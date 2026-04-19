W miejscu nazywanym „Polskim Carcassonne”, historia nie jest zamknięta w zakurzonych gablotach – ona nocą wychodzi na ulice. Już w sobotę, 2 maja 2026 roku, odbędzie się pierwsze w tym sezonie nocne zwiedzanie miasta, które obiecuje coś więcej niż tylko spacer.

„Historia, która nigdy nie zasypia”

W świetle elektrycznych latarni mury obronne wyglądają ładnie, ale dopiero w blasku ognia stają się monumentalne. Monika Wojsa, Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie, oddaje ten klimat jednym zdaniem:

Z pochodnią w dłoni stajemy się częścią historii, która w Szydłowie nigdy nie zasypia.

To właśnie ten ogień w dłoniach uczestników buduje atmosferę. Cienie rzucane na surowy kamień Bramy Krakowskiej czy mury Pałacu Królewskiego sprawiają, że każdy krok po bruku brzmi jak echo z czasów Kazimierza Wielkiego.

Co czeka na nocnych wędrowców?

Uczestnicy wyruszą w dwugodzinną, pełną tajemnic podróż przez historyczne uliczki. W programie zwiedzania znajdą się najważniejsze zabytki Szydłowa:

Ruiny szpitala i kościoła św. Ducha – gdzie nocna cisza potęguje mistycyzm miejsca.

– gdzie nocna cisza potęguje mistycyzm miejsca. Synagoga – najstarszy tego typu obiekt w województwie świętokrzyskim.

– najstarszy tego typu obiekt w województwie świętokrzyskim. Brama Krakowska i mury obronne – potężne fortyfikacje, które po zmroku odzyskują swój dostojeństwo.

– potężne fortyfikacje, które po zmroku odzyskują swój dostojeństwo. Dziedziniec zamkowy z Jagiellońskim Pałacem Królewskim – serce dawnej władzy królewskiej.

– serce dawnej władzy królewskiej. Kościół św. Władysława – oglądany w nastrojowej aurze.

Sesja fotograficzna i lokalne przysmaki

Oprócz merytorycznej wiedzy przekazywanej przez przewodnika, na turystów czekają unikalne atrakcje. Będzie można zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie na królewskim tronie oraz wziąć udział w degustacji lokalnego specjału – słynnej śliwki szydłowskiej podanej w różnych postaciach.

Szczegóły organizacyjne

Kiedy: Sobota, 2 maja 2026 r.. Zbiórka: Godz. 19:30, parking przy Punkcie Informacji Turystycznej, ul. Staszowska 12. Start zwiedzania: Godz. 20:00. Bilety: 50 zł od osoby. Zapisy (obowiązkowe): Tel. 41 354 53 13 lub e-mail: [email protected].

