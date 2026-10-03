Filmowy plan w małej wsi koło Opatowa

Nikisiałka Mała położona jest w gminie Opatów, tuż nad urokliwą rzeczką Opatówką. Wybrany przez filmowców dworek pochodzi z drugiej połowy XVIII wieku i od razu przyciąga wzrok swoją architekturą. Wystarczy spojrzeć na nasze zdjęcie – budynek wyróżnia się charakterystycznym, łamanym dachem gontowym oraz barokowym gankiem z ozdobnym szczytem. Obiekt otoczony jest pozostałościami dawnego parku ze starymi lipami, akacjami i alejami dojazdowymi.

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Dla miejscowości liczącej zaledwie około 90 mieszkańców przyjazd liczącej 200 osób ekipy filmowej oznaczał spore zamieszanie i wielką atrakcję. Na planie pojawiło się aż 12 koni oraz dawne pojazdy. Produkcja uzgodniła z Urzędem Miasta w Opatowie i Starostwem Powiatowym organizację ruchu oraz kwestie logistyczne. Lokalni mieszkańcy z entuzjazmem przyjęli informacje o zdjęciach. "Jestem dumny, że moja wioska brała udział w tej produkcji filmowej, byłem tu kiedy przyjechali aktorzy, działo się wiele" - powiedział nami spotkany w Nikisiałce Małej mieszkaniec tej miejscowości.

Sołtys wsi i radny miejski Lucjan Pawlik podkreśla, że serial przyniesie Nikisiałce ogromną promocję. Z kolei burmistrz Opatowa Grzegorz Gajewski zaznacza, że wybór tego miejsca to wynik dobrej opinii, jaką gmina zdobyła wśród ekip filmowych przy okazji wcześniejszych realizacji.

Śladami historii i literackiego Serbinowa

Wybór dworku w Nikisiałce Małej nie był przypadkowy – budynek zachował autentyczny klimat dawnej polskiej rezydencji szlacheckiej. Obiekt ma przy tym bogatą i burzliwą historię. Podczas I wojny światowej, po bitwie pod Konarami w czerwcu 1915 roku, nocował w nim sam Józef Piłsudski, o czym przypomina umieszczona na fasadzie tablica pamiątkowa. Po II wojnie światowej we dworze mieściła się szkoła podstawowa, a w latach 70. kupił go kielecki rzeźbiarz Zygmunt Kaczor, którego rodzina dba o posiadłość do dziś.

W nowym serialu dworek przeobrazi się w Serbinów. W powieści Marii Dąbrowskiej jest to majątek ziemski, w którym Barbara i Bogumił Niechcicowie spędzają ponad trzydzieści lat wspólnego życia. Gospodarowanie na tej ziemi staje się pasją i życiowym powołaniem dla pragmatycznego Bogumiła. Z kolei dla romantycznej Barbary wieś bywa źródłem ciągłych rozterek i tęsknoty za miejskim życiem oraz utraconymi marzeniami.

Obsada i premiera w 2027 roku

Za reżyserię nowej adaptacji odpowiada Kamila Tarabura, znana m.in. z serialu „Absolutni debiutanci”. Scenariusz napisały Marta Bacewicz, Katarzyna Tybinka oraz Kamila Tarabura, a za produkcję odpowiada Justyna Pawlak z Greenlight Films. W rolę Barbary Niechcic wcieli się Jaśmina Polak, a Bogumiła zagra Tomasz Schuchardt. Autorem zdjęć do serialu jest Tomasz Naumiuk.

Nikisiałka Mała nie jest jedynym miejscem w regionie, w którym pracują filmowcy. Równolegle zdjęcia powstawały na starówce w Tarnowie, która na ekranie zagra powieściowe miasteczko Kaliniec. Cały serial będzie liczył osiem odcinków, a jego premiera na platformie Netflix zaplanowana jest na 2027 rok.

Zobacz zdjęcia do Nocy i Dni w Tarnowie

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źródło: Echo Dnia Świętokrzyskie, Wikipedia