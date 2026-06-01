Świętokrzyskie Centrum Pediatrii zyska nowoczesny echokardiograf

Wizyta przedstawicieli władz województwa oraz dyrekcji szpitala na oddziałach dziecięcych z okazji Dnia Dziecka stała się okazją do przekazania niezwykle ważnej wiadomości dla regionalnej medycyny dziecięcej. Do I Kliniki Pediatrii trafi nowoczesny echokardiograf.

Urządzenie, którego koszt wynosi pół miliona złotych, zostanie w przeważającej części sfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, który na ten cel przeznaczył 425 tysięcy złotych (85% wartości). Pozostałe 75 tysięcy złotych to wkład własny lecznicy.

Kluczowa precyzja w walce o zdrowie dzieci

Dotychczas używany w Centrum aparat ma już ponad 15 lat. Choć wciąż jest sprawny, postęp technologiczny oraz intensywna eksploatacja sprawiają, że wymiana sprzętu stała się koniecznością. Nowe urządzenie zapewni lekarzom nieporównywalnie większą dokładność.

– Ten nowoczesny sprzęt poprawi nam diagnostykę dzieci z wadami układu krążenia, chorobami zapalnymi czy kardiomiopatiami – podkreśla dr n. med. Zdzisław Domagała, kierownik I Kliniki Pediatrii. – W imieniu wszystkich pacjentów, lekarzy i pielęgniarek bardzo dziękuję za tę decyzję.

Echokardiograf jest podstawowym narzędziem pracy w kieleckim ośrodku referencyjnym, do którego trafiają dzieci z całego regionu. Rocznie diagnostyce kardiologicznej w szpitalu – zarówno na oddziale, jak i w poradni – poddawanych jest około tysiąca małych pacjentów. Współczesne standardy medyczne wymagają, aby praktycznie każde dziecko trafiające pod opiekę kardiologologiczną miało wykonane badanie echo serca.

Nowa tradycja na Dzień Dziecka

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, Marcin Martyniak mówił, że placówka stale poszukuje środków na modernizację, a pomoc samorządu województwa pozwala realnie podnosić jakość leczenia.

Marszałek Renata Janik zapowiedziała, że to nie koniec systemowego wsparcia dla szpitala. Szybkie przekazanie funduszy ma zapoczątkować nową, coroczną tradycję.

– Zdrowie i bezpieczeństwo naszych mieszkańców jest najważniejsze. Tak jak na Dzień Wcześniaka co roku przekazujemy sprzęt dla najmniejszych dzieci, tak dobrym zwyczajem od tego roku będzie to, że w okolicach Dnia Dziecka Urząd Marszałkowski będzie fundował nowoczesną aparaturę medyczną dla pediatrii. Chcemy dawać możliwość leczenia najnowocześniejszymi metodami – podsumowała marszałek Renata Janik.

Szpital przygotowuje się obecnie do ogłoszenia przetargu, co oznacza, że nowoczesny echokardiograf powinien trafić na wyposażenie placówki w ciągu najbliższych miesięcy.