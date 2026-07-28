We wtorek rano policjanci prowadzili działania „Trzeźwy poranek” na terenie gminy Chęciny. W miejscowości Lipowica funkcjonariusze próbowali zatrzymać do kontroli kierowcę Mercedesa, jednak ten nie zastosował się do polecenia i rozpoczął ucieczkę. W efekcie policjanci ruszyli za nim w pościg.
Tuż po godzinie 6:00 w miejscowości Lipowica funkcjonariusze wydziału ruchu drogowego kieleckiej i komendy miejskiej prowadzili działania trzeźwy poranek. Kierujący Mercedesem zignorował sygnał polecający zatrzymanie się do kontroli drogowej i rozpoczął ucieczkę - relacjonuje starszy aspirant Jacek Borek z zespołu prasowego kieleckiej policji. W miejscowości Radkowice kierujący Mercedesem doprowadził do kolizji z dwoma pojazdami Volkswagenem oraz pojazdem marki Skoda. Pomimo tego kierujący niemieckim autem próbował kontynuować ucieczkę. Został jednak zatrzymany przez ścigających go policjantów.
Jak wynika z ustaleń funkcjonariuszy, powodem ucieczki 24 latka spod kieleckiej gminy był aktywny zakaz prowadzenia pojazdów ważny do października 2027 roku. Mercedes nie posiadał także ważnych badań technicznych oraz aktualnej polisy OC.
Kierujący był trzeźwy. Jednak przeprowadzone badanie na obecność środków odurzających wskazało, iż kierował on pojazdem pod wpływem amfetaminy - relacjonuje policja. W związku z powyższym od kierującego Mercedesem została pobrana krew do badań laboratoryjnych. Mężczyzna za swoje lekceważące zachowanie odpowie przed kieleckim sądem.