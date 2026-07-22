Pogoda Świętokrzyskie na najbliższe dni. Prognoza pogody Kielce i region

Pogoda Świętokrzyskie na środę i czwartek. Przelotny deszcz i chłodniejsza aura

Środek tygodnia w województwie świętokrzyskim minie pod znakiem zmiennej aury. Prognoza pogody na środę i czwartek wskazuje na umiarkowane oraz momentami duże zachmurzenie. W wielu miejscach regionu wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura w Kielcach, Ostrowcu Świętokrzyskim, Starachowicach i Sandomierzu wahać się będzie w przedziale od 17 do 21 stopni Celsjusza.

Chłodniejsza aura oraz umiarkowany wiatr sprawią że odczuwalna temperatura może być nieco niższa. Jeśli planujesz w te dni spacery lub wyjście w wyższe partie Gór Świętokrzyskich, pamiętaj o zabraniu kurtki przeciwdeszczowej oraz parasola.

Pogoda na weekend Świętokrzyskie. Słońce i powrót wysokich temperatur

Od piątku prognoza pogody dla województwa świętokrzyskiego zapowiada wyraźną zmianę aury. Nad region nadciągnie ciepła masa powietrza, która przyniesie dużo słońca i brak opadów.

Piątek przywita mieszkańców regionu temperaturą około 23 stopni. Sobota i niedziela będą jeszcze cieplejsze. Termometry w Kielcach oraz okolicznych powiatach wskażą od 25 do nawet 28 stopni Celsjusza w cieniu. Bezchmurne niebo stworzy idealne warunki do wypoczynku na świeżym powietrzu.

Słoneczna i ciepła pogoda na weekend zachęca do odwiedzenia popularnych akwenów w regionie. Dużego ruchu można spodziewać się nad Zalewem w Sielpi, nad zbiornikiem Chańcza czy nad zalewem w Borkowie. To także doskonały czas na pieszą wędrówkę na Łysicę, Święty Krzyż lub spacer po Świętokrzyskim Parku Narodowym.

Prognoza długoterminowa Świętokrzyskie. Jaka pogoda w kolejnym tygodniu

Kolejny tydzień utrzyma stabilną, letnią aurę. Średnia temperatura powietrza w województwie świętokrzyskim wyniesie od 24 do 26 stopni Celsjusza. W godzinach popołudniowych i wieczornych wzrośnie jednak wilgotność powietrza, co może prowadzić do powstawania lokalnych burz oraz gwałtownych opadów deszczu.

Osoby planujące urlop w regionie świętokrzyskim powinny na bieżąco sprawdzać komunikaty meteorologiczne, ponieważ burze w Górach Świętokrzyskich potrafią pojawiać się nagle i być intensywne.

Miejsca i atrakcje w Świętokrzyskim zależnie od prognozy pogody

Dobrze dobrany plan wycieczki pozwala cieszyć się urlopem niezależnie od tego co pokazuje słupki rtęci. Słoneczna pogoda to idealny moment na odwiedzenie ruin Zamku w Chęcinach, Zamku Krzyżtopór w Ujeździe, Parku Miniatur w Krajnie czy przejażdżkę rowerową trasą Green Velo.

Gdy prognoza pogody wskazuje opady deszczu, warto przenieść się do miejsc zadaszonych. Świetnym wyborem będzie Jaskinia Raj ze stałą temperaturą przez cały rok, Podziemna Trasa Turystyczna w Sandomierzu, Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach, Park Legend w Nowej Słupii lub Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Podzamczu Chęcińskim.

Prezentowana prognoza pogody dla województwa świętokrzyskiego powstała na podstawie komunikatów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej IMGW PIB. Warunki pogodowe i ostrzeżenia meteorologiczne dla Kielc oraz okolicznych powiatów mogą ulegać zmianom, dlatego przed wyjściem w góry warto sprawdzać aktualne radarowe mapy opadów.