Szybki relaks blisko miasta: Tężnie, pomosty i plaże do 25 minut od Kielc

Poniższe czasy dojazdu i odległości oszacowaliśmy, przyjmując za punkt startowy ścisłe centrum Kielc. Gdy termometry pokazują wysokie wartości, liczy się każda minuta – na szczęście pod nosem mamy kilka fantastycznych miejscówek, w których zrelaksujesz się niemal natychmiast.

Zalew Cedzyna (Plaża Zachód) – absolutny kielecki klasyk położony zaledwie około 7 km od miasta, do którego dojedziesz w około 10 minut . Otoczony pięknymi lasami sosnowymi zbiornik to idealne miejsce na szybki popołudniowy reset. Znajdziesz tu szeroką plażę i pełną infrastrukturę. Sezon kąpielowy trwa od 26 czerwca do 31 sierpnia , a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.

– absolutny kielecki klasyk położony zaledwie od miasta, do którego dojedziesz w . Otoczony pięknymi lasami sosnowymi zbiornik to idealne miejsce na szybki popołudniowy reset. Znajdziesz tu szeroką plażę i pełną infrastrukturę. Sezon kąpielowy trwa , a Zalew Cedzyna (Plaża Wschód) – zlokalizowany po drugiej stronie zbiornika, również około 7 km od Kielc (dojazd zajmuje około 10 minut ). Oferuje nieco spokojniejszy klimat niż strona zachodnia, piaszczyste wejście do wody oraz doskonałe warunki do podziwiania zachodów słońca. Sezon kąpielowy trwa od 26 czerwca do 31 sierpnia , a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.

– zlokalizowany po drugiej stronie zbiornika, również od Kielc (dojazd zajmuje ). Oferuje nieco spokojniejszy klimat niż strona zachodnia, piaszczyste wejście do wody oraz doskonałe warunki do podziwiania zachodów słońca. Sezon kąpielowy trwa , a Zalew w Morawicy – zlokalizowany około 14 km od centrum Kielc (dojazd w około 18 minut ). To kameralne i bardzo zadbane kąpielisko przyciąga czystą wodą, piaszczystą plażą oraz klimatycznym molo, a tuż obok płynie rzeka Czarna Nida. Sezon kąpielowy trwa od 27 czerwca do 31 sierpnia , a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.

– zlokalizowany od centrum Kielc (dojazd w ). To kameralne i bardzo zadbane kąpielisko przyciąga czystą wodą, piaszczystą plażą oraz klimatycznym molo, a tuż obok płynie rzeka Czarna Nida. Sezon kąpielowy trwa , a Zalew w Borkowie – oddalony o około 15 km , co przekłada się na około 20 minut jazdy. Akwen o powierzchni ponad 35 hektarów na rzece Belniance leży na skraju Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego i kusi świetną wypożyczalnią sprzętu wodnego. Sezon kąpielowy trwa od 27 czerwca do 30 sierpnia , a ratownik czuwa tu w poniedziałki w godzinach 11:00-19:00.

– oddalony o , co przekłada się na jazdy. Akwen o powierzchni ponad 35 hektarów na rzece Belniance leży na skraju Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego i kusi świetną wypożyczalnią sprzętu wodnego. Sezon kąpielowy trwa , a Zalew w Strawczynie – położony około 21 km od Kielc (dojazd w około 25 minut ). Zbiornik leży tuż pod lasem, oferując tężnię solankową, molo i niemal dwukilometrową ścieżkę pieszo-rowerową z kostki. Sezon kąpielowy trwa od 27 czerwca do 30 sierpnia , a ratownik czuwa tu w poniedziałki w godzinach 10:00-18:00.

– położony od Kielc (dojazd w ). Zbiornik leży tuż pod lasem, oferując tężnię solankową, molo i niemal dwukilometrową ścieżkę pieszo-rowerową z kostki. Sezon kąpielowy trwa , a Zalew w Wilkowie – malowniczy akwen oddalony o około 23 km , czyli około 25 minut jazdy od Kielc. Położony u podnóża Łysicy w sercu Gór Świętokrzyskich, zachwyca widokami, piaszczystą plażą i pomostami spacerowymi. Sezon kąpielowy trwa od 27 czerwca do 31 sierpnia , a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.

– malowniczy akwen oddalony o , czyli jazdy od Kielc. Położony u podnóża Łysicy w sercu Gór Świętokrzyskich, zachwyca widokami, piaszczystą plażą i pomostami spacerowymi. Sezon kąpielowy trwa , a Kąpielisko Miejskie w Suchedniowie (ul. Ogrodowa 11) – oddalone o około 31 km, ale dzięki ekspresówce S7 dojedziesz tu w zaledwie około 25 minut. Obiekt przy miejskim ośrodku sportu oferuje pole campingowe, boiska i mnóstwo naturalnego cienia. Sezon kąpielowy trwa od 27 czerwca do 31 sierpnia, a ratownik czuwa tu w godzinach 11:00-19:00.

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Całodniowy reset w Świętokrzyskiem: Od leśnych oaz po jeziorka krasowe

Zalew strzeżony Andrzejówka – położony około 33 km na południe od Kielc (dojazd w około 35 minut ). To cicha oaza otoczona gęstym lasem w gminie Chmielnik, idealna na spokojny odpoczynek i ucieczkę od hałasu. Sezon kąpielowy trwa od 1 lipca do 31 sierpnia , a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.

– położony na południe od Kielc (dojazd w ). To cicha oaza otoczona gęstym lasem w gminie Chmielnik, idealna na spokojny odpoczynek i ucieczkę od hałasu. Sezon kąpielowy trwa , a Zalew Rejów (Skarżysko-Kamienna) – zlokalizowany około 36 km od Kielc, dojazd trasą S7 zajmuje około 30 minut . Ten rozległy, strzeżony akwen słynie z czystej wody, piaszczystej plaży i dobrych warunków dla wędkarzy oraz pasjonatów żeglarstwa. Sezon kąpielowy trwa od 1 lipca do 31 sierpnia , a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.

– zlokalizowany od Kielc, dojazd trasą S7 zajmuje . Ten rozległy, strzeżony akwen słynie z czystej wody, piaszczystej plaży i dobrych warunków dla wędkarzy oraz pasjonatów żeglarstwa. Sezon kąpielowy trwa , a Zalew Sielpia – słynne letnisko leży około 37 km od Kielc (czas dojazdu to około 40 minut ). Ogromna piaszczysta plaża, bardzo płytka woda i tętniąca życiem okolica z bogatą gastronomią i setkami rowerów wodnych gwarantują niezapomniane chwile. Sezon kąpielowy trwa od 1 lipca do 31 sierpnia , a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.

– słynne letnisko leży od Kielc (czas dojazdu to ). Ogromna piaszczysta plaża, bardzo płytka woda i tętniąca życiem okolica z bogatą gastronomią i setkami rowerów wodnych gwarantują niezapomniane chwile. Sezon kąpielowy trwa , a Zalew Antoniów w Radoszycach – oddalony o około 40 km , dojedziesz tam w około 45 minut . Nowoczesny, duży zbiornik z czystą wodą, szeroką plażą, molo oraz świetnymi ścieżkami wokół wody. Sezon kąpielowy trwa od 25 czerwca do 31 sierpnia , a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.

– oddalony o , dojedziesz tam w . Nowoczesny, duży zbiornik z czystą wodą, szeroką plażą, molo oraz świetnymi ścieżkami wokół wody. Sezon kąpielowy trwa , a Kąpielisko Bliżyn – oddalone o około 41 km od Kielc (dojazd zajmie około 45 minut ). Kameralny, leśny zalew, który kusi spokojem i piękną, naturalną plażą. Sezon kąpielowy trwa od 27 czerwca do 31 sierpnia , a ratownik czuwa tu w poniedziałki, środy, czwartki, piątki, soboty i niedziele w godzinach 10:00-18:00 oraz we wtorki w godzinach 8:00-18:00.

– oddalone o od Kielc (dojazd zajmie ). Kameralny, leśny zalew, który kusi spokojem i piękną, naturalną plażą. Sezon kąpielowy trwa , a Kąpielisko Radzanów – zlokalizowane około 50 km od Kielc (dojazd zajmuje około 50 minut ). Położony tuż pod Buskiem-Zdrój zbiornik rekreacyjny kusi szeroką plażą z parasolami, boiskami oraz doskonałą bazą sanitarną. Sezon kąpielowy trwa od 27 czerwca do 23 sierpnia , a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.

– zlokalizowane od Kielc (dojazd zajmuje ). Położony tuż pod Buskiem-Zdrój zbiornik rekreacyjny kusi szeroką plażą z parasolami, boiskami oraz doskonałą bazą sanitarną. Sezon kąpielowy trwa , a Zalew Lubianka w Starachowicach – oddalony o około 55 km od Kielc, dojazd zajmuje około 50 minut . Nowoczesny Port Lubianka zachwyca gigantyczną plażą, dwupoziomowymi pomostami, tężnią solankową, placami zabaw i świetną gastronomią. Sezon kąpielowy trwa od 27 czerwca do 31 sierpnia , a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.

– oddalony o od Kielc, dojazd zajmuje . Nowoczesny Port Lubianka zachwyca gigantyczną plażą, dwupoziomowymi pomostami, tężnią solankową, placami zabaw i świetną gastronomią. Sezon kąpielowy trwa , a Zalew w Sędziszowie – oddalony o około 59 km od Kielc, czas dojazdu to około 55 minut . Kąpielisko oferuje czystą wodę, molo, skatepark, korty tenisowe i bogatą infrastrukturę rekreacyjną. Sezon kąpielowy trwa od 1 lipca do 31 sierpnia , a ratownik czuwa tu w godzinach 11:00-19:00.

– oddalony o od Kielc, czas dojazdu to . Kąpielisko oferuje czystą wodę, molo, skatepark, korty tenisowe i bogatą infrastrukturę rekreacyjną. Sezon kąpielowy trwa , a Duży Staw w Golejowie – zlokalizowany około 61 km od Kielc, dojedziesz tu w około 55 minut. Śródleśne jeziorka krasowe pod Staszowem to unikalny mikroklimat, pływająca fontanna, nowe pomosty i powiększona plaża. Sezon kąpielowy trwa od 27 czerwca do 31 sierpnia, a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.

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Bezpieczny wyjazd: O czym pamiętać, zanim spakujesz ręcznik?

Zanim wrzucisz bieg i ruszysz w stronę słońca, zrób szybki test rzeczywistości. Przed wyjazdem koniecznie sprawdź nawigację i natężenie ruchu na kieleckich wylotówkach, zwłaszcza na drogach krajowych i trasie S7. Pamiętaj, że w godzinach szczytu oraz podczas weekendowych upałów czas dojazdu na popularne plaże może się znacznie wydłużyć – wszyscy mają wtedy ten sam pomysł na ochłodę.

Gdy już dotrzesz na miejsce, nie zapominaj o bezpieczeństwie i zawsze kieruj się złotą zasadą: wchodź do wody tylko tam, gdzie powiewa biała flaga, a ratownicy mają sytuację pod pełną kontrolą.

To największa plaża w Świętokrzyskiem. Krystaliczna woda i sosnowy mikroklimat