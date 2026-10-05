Mają 70 lat i uczą się sztucznej inteligencji. Świętokrzyscy seniorzy rozpoczęli rok akademicki!

Jakie zajęcia cieszą się największym zainteresowaniem seniorów w Kielcach i regionie? Sprawdziliśmy, na jaką wiedzę liczą dojrzałe studentki i studenci w nowym roku akademickim.

Nowy rok akademicki seniorów w Kielcach i regionie. Ile UTW działa w Świętokrzyskiem?

W województwie świętokrzyskim działa już 23 Uniwersytety Trzeciego Wieku. Dobre samopoczucie, chęć wyjścia z domu oraz rozwijanie cyfrowych kompetencji to główne powody, dla których seniorzy szturmują uczelnie dla dojrzałych.

Słuchacze UTW w Kielcach i sąsiednich powiatach mogą wybierać spośród szerokiej oferty:

wykłady otwarte z historii, sztuki, literatury i psychologii,

warsztaty cyfrowe i komputerowe (np. nauka obsługi smartfonów i internetu w ramach projektu Cyfrowi Odważni),

zajęcia ruchowe i rekreacyjne (basen, joga, zumba, nordic walking, gimnastyka),

sekcje artystyczne i pasjonackie (teatr, taniec, chór, rękodzieło, koło PTTK).

Seniorzy ze Starachowic na inauguracji w Kielcach: „Dajemy radę i nie poddajemy się!”

Na wojewódzką inaugurację do Kielc przyjechała m.in. liczna reprezentacja seniorów ze Starachowic. Słuchacze z uśmiechem i dystansem podkreślają, że aktywność społeczna to najlepsza recepta na zachowanie zdrowia.

– Przyjechaliśmy tutaj bardzo liczną grupą. Mimo że łamią nas różne bóle, kręgosłupy i kolana, to po prostu się nie poddajemy! Mamy sekcję taneczną, teatralną, koło PTTK, ogród oraz sekcję plastyczną. Masę wykładów z historii i kultury mamy za darmo, a jak ktoś się w szkole nie uczył, to na stare lata mu się przyda – opowiada jeden ze słuchaczy UTW w Starachowicach.

Oprócz tradycyjnych dyscyplin seniorzy stawiają na nowoczesność i przełamywanie barier technologicznych.

– Teraz mamy warsztaty „Cyfrowi Odważni”, czyli zajęcia z komputerów, telefonów i nowoczesnych technologii. Jeśli ktoś chce, to może bardzo dużo skorzystać – dodają seniorzy.

Wykłady, nordic walking i chór. Jak UTW wpływa na zdrowie seniorów?

Swoimi doświadczeniami dzielą się także wykładowcy i opiekunowie poszczególnych sekcji tematycznych. Aktywność naukowa połączona ze sportem i kulturą ma bezpośredni wpływ na dobrą kondycję psychofizyczną.

– Prowadzę sekcję kulturoznawczą, gdzie spektrum jest bardzo bogate: literatura, film, teatr, polityka, psychologia. Ponadto mamy chór, sekcję nordic walking, a zimą gimnastyczną. Jeździmy na wycieczki i uczestniczymy w imprezach lokalnych. To, co robimy na UTW, na pewno poprawia ludziom samopoczucie, zbliża do siebie i oddala od lekarzy oraz apteki – zaznacza jeden z wykładowców.

Senator Krzysztof Słoń i Marszałek Renata Janik o rosnącej roli UTW w regionie

Wydarzenie zgromadziło także przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, którzy podkreślają znaczenie aktywizacji seniorów w dobie zmian demograficznych.

– Polacy żyją dłużej, cieszą się lepszym zdrowiem i po zakończeniu aktywności zawodowej mogą poświęcić się realizacji swoich celów oraz planów życiowych. 23 Uniwersytety Trzeciego Wieku w naszym województwie to naprawdę duże osiągnięcie – podkreśla senator Krzysztof Słoń.

Na wsparcie inicjatyw dla osób starszych ze strony Urzędu Marszałkowskiego zwraca uwagę szefowa regionu.