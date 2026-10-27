Mniej pozwoleń na broń w województwie świętokrzyskim. Statystyki i procedury ubiegania się o zezwolenie

Spada liczba chętnych na broń w Świętokrzyskiem

Rok 2026 przyniósł mniej zezwoleń na broń w województwie świętokrzyskim. W porównaniu do poprzednich lat, zauważalny jest spadek zainteresowania wśród mieszkańców regionu.

2024 rok: 1068 wydanych pozwoleń ogółem

wydanych pozwoleń ogółem 2025 rok: 1256 wydanych pozwoleń ogółem

wydanych pozwoleń ogółem 2026 rok (do końca września): 530 wydanych pozwoleń.

Biorąc pod uwagę, że do końca 2026 roku pozostały dwa miesiące, a dotychczasowy wynik nie osiągnął jeszcze połowy zeszłorocznego pułapu, statystyki wskazują na wyraźny spadek liczby nowych dokumentów.

Wśród 530 wydanych w tym roku pozwoleń dominują cele:

Kolekcjonerskie

Łowieckie

Sportowe

Ochrona osób i mienia oraz ochrona osobista.

oraz ochrona osobista. Wśród rzadszych celów wymienia się także cele pamiątkowe, szkoleniowe oraz te służące rekonstrukcjom historycznym.

Aby ubiegać się o pozwolenie na broń, wnioskodawca musi spełnić szereg rygorystycznych warunków formalnych i zdrowotnych:

Wiek: Ukończone 21 lat (z pewnymi wyjątkami).

Zdolność prawna: Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych (prawa obywatelskie nie mogą być ograniczone przez sąd).

Niekaralność: Brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo.

Stan zdrowia: Posiadanie odpowiedniej zdolności fizycznej i psychicznej, co potwierdzają specjalistyczne zaświadczenia lekarskie i psychologiczne.

Opinia policji: Brak negatywnej opinii ze strony komendanta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Postępowanie różni się w zależności od tego, do jakich celów ma służyć broń. Przykładowo, ubiegający się o pozwolenie do celów sportowych muszą wykazać przynależność do stowarzyszenia o charakterze strzeleckim oraz posiadać licencję Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, natomiast w celach łowieckich niezbędne są odpowiednie uprawnienia i członkostwo w Polskim Związku Łowieckim.

Szczegółowy wykaz wymaganych dokumentów, akredytowanych lekarzy oraz instrukcje dotyczące procedur administracyjnych można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w zakładce Wydziału Postępowań Administracyjnych.