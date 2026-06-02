Leży obok Kielc, kiedyś słynęło z kuźnic. To jedno z zapomnianych miasteczek w Świętokrzyskiem

To tutaj, w otulinie puszczańskich lasów, projektowano przemysłową potęgę Królestwa Polskiego, a lata później, tuż pod nosem niemieckiego okupanta, uruchomiono pierwszą w kraju konspiracyjną produkcję pistoletów maszynowych Sten. Dziś to spokojne miasto, mimo braku tradycyjnego rynku, przyciąga unikalnym układem urbanistycznym, zabytkowymi dworkami urzędniczymi oraz malowniczym zalewem, oferując jednocześnie literackie szlaki prowadzące śladami Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.

Gdzie leży Suchedniów? Między stolicą regionu a fabrycznym sercem

Miejscowość zajmuje strategiczne położenie w północnej części województwa świętokrzyskiego. Znajduje się niemal dokładnie w połowie drogi między Kielcami a Skarżyskiem-Kamienną, na Płaskowyżu Suchedniowskim. To kraina pagórków i nieprzebranych lasów, które stanowią pozostałość dawnej Puszczy Świętokrzyskiej.

Podróż z Kielc zajmuje niecałe 30 minut, co sprawia, że Suchedniów jest idealnym kierunkiem na szybki wypad za miasto. Gmina graniczy z takimi turystycznymi markami jak Bodzentyn czy Wąchock, ale sama rzadko trafia na pierwsze strony przewodników. A szkoda, bo jej położenie w otulinie dwóch parków krajobrazowych – Suchedniowsko-Oblęgorskiego i Sieradowickiego – czyni z niej jeden z najbardziej zielonych punktów na mapie regionu.

Historia kuźnic. Fundament Staropolskiego Okręgu Przemysłowego

Z czego słynął Suchedniów? Zanim stał się miastem, był osadą kuźniczą. Pierwsze wzmianki z 1510 roku wspominają o trzech zakładach: Alberta Berezy, Andrissa i Stanisława Suchini. To od tego ostatniego wzięła się pierwotna nazwa Suchiniów, która z czasem ewoluowała w dzisiejszy Suchedniów.

Przełomem był wiek XIX i działalność Stanisława Staszica. To on uznał Suchedniów za kluczowe ogniwo Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. To tutaj ustanowiono Zarząd Zakładów Górniczych Królestwa Polskiego. Staszic nie tylko zarządzał przemysłem, ale zaprojektował miasto od nowa. Brak centralnego placu to nie przypadek – Suchedniów miał być miastem-fabryką, osiedlem robotniczym o nowoczesnym, przemysłowym charakterze.

Kuźnice odgrywały tu rolę kluczową – były nie tylko zakładami pracy, ale centrami innowacji technologicznych tamtych czasów. Dzięki rzece Kamionce i bogatym złożom rud żelaza oraz glinki, region stał się metalurgicznym sercem Polski.

Czasy największego rozwoju. Odlewnie, ceramika i "Marywil"

Kiedy Suchedniów przeżywał swoje złote lata, na jego ulicach słychać było gwar tysięcy robotników. Na przełomie XIX i XX wieku Ludwik Starke wzniósł tu nowoczesną odlewnię żelaza. Z tamtego okresu pochodzą fotografie przedstawiające potężne hale maszynowe i grupy dumnych rzemieślników. Produkcja była imponująca: od narzędzi rolniczych, przez młocarnie i sieczkarnie, aż po odlewy budowlane i stalownię.

i Autor: Fotopolska.eu/ Archiwum prywatne Suchedniów. Na przełomie XIX i XX wieku Ludwik Starke wzniósł tu nowoczesną odlewnię żelaza

Równolegle rozwijał się przemysł ceramiczny, napędzany złożami unikalnej czerwonej glinki ogniotrwałej. Antoni Wędrychowski stworzył zakłady "Marywil", które produkowały naczynia kamionkowe znane w całym kraju. Suchedniów w tamtym czasie był nie tylko ośrodkiem przemysłu, ale też modną miejscowością letniskową. W okresie międzywojennym przyjeżdżali tu turyści szukający wytchnienia w puszczańskim mikroklimacie.

Ważną postacią dla miasta był inżynier Kazimierz Czerniewski, znany pod pseudonimem "Korebko". To on w czasie II wojny światowej zarządzał fabryką Tańskich. To pod jego okiem w Suchedniowie zorganizowano prawdopodobnie pierwszą w okupowanej Polsce konspiracyjną produkcję pistoletów maszynowych "Sten". W podziemnych warsztatach składano broń, która trafiała do oddziałów partyzanckich "Ponurego", "Nurta" i "Szarego" operujących w pobliskich lasach.

Co warto zobaczyć w Suchedniowie? Ślady dawnej świetności

Dziś Suchedniów to miasto pełne zabytków, które przypominają o jego bogatej przeszłości. Jednym z najważniejszych punktów jest kościół pw. św. Andrzeja Apostoła z 1758 roku. W jego wnętrzu można zobaczyć wczesnobarokowy ołtarz oraz unikalny sztandar powstańczy z 1863 roku.

Wędrując ulicami, natkniemy się na charakterystyczne drewniane dworki. Najsłynniejszym z nich był "Kałamarzyk" z XIX wieku, kryty gontem, który jest symbolem dawnej zabudowy urzędniczej (W 2026 roku "Kałamarzyk" został przeniesiony do Muzeum Wsi Kieleckiej - Tokarnia). Inny cenny obiekt to modrzewiowy dworek z 1870 roku, w którym obecnie mieści się kaplica Sióstr Imienia Jezus.

Warto odwiedzić również miejscowy cmentarz parafialny. Znajduje się tam ponad 60 zabytkowych nagrobków urzędników górniczych, górników i powstańców. To lekcja historii wykuta w kamieniu, pokazująca, jak silnie losy mieszkańców były splecione z kopalniami i walką o wolność.

i Autor: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego/ Facebook Suchedniów. Drewniany dworek "Kałamarzyk" obecnie można podziwiać w Muzeum Wsi Kieleckiej (Tokarnia)

Atrakcje przyrodnicze. Puszcza, zalew i literackie szlaki

Suchedniów atrakcje to nie tylko mury. Gmina oferuje wyjątkowe walory przyrodnicze. W samym centrum miasta znajduje się zalew o powierzchni 22 hektarów z "ptasią wyspą" pośrodku. To ulubione miejsce wędkarzy, słynące z dużych okazów karpi i amurów. Wokół zbiornika prowadzą ścieżki spacerowe, a tuż obok działa kemping nr 140, wielokrotnie nagradzany tytułem "Mister Camping".

Dla fanów wędrówek obowiązkowym punktem jest rezerwat "Kamień Michniowski". Z wzniesienia o wysokości 435 m n.p.m. można podziwiać odsłonięcia piaskowców dolnodewońskich i puszczański las. Przez gminę przebiega też Świętokrzyski Szlak Literacki. To tutaj swoje dzieciństwo spędził Gustaw Herling-Grudziński. Do dziś zachował się młyn w Jędrowie, który należał do ojca pisarza i stał się pierwowzorem miejsc opisywanych w "Innym świecie". Miasto nie zapomniało o literacie – co roku odbywa się tu konkurs recytatorski jego imienia.

i Autor: swietokrzyskie.pro/ Facebook Suchedniów. Dla fanów wędrówek obowiązkowym punktem jest rezerwat "Kamień Michniowski"

W pobliskich Mostkach można zobaczyć pozostałości dawnego zakładu wielkopiecowego oraz piękny dworek zarządcy, w którym dziś bije kulturalne serce wsi. Z kolei wieś Michniów to miejsce tragiczne, upamiętnione przez Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich, przypominające o pacyfikacji miejscowości w 1943 roku.

i Autor: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego/ Facebook Michniów to miejsce tragiczne, upamiętnione przez Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich, przypominające o pacyfikacji miejscowości w 1943 roku.

Dlaczego dziś mało kto o nim pamięta? Przemiany i nowe nadzieje

Dlaczego miejscowość jest ważna dla historii regionu, a mimo to pozostaje w cieniu? Zmiany gospodarcze po 1989 roku mocno uderzyły w tutejszy przemysł. Fabryka Urządzeń Transportowych przestała istnieć, a "Marywil" znacznie ograniczył działalność. Suchedniów musiał wymyślić się na nowo.

Obecnie miasto stawia na hasło "Suchedniów. Naturalnie". Strategia rozwoju na lata 2025–2030 zakłada modernizację infrastruktury turystycznej, budowę nowych ścieżek rowerowych i rewitalizację centrum. Miasto chce przyciągać nowych mieszkańców, oferując im spokój i czyste powietrze, których brakuje w większych aglomeracjach.

Suchedniów to wciąż miasto artystów i rzemieślników. Działają tu galerie rzeźby rodziny Zegadłów i Mierników, a ośrodek kultury "Kuźnica" pielęgnuje pamięć o dawnych tradycjach.

To miasto, choć często mijane w pośpiechu trasą S7, oferuje rzadki dziś luksus autentyczności i braku pośpiechu. Pozostaje dyskretnym świadkiem wielkich wizji przemysłowych i literackich wspomnień Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, czekając na tych, którzy zamiast pędzić dalej, zdecydują się na chwilę uważności w cieniu świętokrzyskich lasów. Suchedniów nie krzyczy o uwagę – on po prostu trwa, naturalnie łącząc swoją stalową przeszłość z zieloną przyszłością.

źródła: „Przystanek Historia” (IPN), Suchedniowski Ośrodek Kultury „KUŹNICA”, Kronika Suchedniowa – historia Suchedniowskiej Fabryki Odlewów, zakładów ceramicznych „Marywil” oraz rodu Wędrychowskich, suchedniow.pl, Świętokrzyskie Travel.