Miliony na zdrowie w Czerwonej Górze: Szpital z ogromnym wsparciem

Łączna wartość zadań realizowanych przez placówkę to blisko 7,3 mln zł, z czego aż 6,2 mln zł stanowi dotacja z budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Inwestycje w technologię i jakość

Priorytetem modernizacji jest podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców regionu. Kluczowym elementem zmian jest rozwój chirurgii małoinwazyjnej oraz diagnostyki onkologicznej.

Robot Da Vinci IV generacji: Sprzęt został już zakupiony i pozwoli na precyzyjne operacje przy minimalnej ingerencji w ciało pacjenta.

Diagnostyka obrazowa: Już w lipcu uruchomiony zostanie nowoczesny rezonans magnetyczny, a wkrótce dołączy do niego pierwszy w historii placówki tomograf.

Onkologia i pulmonologia: Szpital planuje zakup m.in. nowoczesnego lasera (koszt ok. 500 tys. zł), wieży do zabiegów endoskopowych dla oddziału chirurgii (800 tys. zł) oraz specjalistycznego sprzętu do diagnostyki raka płuc (EBUS), jelita grubego oraz żołądka.

Nie tylko sprzęt, ale i komfort

Dyrektor szpitala, Youssef Sleiman, podkreśla, że nowoczesna medycyna to także dbałość o codzienne bezpieczeństwo i wygodę chorych. W ramach funduszy zakupione zostaną m.in. nowe łóżka elektryczne na oddziały oraz doposażenie pracowni rehabilitacji i USG.

- Naszym priorytetem jest konsekwentne dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców. Chcemy, aby Szpital w Czerwonej Górze był jednym z najlepszych ośrodków pulmonologicznych i onkologicznych w Polsce – deklarowali przedstawiciele władz województwa.

Wyzwania finansowe mimo sukcesów

Mimo dynamicznego rozwoju i wysokiej oceny personelu przez pacjentów, dyrekcja szpitala zwraca uwagę na systemowe problemy z finansowaniem świadczeń. Dyrektor Sleiman zaznaczył, że choć placówka posiada świetną kadrę i nowoczesny sprzęt, wyzwaniem pozostaje realizacja kontraktów z NFZ ze względu na ograniczone środki na leczenie.

Szpital w Czerwonej Górze od 12 lat utrzymuje jednak stabilność finansową, co jest ewenementem na mapie polskiej służby zdrowia.

Co dalej?

To nie koniec inwestycji w regionie. Podmioty medyczne, w tym szpitale w Czerwonej Górze, Czarnieckiej Górze oraz Busku-Zdroju, złożyły już wstępne dokumenty (tzw. fiszki) na kolejne projekty budujące odporność zdrowotną województwa. Kolejne środki mają być przeznaczone na walkę z chorobami cywilizacyjnymi: onkologią, kardiologią oraz ortopedią.