Mroczna tajemnica kieleckiego sądu. Tylko tej nocy zobaczysz, co działo się na sali rozpraw!

Proces, o którym szeptano w całym kraju

Głównym punktem programu będzie powrót do jednej z najbardziej przerażających spraw w historii regionu. Na sali rozpraw nr IX sędziowie i prokuratorzy odtworzą przebieg tzw. zbrodni Zakrzewskich.

To historia, która do dziś budzi grozę. Widzowie zobaczą na własne oczy, jak wyglądała walka o sprawiedliwość w jednym z najgłośniejszych procesów karnych czasów PRL-u. Inscenizacje ruszają o 18:00 i 20:00.

Wejdź w sam środek sądowej akcji

Chcesz wiedzieć, jak to jest usiąść w ławie oskarżonych lub stanąć za sędziowskim stołem? Symulowane rozprawy na żywo pozwolą każdemu poczuć ciężar sądowej młotka.

Wydarzenie startuje o 17:00 w budynku przy ul. Seminaryjskiej 12a. To jedyna okazja, by bez wezwania i stresu zwiedzić zakamarki sądu, które zazwyczaj są niedostępne dla osób z zewnątrz.

Kryminalne zagadki i odciski palców

Na korytarzach nie zabraknie techników kryminalistyki. Policjanci pokażą, jak zabezpiecza się ślady na miejscu zbrodni, a każdy chętny będzie mógł sprawdzić, jak wyglądają jego własne odciski palców na profesjonalnej karcie.

Dla fanów mocnych wrażeń Służba Więzienna przygotowała pokaz środków przymusu bezpośredniego. Z kolei strażacy nauczą Cię, jak ratować życie, zanim na miejsce przyjedzie karetka.

Eksperci na wyciągnięcie ręki

Noc Otwartych Sądów to także szansa na darmową rozmowę z adwokatami, radcami prawnymi i mediatorami. Dowiesz się, jak rozwiązać sąsiedzki spór bez walki w sądzie i jak wygląda codzienna praca prokuratora czy komornika.

Na najmłodszych czekają specjalne strefy z rebusami i nagrodami. Całe wydarzenie jest bezpłatne i potrwa do godziny 22:00.

Kielecka Noc Otwartych Sądów to nie tylko lekcja historii, ale przede wszystkim szansa na odczarowanie wizerunku wymiaru sprawiedliwości. Przyjdź, zadaj trudne pytania ekspertom i zobacz, co kryje się za drzwiami, które zwykle mijasz z dystansem. Udostępnij tę informację znajomym – takiej nocy w Kielcach po prostu nie wypada przegapić.