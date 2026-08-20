Makabryczne odkrycie nad Silnicą w Kielcach. Spacerowicz zauważył ciało człowieka

Dawid Bąk
2026-08-20 18:51

W czwartek, 20 sierpnia, w godzinach popołudniowych w rejonie rzeki Silnicy przy ulicy Krakowskiej w Kielcach doszło do makabrycznego odkrycia. Przechodzień zauważył w zaroślach ciało mężczyzny w znacznym stanie rozkładu.

Policja
Autor: Manuel Esteban/ Shutterstock

Spacerowicz natrafił na ciało mężczyzny

Na zwłoki natrafił 59-letni kielczanin, który spacerował brzegiem rzeki. Gdy zauważył ukryte w zaroślach ciało, natychmiast zaalarmował służby. Na miejsce niezwłocznie skierowano patrol policji.

Zwłoki były w znacznym stanie rozkładu. Zostały zabezpieczone do badań sekcyjnych. Ustalamy tożsamość nieżyjącego – informuje podkom. Małgorzata Perkowska-Kiepas z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Kluczowa będzie sekcja zwłok

Sekcja zwłok ma pomóc w ustaleniu bezpośredniej przyczyny śmierci oraz przybliżonego czasu zgonu. Na obecnym etapie śledztwa policja nie udziela szczegółowych informacji na temat możliwych okoliczności zdarzenia.

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