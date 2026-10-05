Mają 70 lat i uczą się sztucznej inteligencji. Świętokrzyscy seniorzy rozpoczęli rok akademicki!

Jakie zajęcia cieszą się największym zainteresowaniem seniorów w Kielcach i regionie? Sprawdziliśmy, na jaką wiedzę liczą dojrzałe studentki i studenci w nowym roku akademickim.
Nowy rok akademicki seniorów w Kielcach i regionie. Ile UTW działa w Świętokrzyskiem?
W województwie świętokrzyskim działa już 23 Uniwersytety Trzeciego Wieku. Dobre samopoczucie, chęć wyjścia z domu oraz rozwijanie cyfrowych kompetencji to główne powody, dla których seniorzy szturmują uczelnie dla dojrzałych.
Słuchacze UTW w Kielcach i sąsiednich powiatach mogą wybierać spośród szerokiej oferty:
- wykłady otwarte z historii, sztuki, literatury i psychologii,
- warsztaty cyfrowe i komputerowe (np. nauka obsługi smartfonów i internetu w ramach projektu Cyfrowi Odważni),
- zajęcia ruchowe i rekreacyjne (basen, joga, zumba, nordic walking, gimnastyka),
- sekcje artystyczne i pasjonackie (teatr, taniec, chór, rękodzieło, koło PTTK).
Seniorzy ze Starachowic na inauguracji w Kielcach: „Dajemy radę i nie poddajemy się!”
Na wojewódzką inaugurację do Kielc przyjechała m.in. liczna reprezentacja seniorów ze Starachowic. Słuchacze z uśmiechem i dystansem podkreślają, że aktywność społeczna to najlepsza recepta na zachowanie zdrowia.
– Przyjechaliśmy tutaj bardzo liczną grupą. Mimo że łamią nas różne bóle, kręgosłupy i kolana, to po prostu się nie poddajemy! Mamy sekcję taneczną, teatralną, koło PTTK, ogród oraz sekcję plastyczną. Masę wykładów z historii i kultury mamy za darmo, a jak ktoś się w szkole nie uczył, to na stare lata mu się przyda – opowiada jeden ze słuchaczy UTW w Starachowicach.
Oprócz tradycyjnych dyscyplin seniorzy stawiają na nowoczesność i przełamywanie barier technologicznych.
– Teraz mamy warsztaty „Cyfrowi Odważni”, czyli zajęcia z komputerów, telefonów i nowoczesnych technologii. Jeśli ktoś chce, to może bardzo dużo skorzystać – dodają seniorzy.
Wykłady, nordic walking i chór. Jak UTW wpływa na zdrowie seniorów?
Swoimi doświadczeniami dzielą się także wykładowcy i opiekunowie poszczególnych sekcji tematycznych. Aktywność naukowa połączona ze sportem i kulturą ma bezpośredni wpływ na dobrą kondycję psychofizyczną.
– Prowadzę sekcję kulturoznawczą, gdzie spektrum jest bardzo bogate: literatura, film, teatr, polityka, psychologia. Ponadto mamy chór, sekcję nordic walking, a zimą gimnastyczną. Jeździmy na wycieczki i uczestniczymy w imprezach lokalnych. To, co robimy na UTW, na pewno poprawia ludziom samopoczucie, zbliża do siebie i oddala od lekarzy oraz apteki – zaznacza jeden z wykładowców.
Senator Krzysztof Słoń i Marszałek Renata Janik o rosnącej roli UTW w regionie
Wydarzenie zgromadziło także przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, którzy podkreślają znaczenie aktywizacji seniorów w dobie zmian demograficznych.
– Polacy żyją dłużej, cieszą się lepszym zdrowiem i po zakończeniu aktywności zawodowej mogą poświęcić się realizacji swoich celów oraz planów życiowych. 23 Uniwersytety Trzeciego Wieku w naszym województwie to naprawdę duże osiągnięcie – podkreśla senator Krzysztof Słoń.
Na wsparcie inicjatyw dla osób starszych ze strony Urzędu Marszałkowskiego zwraca uwagę szefowa regionu.
– Bardzo się cieszę, że mamy już mały jubileusz – to piąta edycja inauguracji Nowego Roku Akademickiego UTW województwa świętokrzyskiego. W tym roku został powołany kolejny uniwersytet, także mamy łącznie 23 UTW. Samorząd województwa podejmuje szereg działań dla seniorów, żeby byli aktywni, ale nie byłoby to możliwe, gdyby nie to, że seniorzy sami chcą przeżywać swoją drugą młodość – podsumowuje Renata Janik, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.