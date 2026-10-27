Mniej pozwoleń na broń w województwie świętokrzyskim. Statystyki i procedury ubiegania się o zezwolenie

Spada liczba chętnych na broń w Świętokrzyskiem
Rok 2026 przyniósł mniej zezwoleń na broń w województwie świętokrzyskim. W porównaniu do poprzednich lat, zauważalny jest spadek zainteresowania wśród mieszkańców regionu.
- 2024 rok: 1068 wydanych pozwoleń ogółem
- 2025 rok: 1256 wydanych pozwoleń ogółem
- 2026 rok (do końca września): 530 wydanych pozwoleń.
Biorąc pod uwagę, że do końca 2026 roku pozostały dwa miesiące, a dotychczasowy wynik nie osiągnął jeszcze połowy zeszłorocznego pułapu, statystyki wskazują na wyraźny spadek liczby nowych dokumentów.
Wśród 530 wydanych w tym roku pozwoleń dominują cele:
- Kolekcjonerskie
- Łowieckie
- Sportowe
- Ochrona osób i mienia oraz ochrona osobista.
- Wśród rzadszych celów wymienia się także cele pamiątkowe, szkoleniowe oraz te służące rekonstrukcjom historycznym.
Aby ubiegać się o pozwolenie na broń, wnioskodawca musi spełnić szereg rygorystycznych warunków formalnych i zdrowotnych:
- Wiek: Ukończone 21 lat (z pewnymi wyjątkami).
- Zdolność prawna: Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych (prawa obywatelskie nie mogą być ograniczone przez sąd).
- Niekaralność: Brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo.
- Stan zdrowia: Posiadanie odpowiedniej zdolności fizycznej i psychicznej, co potwierdzają specjalistyczne zaświadczenia lekarskie i psychologiczne.
- Opinia policji: Brak negatywnej opinii ze strony komendanta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.
Postępowanie różni się w zależności od tego, do jakich celów ma służyć broń. Przykładowo, ubiegający się o pozwolenie do celów sportowych muszą wykazać przynależność do stowarzyszenia o charakterze strzeleckim oraz posiadać licencję Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, natomiast w celach łowieckich niezbędne są odpowiednie uprawnienia i członkostwo w Polskim Związku Łowieckim.
Szczegółowy wykaz wymaganych dokumentów, akredytowanych lekarzy oraz instrukcje dotyczące procedur administracyjnych można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w zakładce Wydziału Postępowań Administracyjnych.