026 roku, w miejscowości Odrowąż (powiat konecki), na trasie prowadzącej w kierunku Wąchocka. Jak ustaliły media, Krzysztof Stanowski jechał z prędkością 110 km/h na odcinku, gdzie obowiązywało ograniczenie do 50 km/h.

Policjanci z drogówki nie mieli pobłażliwości – ze względu na znaczne przekroczenie prędkości zatrzymali dziennikarzowi prawo jazdy na 3 miesiące. Nałożyli również mandat w wysokości 3 000 złotych oraz 13 punktów karnych.

Zanim sprawę opisały ogólnopolskie media, sam Stanowski w niedzielny wieczór odniósł się do zdarzenia na swoim profilu w serwisie X (dawny Twitter) w odpowiedzi na pytanie jednego z internautów:

Tak, to prawda. Jak dzisiaj jechałem za autokarem do Wąchocka to minąłem jakąś małą miejscowość i przyspieszyłem. Jakieś 10 metrów przed znakiem 'koniec terenu zabudowanego' mnie capnęli i było 110. Jak to powiedział policjant: 'tam gdzie piękna droga, żeby depnąć, tam jesteśmy my'. No i spoko, następne trzy miesiące na rowerze w pogodę i z prywatnym kierowcą w niepogodę – napisał Stanowski.

Powtórka z rozrywki. To nie pierwsza taka wpadka

Sformułowanie „następne trzy miesiące” użyte przez dziennikarza nie było przypadkowe. Krzysztof Stanowski znowu stracił prawo jazdy w bardzo podobnych okolicznościach. Kilka lat wcześniej – w styczniu 2021 roku – również został zatrzymany przez policję za zbyt szybką jazdę w terenie zabudowanym, co skutkowało identyczną, trzymiesięczną przerwą od prowadzenia samochodów.

Kim jest Krzysztof Stanowski? Od „Przeglądu Sportowego” po internetowego giganta

Krzysztof Stanowski to jedna z najbardziej wpływowych i wyrazistych postaci w polskich mediach. Karierę zaczynał niezwykle wcześnie – mając zaledwie 14 lat pisał już dla Przeglądu Sportowego. Przez lata związany z prasą tradycyjną, z czasem przeniósł swoje działania do sieci, gdzie zrewolucjonizował rynek.

Wśród najważniejszych etapów jego kariery wymienić można:

Portal Weszło: Założony przez niego serwis sportowo-publicystyczny, który przełamał dotychczasowe schematy dziennikarstwa sportowego w Polsce.

Kanał Sportowy: Projekt współtworzony z Mateuszem Borkiem, Tomaszem Smokowskim i Michałem Polem. To tam Stanowski prowadził niezwykle popularny format Hejt Park.

Głośne śledztwa i publikacje: Zrobiło o nim głośno m.in. po wyemitowaniu kilkugodzinnego materiału demaskującego zmyśloną karierę aktorki Natalii Janoszek w Bollywood. Jest także autorem bestsellerowych książek (m.in. biografii Kowal. Prawdziwa historia czy Spalony).

Eksperymenty społeczne: W 2025 roku głośnym echem odbił się jego start w wyborach prezydenckich, traktowany jako dziennikarski sprawdzian mechanizmów kampanii wyborczej.

Czym jest Kanał Zero?

Po odejściu z Kanału Sportowego na przełomie 2023 i 2024 roku, Stanowski uruchomił swój autorski projekt – Kanał Zero. Stacja błyskawicznie zdominowała polski YouTube, stając się bezpośrednią konkurencją dla tradycyjnych telewizji informacyjnych. Kanał Zero łączy publicystykę, politykę, biznes, nauki ścisłe, popkulturę i rozrywkę. Do stałej współpracy Stanowski przyciągnął czołowych publicystów (m.in. Roberta Mazurka), a jego materiały i wywiady generują miliony wyświetleń.

Mimo utraty prawa jazdy na najbliższe 90 dni, szef Kanału Zero nie zwalnia tempa – choć przez najbliższy kwartał jego mobilne biuro przeniesie się na tylne siedzenie samochodu z prywatnym kierowcą.