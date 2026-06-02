Miliony na rozwój medycyny rodzinnej w Świętokrzyskiem

To największy w historii program finansowany z funduszy europejskich dedykowany bezpośrednio placówkom POZ. W skali całego kraju dotacje otrzyma aż 1228 podmiotów. Na liście beneficjentów znalazło się 48 przychodni z regionu świętokrzyskiego, które zyskają potężny zastrzyk gotówki na unowocześnienie swoich usług.

Nowy sprzęt i koniec z „białymi plamami”

Głównym założeniem unijnego konkursu było wzmocnienie opieki koordynowanej oraz likwidacja tzw. białych plam, czyli miejsc, w których do tej pory brakowało placówek lekarza rodzinnego.

Dzięki przyznanym grantom przychodnie medycyny rodzinnej będą mogły sfinansować:

Nowoczesny sprzęt medyczny – m.in. aparaty USG, holtery czy urządzenia niezbędne do przeprowadzania diagnostyki bezpośrednio w domu pacjenta.

Infrastrukturę IT – w tym komputery, serwery usprawniające obsługę telefoniczną pacjentów oraz specjalistyczne oprogramowanie do obsługi opieki koordynowanej.

Prace budowlane – związane z modernizacją i poprawą infrastruktury świętokrzyskich przychodni.

Łatwiejsza droga do specjalisty

Opieka koordynowana to model, w którym pacjent może wykonać zaawansowane badania i skonsultować się ze specjalistami bezpośrednio w swojej przychodni POZ, bez konieczności stania w długich kolejkach do poradni specjalistycznych. Obecnie w tym systemie funkcjonuje pięć kluczowych ścieżek leczenia:

kardiologiczna,

pulmonologiczna,

endokrynologiczna,

diabetologiczna,

nefrologiczna.

W województwie świętokrzyskim ten nowoczesny model leczenia realizuje już 112 na 180 działających placówek. Unijne dotacje pozwolą nowym podmiotom na dołączenie do tego systemu, a placówkom, które już w nim są – na rozszerzenie oferty dla pacjentów o kolejne ścieżki zdrowotne.

Nawet do 600 tysięcy złotych dla jednej przychodni

O dotacje mogły ubiegać się placówki posiadające kontrakt z NFZ (lub takie, które podpiszą go najpóźniej w dniu zawarcia umowy na realizację projektu). Wysokość wsparcia była ściśle uzależniona od liczby pacjentów zapisanych do danej przychodni:

Będzie kolejny nabór. Zostały wolne środki!

Dla przychodni, które nie zdążyły wziąć udziału w konkursie lub dopiero planują rozwój, mamy dobrą wiadomość. Łączna pula pieniędzy na wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej nie została jeszcze wyczerpana.

Wszystko wskazuje na to, że prawdopodobnie jeszcze w tym roku ruszy trzeci nabór wniosków w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FENiKS). Szansę na unowocześnienie swoich gabinetów zyskają więc kolejne medyczne placówki w regionie.