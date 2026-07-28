We wtorek rano policjanci prowadzili działania „Trzeźwy poranek” na terenie gminy Chęciny. W miejscowości Lipowica funkcjonariusze próbowali zatrzymać do kontroli kierowcę Mercedesa, jednak ten nie zastosował się do polecenia i rozpoczął ucieczkę. W efekcie policjanci ruszyli za nim w pościg.

Tuż po godzinie 6:00 w miejscowości Lipowica funkcjonariusze wydziału ruchu drogowego kieleckiej i komendy miejskiej prowadzili działania trzeźwy poranek. Kierujący Mercedesem zignorował sygnał polecający zatrzymanie się do kontroli drogowej i rozpoczął ucieczkę - relacjonuje starszy aspirant Jacek Borek z zespołu prasowego kieleckiej policji. W miejscowości Radkowice kierujący Mercedesem doprowadził do kolizji z dwoma pojazdami Volkswagenem oraz pojazdem marki Skoda. Pomimo tego kierujący niemieckim autem próbował kontynuować ucieczkę. Został jednak zatrzymany przez ścigających go policjantów.

Jak wynika z ustaleń funkcjonariuszy, powodem ucieczki 24 latka spod kieleckiej gminy był aktywny zakaz prowadzenia pojazdów ważny do października 2027 roku. Mercedes nie posiadał także ważnych badań technicznych oraz aktualnej polisy OC.

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