Marsz Równości wraca do Kielc! Sprawdź, co zaplanowano na 25 lipca 2026

Najważniejsze informacje. Kiedy i gdzie?

Tegoroczne obchody rozpoczną się już przed południem, dając uczestnikom przestrzeń do wspólnego spędzenia czasu w radosnej atmosferze.

11:00 – Start „ Pikniku Równościowego” w Parku Miejskim im. Stanisława Staszica (okolice muszli koncertowej)

Start „ w Parku Miejskim im. Stanisława Staszica (okolice muszli koncertowej) 14:30 – Oficjalne rozpoczęcie Marszu Równości , który wyruszy z parku

– Oficjalne , który wyruszy z parku Wieczór – After party w sali koncertowej Pubu Tunel.

Inicjatywa oddolna. „Nasza tożsamość nie jest na sprzedaż”

Tegoroczny marsz wyróżnia się wyjątkowo silnym nastawieniem na niezależność. Za organizację odpowiada kolektyw Tęczowe Dziki, Federacja Alternatywnych Kielc (prowadząca ODWET) oraz Anarchistyczne Kielce.

Organizatorzy jasno podkreślają, że wydarzenie jest inicjatywą oddolną, wolną od wpływów partii politycznych i wielkich korporacji. W regulaminie zapisano zakaz używania partyjnych flag i transparentów. Jak tłumaczą przedstawiciele kolektywów: „Chcemy, by ten marsz był prawdziwym głosem społeczności LGBT+, dlatego nie będzie w nim miejsca na partie i polityków wykorzystujących nas do swoich celów”.

Tak Marsz Równości w Kielcach wyglądał w 2024 roku. Zdjęcia

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Jak przygotować się do marszu? Warsztaty w ODWECIE

Jeśli chcesz przygotować własny transparent, uszyć tęczową flagę lub po prostu poznać innych uczestników przed samym wydarzeniem, możesz dołączyć do przed marszowych przygotowań.

Spotkania odbywają się w Oddolnym Centrum Społecznym ODWET (ul. Duża 7, w bramie) w dniach 20–24 lipca w godzinach 15:00–20:00. Organizatorzy udostępniają materiały, ozdoby i przybory do szycia. To świetna okazja, by poczuć ducha wspólnoty jeszcze przed samym marszem.

Bezpieczeństwo i prawo do zgromadzeń

Historia Marszów Równości w Kielcach pokazuje, jak ważna jest walka o prawo do manifestowania swoich poglądów. Choć w przeszłości zdarzały się próby zakazania wydarzenia, kieleckie sądy wielokrotnie stawały po stronie wolności zgromadzeń, podkreślając, że obowiązkiem władz jest zapewnienie ochrony uczestnikom, a nie wydawanie zakazów.

Nadchodzące wydarzenie, podobnie jak poprzednie edycje, będzie zabezpieczane przez policję, aby każdy mógł czuć się bezpiecznie i swobodnie wyrażać swoją tożsamość.