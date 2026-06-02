1. Sabat Krajno. Podróż dookoła świata w jeden dzień

Wyobraź sobie, że stoisz pod wieżą Eiffla, a chwilę później podziwiasz rzymskie Koloseum. W Sabat Krajno to możliwe dzięki Alei Miniatur, gdzie znajdziesz ponad 60 wiernych replik najsłynniejszych budowli z 6 kontynentów. To nie tylko zabawa, to lekcja geografii na świeżym powietrzu, która zapada w pamięć lepiej niż jakikolwiek podręcznik.

Co czeka na Was w Sabat Krajno?

Emocje na wysokościach. Park linowy z 6 trasami o różnym stopniu trudności – od wyzwań dla maluchów po ekstremalne przejścia dla odważnych.

Magia kina i zabawy. Kino 6D, gdzie poczujecie wiatr we włosach i zapach przygody, oraz Lunapark z 9 atrakcjami, w tym mega strefą dmuchańców i autodromem.

Egzotyczne spotkania . W Parku Papug czeka na Was 35 kolorowych ptaków, które chętnie zaprezentują swoje wdzięki.

Nocna przygoda. Jeśli odwiedzicie park 5 czerwca, możecie wziąć udział w wyjątkowym nocnym zwiedzaniu Alei Miniatur.

Po dniu pełnym wrażeń warto zajrzeć do restauracji Magia Sabatu, serwującej regionalne dania i prawdziwą włoską pizzę z pieca opalanego drewnem.

2. Bałtowski Kompleks Turystyczny. Kraina dinozaurów i przygody

Bałtów to legenda na mapie polskich atrakcji. To idealne miejsce na połączenie edukacji z aktywnym wypoczynkiem. Czerwiec to tu czas szczególny – od 30 maja do 7 czerwca trwa Tydzień Dziecka, z mnóstwem animacji i warsztatów kreatywnych.

Hity Bałtowa, których nie możecie przegapić:

JuraPark. Ścieżka z ponad setką naturalnej wielkości modeli dinozaurów, które zachwycą każdego małego fana prehistorii.

Prehistoryczne Oceanarium. Przenieście się w czasie i stańcie oko w oko z potworami morskimi w technologii 3D.

Zwierzyniec Bałtowski. Amerykański szkolny autobus zabierze Was na safari, gdzie zobaczycie wielbłądy, lamy i strusie żyjące w naturalnych warunkach.

Słowiańskie Wzgórze i Sabatówka. Miejsce pełne magii i legend, gdzie dzieci mogą poznać słowiańskie tradycje.

Bałtów to także doskonała baza noclegowa – od sielskiego Rancza w Dolinie po nowoczesne domki w Krainie Poraj, gdzie każdy dom ma własne jeziorko na wyłączność.

3. NOE PARK w Skarżysku-Kamiennej. Nowość inspirowana żywiołami

Jeśli szukacie czegoś świeżego, NOE PARK to absolutny „must-see” tego sezonu. Park, zainspirowany biblijną historią Arki Noego, stawia na kontakt z naturą i edukację sensoryczną.

Odkryjcie 5 stref żywiołów:

Woda. Podwodny plac zabaw, gdzie dzieci mogą „ratować” arkę.

Wiatr. Park linowy, gigantyczne bańki mydlane i intrygujące gry terenowe.

Ziemia. Mini-zoo, w którym spotkacie kangury, lemury, alpaki, a nawet jeżozwierze.

Słońce . Strefa safari i taneczne rytmy zumby dla najmłodszych.

Eden. Rajski ogród zaprojektowany z myślą o relaksie dorosłych w otoczeniu zieleni

Sercem parku jest ogromny, interaktywny budynek w kształcie Arki, oferujący atrakcje dydaktyczne, kino 7D i oceanarium. To miejsce, które udowadnia, że najlepsze lekcje odbywają się poza salą lekcyjną.

Praktyczne wskazówki na czerwcówkę w Świętokrzyskiem

Planowanie. Region oferuje tyle atrakcji, że warto zaplanować wycieczkę na co najmniej 3 dni, łącząc parki rozrywki ze zwiedzaniem Kielc, Zamku w Chęcinach czy Jaskini Raj.

Bilety online. Wiele obiektów, jak Sabat Krajno czy NOE PARK, oferuje tańsze wejściówki przy zakupie przez internet.

Gastronomia. W regionie nie brakuje świetnego jedzenia – od rzemieślniczego piwa i burgerów w Browarze Bałtów po świętokrzyskie smaki w restauracji Bałtowski Zapiecek

Świętokrzyskie Parki Rozrywki to gwarancja, że długi weekend czerwcowy będzie pełen uśmiechu i rodzinnego ciepła. To tutaj przygoda czai się za każdym rogiem!