Tylko 5% ludzi zdobywa w tym quizie komplet punktów! Masz w sobie gen genialności?

Agnieszka Jędrasik
Agnieszka Jędrasik
2026-10-02 19:35

Wydaje Ci się, że Twój umysł pracuje na najwyższych obrotach i nic nie jest w stanie Cię zaskoczyć? Czas na prawdziwy sprawdzian sprytu! Zebraliśmy podchwytliwe pytania i łamigłówki logiczne, na których wykręca sobie mózg większość internautów. Przekonaj się, czy należysz do wąskiego grona wyjątkowo bystrych osób, czy dasz się złapać na proste haczyki!

Zszokowana kobieta z laptopem i klocki ze znakami zapytania. O quizie na inteligencję przeczytasz na Eska Kielce.
Autor: Shutterstock

Dlaczego ten quiz jest inny niż wszystkie klasyczne sprawdziany wiedzy? Większość ludzi wykłada się już na pierwszych pytaniach, ponieważ nasz mózg ma automatyczną tendencję do podpowiadania najprostszych, rutynowych odpowiedzi. W psychologii testy tego typu angażują tzw. inteligencję płynną – czyli wrodzoną zdolność dostrzegania ukrytych zależności, giętkość myślenia i kojarzenie faktów na chłodno, a nie wiedzę wyuczoną w szkole.

Pozory potrafią jednak okropnie mylić! Najtrudniejsze podchwytliwe pytania wcale nie wymagają skomplikowanych wzorów matematycznych, lecz maksymalnego skupienia i przełamania utartych schematów. Zamiast szukać skomplikowanych teorii, musisz zachować czujność i wyłapać drobne pułapki językowe.

Pamiętaj: dobre zadania w stylu IQ natychmiast zmuszają szare komórki do intensywnej pracy i dają masę satysfakcji z ich rozgryzienia. Czy Twój umysł działa dostatecznie szybko i elastycznie, by przejść przez ten sprawdzian bez ani jednej wpadki?

Gotowy? Nie daj się złapać na proste haczyki i sprawdź, czy zasługujesz na miano mistrza logiki!

Te słowa powinien znać każdy inteligent. Wiesz co znaczą?
Pytanie 1 z 10
Utracjusz, to inaczej ...

Jak Ci poszło? Jeśli odpowiedziałeś bezbłędnie na wszystkie pytania, masz pełne prawo do dumy – Twój spryt i refleks są na najwyższym poziomie! A może dałeś się podpuścić na którymś z podchwytliwych haczyków?

Podziel się swoim wynikiem ze znajomymi na Facebooku oraz WhatsAppie i rzuć im wyzwanie. Przekonaj się, kto z Waszej paczki naprawdę ma najbystrzejszy umysł!

ROLKI

quiz eska
QUIZ CIEKAWOSTKI
Quiz