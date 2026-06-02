1. Sabat Krajno. Podróż dookoła świata w jeden dzień
Wyobraź sobie, że stoisz pod wieżą Eiffla, a chwilę później podziwiasz rzymskie Koloseum. W Sabat Krajno to możliwe dzięki Alei Miniatur, gdzie znajdziesz ponad 60 wiernych replik najsłynniejszych budowli z 6 kontynentów. To nie tylko zabawa, to lekcja geografii na świeżym powietrzu, która zapada w pamięć lepiej niż jakikolwiek podręcznik.
Co czeka na Was w Sabat Krajno?
- Emocje na wysokościach. Park linowy z 6 trasami o różnym stopniu trudności – od wyzwań dla maluchów po ekstremalne przejścia dla odważnych.
- Magia kina i zabawy. Kino 6D, gdzie poczujecie wiatr we włosach i zapach przygody, oraz Lunapark z 9 atrakcjami, w tym mega strefą dmuchańców i autodromem.
- Egzotyczne spotkania. W Parku Papug czeka na Was 35 kolorowych ptaków, które chętnie zaprezentują swoje wdzięki.
- Nocna przygoda. Jeśli odwiedzicie park 5 czerwca, możecie wziąć udział w wyjątkowym nocnym zwiedzaniu Alei Miniatur.
Po dniu pełnym wrażeń warto zajrzeć do restauracji Magia Sabatu, serwującej regionalne dania i prawdziwą włoską pizzę z pieca opalanego drewnem.
2. Bałtowski Kompleks Turystyczny. Kraina dinozaurów i przygody
Bałtów to legenda na mapie polskich atrakcji. To idealne miejsce na połączenie edukacji z aktywnym wypoczynkiem. Czerwiec to tu czas szczególny – od 30 maja do 7 czerwca trwa Tydzień Dziecka, z mnóstwem animacji i warsztatów kreatywnych.
Hity Bałtowa, których nie możecie przegapić:
- JuraPark. Ścieżka z ponad setką naturalnej wielkości modeli dinozaurów, które zachwycą każdego małego fana prehistorii.
- Prehistoryczne Oceanarium. Przenieście się w czasie i stańcie oko w oko z potworami morskimi w technologii 3D.
- Zwierzyniec Bałtowski. Amerykański szkolny autobus zabierze Was na safari, gdzie zobaczycie wielbłądy, lamy i strusie żyjące w naturalnych warunkach.
- Słowiańskie Wzgórze i Sabatówka. Miejsce pełne magii i legend, gdzie dzieci mogą poznać słowiańskie tradycje.
Bałtów to także doskonała baza noclegowa – od sielskiego Rancza w Dolinie po nowoczesne domki w Krainie Poraj, gdzie każdy dom ma własne jeziorko na wyłączność.
3. NOE PARK w Skarżysku-Kamiennej. Nowość inspirowana żywiołami
Jeśli szukacie czegoś świeżego, NOE PARK to absolutny „must-see” tego sezonu. Park, zainspirowany biblijną historią Arki Noego, stawia na kontakt z naturą i edukację sensoryczną.
Odkryjcie 5 stref żywiołów:
- Woda. Podwodny plac zabaw, gdzie dzieci mogą „ratować” arkę.
- Wiatr. Park linowy, gigantyczne bańki mydlane i intrygujące gry terenowe.
- Ziemia. Mini-zoo, w którym spotkacie kangury, lemury, alpaki, a nawet jeżozwierze.
- Słońce. Strefa safari i taneczne rytmy zumby dla najmłodszych.
- Eden. Rajski ogród zaprojektowany z myślą o relaksie dorosłych w otoczeniu zieleni
Sercem parku jest ogromny, interaktywny budynek w kształcie Arki, oferujący atrakcje dydaktyczne, kino 7D i oceanarium. To miejsce, które udowadnia, że najlepsze lekcje odbywają się poza salą lekcyjną.
Praktyczne wskazówki na czerwcówkę w Świętokrzyskiem
- Planowanie. Region oferuje tyle atrakcji, że warto zaplanować wycieczkę na co najmniej 3 dni, łącząc parki rozrywki ze zwiedzaniem Kielc, Zamku w Chęcinach czy Jaskini Raj.
- Bilety online. Wiele obiektów, jak Sabat Krajno czy NOE PARK, oferuje tańsze wejściówki przy zakupie przez internet.
- Gastronomia. W regionie nie brakuje świetnego jedzenia – od rzemieślniczego piwa i burgerów w Browarze Bałtów po świętokrzyskie smaki w restauracji Bałtowski Zapiecek
Świętokrzyskie Parki Rozrywki to gwarancja, że długi weekend czerwcowy będzie pełen uśmiechu i rodzinnego ciepła. To tutaj przygoda czai się za każdym rogiem!