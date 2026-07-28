Ładowarka doprowadziła do pożaru? Akcja strażaków z Jędrzejowa

Zgłoszenie do jędrzejowskich strażaków wpłynęło dokładnie o godzinie 03:30. Gdy pierwsze zastępy dotarły pod wskazany adres, pożar murowanego obiektu był już mocno rozwinięty.

Sprawna akcja gaśnicza i brak poszkodowanych

Dzięki sprawnej akcji płomienie udało się szybko opanować, zapobiegając dalszemu rozprzestrzenianiu się ognia.

Po ugaszeniu głównego pożaru ratownicy wynieśli z wnętrza budynku spalone wyposażenie i dogasili je na zewnątrz. Na koniec pomieszczenia dokładnie skontrolowano za pomocą sprzętu specjalistycznego – kamery termowizyjnej oraz detektora wielogazowego. Badanie nie wykazało ukrytych zarzewi ognia ani obecności niebezpiecznych gazów.

Właściciel posesji przekazał strażakom, że do zapalenia doszło najprawdopodobniej w wyniku zwarcia instalacji podczas ładowania hulajnogi elektrycznej. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

Strażacy apelują o ostrożność

W związku z tym zdarzeniem służby ratownicze przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa przy eksploatacji pojazdów i urządzeń z akumulatorami litowo-jonowymi (takich jak hulajnogi czy rowery elektryczne):