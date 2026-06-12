Milionowa inwestycja w zieloną energię. Targi Kielce przejdą ekologiczną rewolucję

Podpisana umowa to inauguracja szeroko zakrojonej współpracy mającej na celu całkowitą modernizację infrastruktury oraz radykalne zwiększenie efektywności energetycznej kieleckiego lidera branży kongresowo-targowej. W pierwszym etapie kluczowe znaczenie odegra preferencyjne, całkowicie bezkosztowe finansowanie zwrotne.

Strategiczna decyzja dla całego województwa

Obecna na uroczystości marszałek Renata Janik nie kryła satysfakcji z faktu, że regionalne środki kapitałowe realnie przyczynią się do wzmocnienia tak kluczowego podmiotu gospodarczego.

– Świętokrzyski Fundusz Rozwoju przystępuje do sfinansowania nowoczesnej i ekologicznej inwestycji na terenie Targów Kielce. Powstanie tu instalacja odnawialnych źródeł energii wraz z magazynem energii oraz zielony dach na jednej z hal wystawienniczych. Całkowity koszt tego przedsięwzięcia wynosi ponad 5 milionów 800 tysięcy złotych, z czego blisko 2 miliony 145 tysięcy złotych zostaną sfinansowane bezpośrednio z preferencyjnej, nieoprocentowanej pożyczki naszego Funduszu – podkreśliła marszałek Renata Janik.

Zielona rewolucja w liczbach

W ramach realizowanego projektu na terenie obiektów przy ul. Zakładowej 1 w Kielcach powstanie zaawansowana infrastruktura ekologiczna. Inwestycja obejmuje precyzyjnie określone komponenty techniczne:

Moc instalacji OZE: 220,15 kWp

Pojemność magazynu energii: 522 kWh (o mocy 250 kW)

Infrastruktura towarzysząca: Nowoczesny, ekologiczny zielony dach na jednej z hal wystawienniczych.

Impuls stabilizacyjny i plany na przyszłość

Andrzej Mochoń, Prezes Zarządu Targów Kielce, podkreślił, że pozyskane wsparcie finansowe działa jak kluczowy impuls stabilizacyjny dla spółki. Środki te nie tylko bezpośrednio zabezpieczają bieżącą działalność operacyjną i płynność finansową firmy, ale przede wszystkim tworzą solidny fundament do planowania kolejnych, nowatorskich projektów rozwojowych.

A zapowiedzi są imponujące. Opisana inwestycja w zieloną energię to zaledwie początek transformacji. Kolejnym krokiem, nad którym pracują oba podmioty, ma być współfinansowanie głębokiej termomodernizacji hal wystawienniczych nr 1 i 2. Szacuje się, że wartość tego kolejnego wsparcia wyniesie około 10 milionów złotych. Co niezwykle istotne, Targi Kielce będą mogły wnioskować o umorzenie nawet 3 milionów złotych z tej kwoty.