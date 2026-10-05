Międzynarodowa konferencja naukowa w Świętokrzyskiej Szkole Wyższej w Kielcach: Bezpieczeństwo i edukacja włączająca

W rozmowie z dr Ksenią Buglewicz, rektor uczelni, poznaliśmy szczegóły dotyczące zagadnień badawczych, zaproszonych gości oraz celów, jakie stawiają przed sobą organizatorzy wydarzenia.

Tygiel naukowy i międzynarodowa wymiana doświadczeń

Wydarzenie ma charakter międzynarodowy, co umożliwia zderzenie różnorodnych perspektyw badawczych oraz wymianę doświadczeń akademickich z całego świata.

Mamy gości ze Stanów Zjednoczonych, z Grecji. Także tutaj mamy różne punkty widzenia, różną naukę [...] Mamy teraz taki tygiel i to jest bardzo istotne, ponieważ niezwykle owocne dzięki temu, że tutaj właśnie zderzają się różne zagadnienia z, no jakby nie było, z za oceanu również - mówi dr Ksenia Buglewicz

Podejście do badań, eksperymentów i nowinek naukowych zaprezentowane przez ekspertów z zagranicy stanie się pretekstem do wielopłaszczyznowej dyskusji oraz nawiązania nowej współpracy naukowej.

Panel I: Poczucie bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli w trudnych czasach

Pierwsza część wydarzenia poświęcona jest analizie wyzwań, przed którymi stoi współczesny system oświaty. W obliczu dynamicznych zmian społeczno-politycznych kwestia bezpieczeństwa w szkołach staje się priorytetem.

Panel jest dedykowany zagadnieniom dotyczącym poczucia bezpieczeństwa dzieci, młodzieży i nauczycieli w czasach zagrożenia [...] Będziemy właśnie rozmawiać na temat tego, jakie są podejścia w ogóle właśnie do poczucia bezpieczeństwa, do tego, co to oznacza w zasadzie, jak to możemy zdefiniować, w jaki sposób to możemy osiągnąć. — wskazuje rektor SSW.

Organizatorzy liczą na to, że wnioski płynące z prelekcji wyjdą poza mury uczelni i zaowocują dalszymi pracami badawczymi oraz rozwiązaniami praktycznymi.

Panel II: Edukacja włączająca i spektrum autyzmu

Drugi panel konferencyjny skupia się wokół edukacji inkluzywnej, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia osób z zespołem Aspergera i w spektrum autyzmu. Celem jest optymalizacja przestrzeni edukacyjnej i społecznej tak, aby sprzyjała ona wszystkim uczestnikom procesu dydaktycznego.

Jak tworzyć tę przestrzeń, żeby optymalnie funkcjonowały i te osoby, i te wszystkie, które są wokół nich [...] Strach ma wielkie oczy [...] natomiast najważniejsza jest świadomość i prawda jest taka, że osoby, które mają zdiagnozowany spektrum autyzmu, zespół Aspergera [...] pracując nad nimi, można wypracować tak doskonałe rozwiązania, że te osoby będą fantastycznie funkcjonować normalnie w przestrzeni społecznej. - zaznacza dr Ksenia Buglewicz.

Rektor Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej zwróciła się również z apelem do rodziców, podkreślając rolę wczesnej diagnozy oraz rozwijania unikalnych talentów dzieci:

Im wcześniej się zacznie, tym skuteczniejsza jest wówczas terapia i metoda [...] Mało tego, te dzieci są szalenie uzdolnione w różnym zakresie, plastycznym, muzycznym, matematycznym [...] Jeżeli się odpowiednio do tego podejdzie, to te elementy problematyczne można niwelować, natomiast możemy jeszcze bardziej pracować nad tymi, które stanowią ich bezwzględny atut.

Kto może wziąć udział i jak się zapisać?

Konferencja jest wydarzeniem otwartym i bezpłatnym. Skierowana jest do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych tematyką pedagogiki, psychologii oraz bezpieczeństwa publicznego.

Sugerowani odbiorcy wydarzenia:

Rodzice i opiekunowie,

Nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy i logopedzi,

Pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych,

Przedstawiciele służb (Policja, Straż Miejska, Ochrona Zdrowia).

Jak dołączyć do wydarzenia?Aby wziąć udział w konferencji, należy wejść na stronę uczelni: sswkielce.edu.pl, kliknąć baner konferencji na pasku głównym i wypełnić krótki formularz zgłoszeniowy.