Dlaczego ten quiz jest inny niż wszystkie klasyczne sprawdziany wiedzy? Większość ludzi wykłada się już na pierwszych pytaniach, ponieważ nasz mózg ma automatyczną tendencję do podpowiadania najprostszych, rutynowych odpowiedzi. W psychologii testy tego typu angażują tzw. inteligencję płynną – czyli wrodzoną zdolność dostrzegania ukrytych zależności, giętkość myślenia i kojarzenie faktów na chłodno, a nie wiedzę wyuczoną w szkole.

Pozory potrafią jednak okropnie mylić! Najtrudniejsze podchwytliwe pytania wcale nie wymagają skomplikowanych wzorów matematycznych, lecz maksymalnego skupienia i przełamania utartych schematów. Zamiast szukać skomplikowanych teorii, musisz zachować czujność i wyłapać drobne pułapki językowe.

Pamiętaj: dobre zadania w stylu IQ natychmiast zmuszają szare komórki do intensywnej pracy i dają masę satysfakcji z ich rozgryzienia. Czy Twój umysł działa dostatecznie szybko i elastycznie, by przejść przez ten sprawdzian bez ani jednej wpadki?

Gotowy? Nie daj się złapać na proste haczyki i sprawdź, czy zasługujesz na miano mistrza logiki!

Te słowa powinien znać każdy inteligent. Wiesz co znaczą? Pytanie 1 z 10 Utracjusz, to inaczej ... człowiek zapominalski człowiek rozrzutny, lekkomyślnie wydający pieniądze człowiek lubiący zabawę Następne pytanie

Jak Ci poszło? Jeśli odpowiedziałeś bezbłędnie na wszystkie pytania, masz pełne prawo do dumy – Twój spryt i refleks są na najwyższym poziomie! A może dałeś się podpuścić na którymś z podchwytliwych haczyków?

Podziel się swoim wynikiem ze znajomymi na Facebooku oraz WhatsAppie i rzuć im wyzwanie. Przekonaj się, kto z Waszej paczki naprawdę ma najbystrzejszy umysł!