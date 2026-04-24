Szydłów. Średniowieczna warownia w sercu sadu

Szydłów, położony w powiecie staszowskim, około 40 kilometrów na południe od Kielc, to miejsce, w którym czas zdaje się płynąć innym rytmem. To niepozorne miasteczko, liczące zaledwie około 1100 mieszkańców, skrywa w sobie potęgę dawnego Królestwa Polskiego. Otoczone niemal w całości autentycznymi, XIV-wiecznymi murami obronnymi z miejscowego wapienia, zasłużyło na miano „polskiego Carcassonne”. Jednak tym, co czyni je absolutnym unikatem w skali Europy, nie jest tylko surowy kamień, ale kontrast między potęgą średniowiecznej architektury a delikatnością otaczającej go natury.

To właśnie tutaj, między historycznymi murami a doliną rzeki Ciekącej, bije serce polskiego sadownictwa. Szydłów całkowicie zasłużenie określany jest mianem stolicy polskiej śliwki. Na obszarze gminy znajduje się około 2000 hektarów sadów, z czego aż 80% stanowią właśnie drzewa śliwowe. To stąd pochodzi co piąta śliwka zjadana w Polsce, a w dobrych latach produkcja w tym regionie sięga nawet 25% krajowych zbiorów.

Autor: Michał Nowakowski/ Archiwum prywatne Szydłów. Piękny spektakl - kwitną śliwy

Spektakl, który trwa tylko chwilę. Kwitnące sady świętokrzyskie

Jeśli zastanawiasz się, kiedy kwitną śliwy w Polsce, odpowiedź brzmi: właśnie teraz. Ten magiczny moment przypada zazwyczaj na przełom kwietnia i maja, choć wszystko zależy od kaprysów aury. To wtedy krajobraz wokół Szydłowa zmienia się nie do poznania. Równe rzędy drzew, ciągnące się aż po horyzont, pokrywają się miliardami drobnych, białych kwiatów.

Spacerując miedzami, czujesz pod stopami miękką trawę, a nad głową masz baldachim z płatków, które przy silniejszym wietrze opadają niczym wiosenny śnieg. W Szydłowie uprawia się aż 45 różnych odmian śliwek – od wczesnych, takich jak Herman czy Ruth Gerstetter, po późne, mięsiste Presidenty czy tradycyjne Węgierki. Każda z nich kwitnie nieco inaczej, tworząc subtelną mozaikę bieli i jasnego różu. Poranne światło, przebijające się przez te kwiatowe chmury, nadaje okolicy nierealny, niemal bajkowy klimat.

Autor: Michał Nowakowski/ Archiwum prywatne Wiosna w centrum śliwkowego imperium. Szydłów

Od Kazimierza Wielkiego do "lasek". Historia zaklęta w owocu

Związek Szydłowa ze śliwką to nie tylko nowoczesny biznes, to wielowiekowa tradycja, która prawdopodobnie sięga czasów średniowiecza. Choć pierwsze oficjalne wzmianki o szydłowskich ogrodach pochodzą z XIV wieku, prawdziwy rozkwit sadownictwa nastąpił wieki później. Kluczową rolę w ukształtowaniu tutejszego smaku odegrali żydowscy mieszkańcy miasta, którzy nauczyli tutejszych gospodarzy unikalnej metody przetwarzania owoców – suszenia i wędzenia „na laskach”

Szydłów śliwki traktuje jak swój największy skarb. Słynna „śliwka szydłowska” posiada unijny certyfikat Chronionego Oznaczenia Geograficznego. Proces jej powstawania jest niezmienny od pokoleń: owoce układa się na ażurowych tacach (laskach) i poddaje działaniu dymu z twardego drewna liściastego – dębu, grabu czy buku. To właśnie temu procesowi zawdzięcza ona swój intensywny, wędzony zapach i elastyczny, słodki miąższ. Dziś tradycję tę można zgłębić w multimedialnym Muzeum Śliwki, mieszczącym się w dawnym ratuszu, gdzie zapachy i smaki przenikają się z nowoczesną technologią.

Szydłów na zdjęciach

11

Kiedy kwitną śliwy w Polsce? Zaplanuj swój śliwkowy weekend

Choć okres kwitnienia jest krótki i ulotny, Szydłów warto odwiedzić o każdej porze roku, by poczuć ducha dawnych wieków. Jeśli jednak chcesz trafić na biały spektakl, musisz trzymać rękę na pulsie prognoz pogodowych.

Dla tych, którzy nie zdążą na wiosenne kwitnienie, miasto przygotowało „Święto Śliwki”, które odbywa się corocznie w sierpniu. To wtedy miasto tętni życiem, a na stoiskach kół gospodyń wiejskich królują ciasta, deserowe specjały i oczywiście słynna śliwowica. Sezon na świeże owoce zaczyna się w drugiej połowie lipca i trwa aż do października, a niektóre gospodarstwa oferują nawet „śliwkorwanie”, czyli możliwość samodzielnego zbioru owoców prosto z drzewa.

Szydłów atrakcje. Co zobaczyć poza białymi oceanami kwiatów

Kiedy nasycisz już oczy widokiem sadów, skieruj swoje kroki w stronę zabytkowego centrum. Szydłów atrakcje ma na miarę królewskiej rezydencji. Oto co musisz zobaczyć:

Mury obronne i Brama Krakowska : Ponad 680 metrów nienaruszonych średniowiecznych murów. Warto wejść na ganki obronne, by spojrzeć na miasto z perspektywy dawnego strażnika

: Ponad 680 metrów nienaruszonych średniowiecznych murów. Warto wejść na ganki obronne, by spojrzeć na miasto z perspektywy dawnego strażnika Zamek Królewski : Miejsce, które Władysław Jagiełło odwiedził aż 17 razy. Zobaczysz tu jedyny w Polsce zachowany w całości średniowieczny pałac królewski z unikatowymi piecami hypokaustycznymi

: Miejsce, które Władysław Jagiełło odwiedził aż 17 razy. Zobaczysz tu jedyny w Polsce zachowany w całości średniowieczny pałac królewski z unikatowymi piecami hypokaustycznymi Synagoga : Jedna z najstarszych w Polsce, o charakterze obronnym, z grubymi na dwa metry murami

: Jedna z najstarszych w Polsce, o charakterze obronnym, z grubymi na dwa metry murami Kościół Wszystkich Świętych : Skrywa niezwykłe gotyckie polichromie z XIV wieku, określane mianem „Biblii Ubogich” (Biblia Pauperum)

: Skrywa niezwykłe gotyckie polichromie z XIV wieku, określane mianem „Biblii Ubogich” (Biblia Pauperum) Skarbczyk: Miejsce, w którym dziś mieści się Muzeum Zamków Królewskich z fascynującymi makietami dawnych warowni.

Dla aktywnych okolica oferuje żółty szlak turystyczny Szydłów-Widełki, prowadzący przez malownicze tereny Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. A jeśli masz więcej czasu, zaledwie 30 minut drogi dzieli Cię od monumentalnych ruin zamku Krzyżtopór w Ujeździe.

Szydłów to miejsce, które uczy pokory wobec historii i zachwytu nad naturą. Tu, w cieniu potężnych baszt i w zapachu kwitnących drzew, można zrozumieć, co oznacza prawdziwa tożsamość regionu. Kiedy białe płatki opadną, a drzewa ugną się pod ciężarem fioletowych owoców, kraina ta znów się zmieni, ale jej magia pozostanie niezmienna. Bo Szydłów, jak mówią badacze, to miasto przede wszystkim niezwykłe – i tę niezwykłość warto poczuć na własnej skórze.

źródła: Świętokrzyskie Travel, Portal Odkrywaj Szydłów, PTTK Kielce, Zabytek.pl, Wikipedia.