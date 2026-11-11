Nowe ustalenia prokuratury w sprawie pogrzebu zamachowca z Krakowa

Wstrząsające wydarzenia z udziałem Michała Oksińskiego rodzą kolejne pytania o dalsze losy zarówno samego sprawcy, jak i jego bliskich. Przypomnijmy, że 24-letni mężczyzna, który w sobotę, 7 listopada, zaczął strzelać do przypadkowych przechodniów w ścisłym centrum Krakowa, został postrzelony w trakcie policyjnej interwencji i zmarł w szpitalu dwa dni po ataku.

Z ustaleń pracujących nad sprawą śledczych wynika, że jeszcze przed dokonaniem krwawej masakry na krakowskim Rynku Głównym, napastnik najprawdopodobniej pozbawił życia swoich rodziców oraz 21-letnią siostrę. Do zbrodni doszło w ich rodzinnym mieszkaniu na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego, gdzie zabito również przebywające w lokalu zwierzęta.

Obecnie przedstawiciele prokuratury ujawnili nowe szczegóły, które dotyczą organizacji pogrzebu zamordowanych członków rodziny oraz samego sprawcy tych tragicznych zdarzeń.

Krewny Michała Oksińskiego chce pochować zamordowaną rodzinę

Dziennikarze „Faktu” ustalili, że z organami ścigania skontaktował się jeden z krewnych Michała Oksińskiego. Członek rodziny oficjalnie zadeklarował chęć zorganizowania ceremonii pogrzebowej dla rodziców 24-letniego zamachowca oraz jego młodszej siostry.

Doniesienia te oficjalnie potwierdził już prokurator Eryk Stasielak, pełniący funkcję naczelnika krakowskiego wydziału Prokuratury Krajowej.

„Mogę potwierdzić, że zgłosił się członek rodziny mężczyzny, który zadeklarował gotowość do zorganizowania pochówku rodziców Michała O. oraz jego siostry” – przekazał w rozmowie z „Faktem”.

Śledczy jednocześnie zwrócił uwagę na fakt, że cała procedura wymaga jeszcze przeprowadzenia dodatkowych ustaleń.

W dalszym ciągu nie ma jednak żadnych informacji o tym, czy ktokolwiek z bliskich zdecyduje się na wyprawienie pogrzebu samemu sprawcy krwawego ataku w Krakowie.

Państwowy pogrzeb Michała Oksińskiego? Prokuratura komentuje sprawę

Kwestia pochowania 24-letniego napastnika okazuje się znacznie trudniejszym problemem. Do tej pory nie zapadły żadne wiążące decyzje wskazujące na to, kto ostatecznie zajmie się organizacją pochówku tego mężczyzny.

Naczelnik Eryk Stasielak otwarcie przyznał, że ten problem musi doczekać się finalnego rozstrzygnięcia, gdyż zwłoki sprawcy nie mogą być przetrzymywane w zakładzie medycyny sądowej w nieskończoność.

„Tę kwestię trzeba będzie rozwiązać w cywilizowany sposób” – podkreślił śledczy.

Przedstawiciel prokuratury nie wyklucza scenariusza, w którym obowiązek pochowania 24-letniego zamachowca spadnie ostatecznie na instytucje państwowe.

Na ten moment miejsce oraz dokładny termin złożenia ciała napastnika do grobu pozostają nieznane.

Poniżej przypominamy szczegóły dotyczące Michała Oksińskiego oraz samego zamachu w Krakowie.

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Wyniki sekcji zwłok Michała Oksińskiego i przebieg masakry w Krakowie

Sekcja zwłok Michała Oksińskiego odbyła się we wtorek, 10 listopada, a biegli potwierdzili w jej trakcie obecność ran postrzałowych. Na potrzeby śledztwa pobrano również dodatkowy materiał biologiczny, który trafi teraz do szczegółowych analiz laboratoryjnych. Uzyskane w ten sposób wyniki posłużą jako podstawa do sporządzenia kompleksowej opinii sądowo-medycznej.

Wszelkie kolejne decyzje związane z formalnym wydaniem ciała oraz przeprowadzeniem pogrzebu będą mogły zapaść dopiero po sfinalizowaniu wymaganych czynności procesowych.

Dramatyczne sceny rozegrały się w sobotę, 7 listopada, w samym sercu stolicy Małopolski. Zgodnie z ustaleniami śledczych 24-letni Michał Oksiński dotarł do Krakowa tuż po tym, jak w Ostrowcu Świętokrzyskim zamordował członków swojej najbliższej rodziny.

Gdy mężczyzna pojawił się na krakowskim Rynku Głównym, otworzył ogień do przechodniów, doprowadzając do śmierci sześciu zupełnie przypadkowych osób. W wyniku tego ataku piętnaście kolejnych osób odniosło ciężkie obrażenia, a wśród poszkodowanych znalazło się dwóch interweniujących policjantów.

Starcie z funkcjonariuszami zakończyło się postrzeleniem agresora, którego w stanie ciężkim przetransportowano do szpitala. Choć 24-latek przeszedł operacje, lekarzom nie udało się go uratować i mężczyzna zmarł w poniedziałek, 9 listopada.