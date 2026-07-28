Ładowarka doprowadziła do pożaru? Akcja strażaków z Jędrzejowa

Wiktoria Kmiecik
2026-07-28 12:16

W poniedziałek, około godziny 3:30, strażacy zostali wezwani do pożaru w miejscowości Żarczyce Małe (gm. Małogoszcz). W ogniu stanął murowany budynek gospodarczy. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, bezpośrednią przyczyną zdarzenia mogło być zwarcie instalacji elektrycznej wywołane przez ładowaną hulajnogę.

Zgłoszenie do jędrzejowskich strażaków wpłynęło dokładnie o godzinie 03:30. Gdy pierwsze zastępy dotarły pod wskazany adres, pożar murowanego obiektu był już mocno rozwinięty.

Sprawna akcja gaśnicza i brak poszkodowanych

Dzięki sprawnej akcji płomienie udało się szybko opanować, zapobiegając dalszemu rozprzestrzenianiu się ognia.

Po ugaszeniu głównego pożaru ratownicy wynieśli z wnętrza budynku spalone wyposażenie i dogasili je na zewnątrz. Na koniec pomieszczenia dokładnie skontrolowano za pomocą sprzętu specjalistycznego – kamery termowizyjnej oraz detektora wielogazowego. Badanie nie wykazało ukrytych zarzewi ognia ani obecności niebezpiecznych gazów.

Właściciel posesji przekazał strażakom, że do zapalenia doszło najprawdopodobniej w wyniku zwarcia instalacji podczas ładowania hulajnogi elektrycznej. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

Strażacy apelują o ostrożność

W związku z tym zdarzeniem służby ratownicze przypominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa przy eksploatacji pojazdów i urządzeń z akumulatorami litowo-jonowymi (takich jak hulajnogi czy rowery elektryczne):

  • Stosuj tylko oryginalny sprzęt – używaj wyłącznie sprawnych i dedykowanych przez producenta ładowarek.
  • Nie zostawiaj ładowania bez nadzoru – unikaj ładowania urządzeń w nocy, gdy wszyscy domownicy śpią.
  • Uważaj na przegrzanie – w przypadku uszkodzenia lub awarii ogniw litowo-jonowych pożar rozwija się niezwykle dynamicznie i jest trudny do ugaszenia domowymi sposobami.

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