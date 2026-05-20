Ponad 3000 miejsc czeka na ósmoklasistów. Kieleckie szkoły ruszają z rekrutacją – sprawdź edukacyjne hity!

Samorząd zwraca uwagę na wyraźny zwrot w preferencjach młodych ludzi. Szkoły techniczne i branżowe skutecznie przełamują dawne stereotypy. Przestały być postrzegane jako wybór drugiej kategorii, a stały się synonimem nowoczesnego, praktycznego kształcenia. Duży wpływ na to ma bezpośrednia współpraca placówek z lokalnym biznesem oraz ogólnopolskimi przedsiębiorstwami.

Terminy i liczby, które warto znać

3000+ to liczba wolnych miejsc, które czekają w kieleckich placówkach. 95 nowoczesnych klas pierwszych zostanie otwartych w liceach, technikach i szkołach branżowych. Od 18 maja do 24 czerwca działa elektroniczny system przyjmowania wniosków.

Przygotowaliśmy ponad 3000 miejsc w naszych placówkach oświatowych, czyli oczywiście mam tutaj na myśli licea, technika oraz szkoły branżowe. Łącznie przygotowaliśmy 95 oddziałów klas pierwszych i gorąco zachęcamy wszystkich młodych ludzi do tego, żeby rekrutowali się do naszych szkół. Rekrutacja ruszyła 18 maja, potrwa przez najbliższe tygodnie do 24 czerwca, więc czasu jest dosyć. – informuje Tomasz Porębski, wiceprezydent Kielc.

Edukacyjne hity rekrutacji: Nowe kierunki zawodowe

W ofercie kieleckich szkół na nadchodzący rok pojawiło się kilka absolutnych nowości.

Technik weterynarii oraz Technik technologii chemicznej to dwie nowe, bardzo wyczekiwane propozycje w Technikum nr 8, które działa w ramach Zespołu Szkół nr 3 przy ulicy Piłsudskiego.

Technik spedytor to kierunek uruchamiany w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 przy ulicy Zgody, w budynku, który przeszedł gruntowną termomodernizację.

Nowe klasy mundurowe pod patronatem ministerstw

Kielce stawiają również na unikalne profile mundurowe z gwarancją profesjonalnego szkolenia. Profil wojskowy w Technikum nr 2 w "Mechaniku" powstaje za zgodą MON, pod bezpośrednim patronatem Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach. Profil policyjno-strażacki w X LO im. Józefa Wybickiego to nowość uruchamiana za zgodą MSWiA, tworzona we współpracy z kielecką Policją oraz Strażą Pożarną.

Cieszę się, że kolejne firmy są zainteresowane tym, żeby tworzyć tam swoje oddziały, żeby tworzyć swoje pracownie i że pracownicy tych firm kształcą młodych ludzi tam na miejscu. – zaznacza wiceprezydent Tomasz Porębski.

Matura międzynarodowa i "Zawodowe Piątki"

Dla uczniów planujących studia za granicą samorząd zabezpieczył ofertę klas dwujęzycznych oraz oddziałów z międzynarodową maturą IB. Są one dostępne w II LO im. Jana Śniadeckiego, III LO im. Cypriana Kamila Norwida oraz VI LO im. Juliusza Słowackiego. Warunkiem przyjęcia jest zdanie sprawdzianu językowego.

Z myślą o przyszłości w tym tygodniu ruszają także „Zawodowe Piątki”. To cykl warsztatów w kieleckich technikach i branżówkach dla uczniów klas siódmych, które ułatwią im wybór szkoły w kolejnym roku.